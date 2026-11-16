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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 16 November 2026: छठ का उषा अर्घ्य आज, दिल्ली में 6:44 बजे सूर्योदय, पूजा के बाद पारण

Aaj Ka Panchang 16 November 2026: छठ का उषा अर्घ्य आज, दिल्ली में 6:44 बजे सूर्योदय, पूजा के बाद पारण

Aaj Ka Panchang 16 November 2026: आज का पंचांग धार्मिक रुप से विशेष है. छठ के उषा अर्घ्य पर दिल्ली, पटना और मुंबई का सूर्योदय, पारण की जानकारी, राहुकाल और वृश्चिक संक्रांति का पुण्यकाल जानें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Nov 2026 05:08 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: छठ का निर्जला व्रत आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूरा होगा. सोमवार, 16 नवंबर को नई दिल्ली-NCR में सूर्योदय सुबह 6:44 बजे है. व्रती उषा अर्घ्य और पूजा के बाद पारण करेंगे. पटना में सूर्योदय सुबह 6:07 बजे और मुंबई में 6:46 बजे होगा.

आज सुबह छठ महापर्व का समापन होगा, जबकि शाम को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. दिन के पंचांग में इन दोनों अवसरों के समय अलग हैं. उषा अर्घ्य के लिए स्थानीय सूर्योदय प्रमुख है और संक्रांति के स्नान-दान के लिए दोपहर से पुण्यकाल दिया गया है.

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उषा अर्घ्य के लिए आपके शहर में कब उगेगा सूर्य?

पटना: सुबह 6:07 बजे
नई दिल्ली: सुबह 6:44 बजे
मुंबई: सुबह 6:46 बजे

पटना में दिल्ली से 37 मिनट पहले सूर्योदय होगा. इसलिए दूसरे शहर का समय देखकर घाट जाने की तैयारी न करें. अपने यहां के सूर्योदय से पहले पहुंचकर सूप, प्रसाद और पूजन सामग्री व्यवस्थित कर लें.

पारण उषा अर्घ्य और पूजा पूरी करने के बाद होगा. छठ की परंपरा में खरना के प्रसाद के बाद शुरू हुआ निर्जला व्रत, संध्या अर्घ्य और रात भर की उपासना से होते हुए चौथे दिन प्रातः अर्घ्य के साथ पूरा होता है.

आज सुबह से रात तक क्या बदलेगा?

आज सूर्योदय के समय कार्तिक शुक्ल सप्तमी और श्रवण नक्षत्र रहेगा. छठ का अंतिम अर्घ्य इसी सुबह दिया जाएगा. षष्ठी में संध्या अर्घ्य और अगली सुबह उषा अर्घ्य, पर्व के क्रम का हिस्सा हैं.

दिन के बदलाव इस तरह हैं:

सुबह 7:16 बजे: गण्ड योग समाप्त होकर वृद्धि योग शुरू होगा.
दोपहर 3:13 बजे: गर करण के बाद वणिज करण लगेगा.
शाम 7:48 बजे: सूर्य तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.
17 नवंबर तड़के 2:17 बजे: श्रवण के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा.
17 नवंबर तड़के 4:19 बजे: सप्तमी समाप्त होकर अष्टमी लगेगी और विष्टि करण शुरू होगा.

चंद्रमा आज सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक मकर राशि में रहेगा. उसका राशि परिवर्तन आज नहीं है.

वृश्चिक संक्रांति शाम को, स्नान-दान का पुण्यकाल दोपहर में

सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश शाम 7:48 बजे होगा. पंचांग में संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 12:06 से शाम 5:27 बजे तक दिया गया है. महापुण्यकाल दोपहर 3:40 से शाम 5:27 बजे रहेगा.

राशि प्रवेश का क्षण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए निर्धारित पुण्यकाल एक ही समय नहीं हैं. संक्रांति पर स्नान-दान करने वाले परिवार दिन के इस समय के अनुसार तैयारी कर सकते हैं. छठ का पारण सुबह उषा अर्घ्य के बाद होगा; संक्रांति का पुण्यकाल उससे अलग है. आज जलाराम बापा जयंती और कार्तिक अष्टाह्निका का आरंभ भी है.

नई दिल्ली का पंचांग एक नजर में

वार- सोमवार
पूर्णिमांत- कार्तिक
पक्ष- शुक्ल पक्ष
तिथि- सप्तमी, 17 नवंबर तड़के 4:19 बजे तक
नक्षत्र- श्रवण, 17 नवंबर तड़के 2:17 बजे तक
योग- गण्ड सुबह 7:16 बजे तक, फिर वृद्धि
करण- गर दोपहर 3:13 बजे तक, फिर वणिज
सूर्य राशि: तुला, शाम 7:48 बजे से वृश्चिक
चंद्र राशि: मकर
सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:44-शाम 5:27 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त: दोपहर 12:21-रात 11:10 बजे

ये समय नई दिल्ली के हैं. दिन के मुख्य पंचांग अंगों का परिवर्तन रात 12 बजे के साथ जरूरी नहीं होता. आज की सप्तमी और श्रवण, दोनों अगली कैलेंडर तारीख में जाकर समाप्त होंगे.

आज शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब हैं?

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:58-5:51 बजे
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:44-दोपहर 12:27 बजे
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36 बजे
अमृत काल: दोपहर 2:40-शाम 4:27 बजे
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:27-5:54 बजे
निशिता मुहूर्त:रात 11:40-17 नवंबर रात 12:33 बजे
राहुकाल: सुबह 8:05-9:25 बजे
यमगण्ड: सुबह 10:45-दोपहर 12:06 बजे
गुलिक काल: दोपहर 1:26-2:46 बजे
दुष्टमुहूर्त: दोपहर 12:27-1:10 और 2:36-3:19 बजे

सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:44 बजे से 17 नवंबर तड़के 2:17 बजे तक रहेगा. सामान्य कार्यों का समय चुनते हुए बाकी काल भी देखें. अभिजीत के शुरुआती हिस्से में यमगण्ड और अमृत काल के शुरुआती हिस्से में दुष्टमुहूर्त पड़ रहा है.

वर्ज्य आज तड़के 3:56-5:44 बजे तक है. अगला वर्ज्य 17 नवंबर सुबह 6:39-8:25 बजे रहेगा. भद्रा 17 नवंबर तड़के 4:19 बजे शुरू होगी. इस तरह पंचांग में दर्ज भद्रा अगली भोर की है, आज के उषा अर्घ्य के समय की नहीं.

आज की 3 जरूरी बातें

- उषा अर्घ्य और पूजा के बाद छठ का पारण होगा.
- दिल्ली में सूर्योदय सुबह 6:44 बजे है. दूसरे शहरों का स्थानीय समय देखें.
- वृश्चिक संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर में है, जबकि राशि प्रवेश शाम 7:48 बजे होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 05:08 AM (IST)
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Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal Chhath Puja 2026
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