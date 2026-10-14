Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 14 October 2026: मां कूष्मांडा की पूजा आज, शुभ योग के बीच भद्रा भी, जानें पूजा और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 14 October 2026: मां कूष्मांडा की पूजा आज, शुभ योग के बीच भद्रा भी, जानें पूजा और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 14 October 2026: 14 अक्टूबर 2026 का पंचांग: मां कूष्मांडा की पूजा और कपर्दिश चतुर्थी आज. जानें दिल्ली का राहुकाल, भद्रा, शुभ योग और अभिजीत मुहूर्त क्यों नहीं है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Oct 2026 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Panchang: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार को नवरात्रि का चौथा दिन है. आज मां कूष्मांडा की पूजा होगी. कपर्दिश चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना भी की जाएगी. सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सुबह से रहेंगे, लेकिन दोपहर में भद्रा शुरू होगी. दिल्ली-NCR में राहुकाल दोपहर 12:07 से 1:34 बजे तक है.

आज शुभ समय चुनते हुए सिर्फ योग का नाम देखना पर्याप्त नहीं होगा. अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. वहीं, शुभ योग की अवधि में राहुकाल और भद्रा भी पड़ रहे हैं. रोज की पूजा, चतुर्थी व्रत और नए काम की शुरुआत के समय का फर्क समझ लें.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- बुधवार
मास और पक्ष- आश्विन, शुक्ल पक्ष
तिथि- चतुर्थी, 15 अक्टूबर की रात 1:13 बजे तक
नक्षत्र- अनुराधा, 15 अक्टूबर की सुबह 4:03 बजे तक
योग- आयुष्मान, रात 8:39 बजे तक; फिर सौभाग्य
चंद्र राशि- वृश्चिक
सूर्योदय- सुबह 6:21 बजे
सूर्यास्त- शाम 5:53 बजे
राहुकाल- दोपहर 12:07-1:34 बजे
अभिजीत मुहूर्त- आज उपलब्ध नहीं

चतुर्थी की समाप्ति Hindu Panchang में रात 1:13 बजे है. की गणना में यह समय 1:14:30 बजे दिया गया है. यहां तिथि के लिए Panchang का समय रखा गया है.

शुभ योग हैं, तो क्या पूरे दिन शुभ काम कर सकते हैं?

सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सुबह 6:21 बजे से 15 अक्टूबर की सुबह 4:03 बजे तक रहेंगे. मुहूर्त परंपरा में दोनों शुभ माने जाते हैं. लेकिन इनकी लंबी अवधि का मतलब यह नहीं कि दिन का हर समय सभी कामों के लिए उपयुक्त है.

दोपहर 12:07 बजे राहुकाल शुरू होगा. इसके कुछ देर बाद, 12:16 बजे विष्टि करण यानी भद्रा शुरू हो जाएगी. भद्रा 15 अक्टूबर की रात 1:13 बजे तक रहेगी. इसलिए नए शुभ कार्य की शुरुआत के लिए बाकी पंचांग भी देखना होगा.

दिए गए समयों में यमगण्ड और गुलिक से बाहर, भद्रा शुरू होने से पहले का अंतराल सुबह 9:15 से 10:39 बजे है. इसे पूरा संस्कार-मुहूर्त न मानें. विवाह, गृह प्रवेश या वाहन खरीद जैसे कामों के लिए उस कार्य का अलग मुहूर्त जरूरी है.

मां कूष्मांडा की पूजा कैसे करें?

नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है. धार्मिक मान्यता में उनका स्वरूप सृष्टि की रचना और सूर्य के तेज से जुड़ा है. उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है.

स्नान के बाद पूजा स्थान साफ करें. मां को फूल अर्पित करें, दीप जलाएं और “ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः” मंत्र का जप करें. अपने घर की परंपरा के अनुसार भोग लगाकर आरती करें.

सुबह पूजा का समय न मिले तो शाम को भी मां का ध्यान और आरती कर सकते हैं. आज शाम तक चतुर्थी बनी रहेगी. रोज चल रहे नवरात्रि पाठ और आरती को नए व्यवसाय या संस्कार की शुरुआत वाले मुहूर्त से अलग समझें.

कपर्दिश चतुर्थी पर क्या करें?

आज आश्विन शुक्ल चतुर्थी है. इस दिन भगवान गणेश के कपर्दिश विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है. व्रत की परंपरा में मध्याह्न गणेश पूजन का महत्व है. नवरात्रि की आराधना के साथ गणेशजी को भी प्रणाम करें और अपनी परंपरा के अनुसार पूजा करें.

यह कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी नहीं है. इसलिए संकष्टी का चंद्रोदय देखकर व्रत खोलने वाला नियम अपने-आप इस व्रत पर लागू न करें. कपर्दिश चतुर्थी की बताई गई विधि में अगले दिन पंचमी पर पारण किया जाता है. सिर्फ नवरात्रि व्रत रखने वाले अपनी पहले से तय व्रत-परंपरा जारी रखें.

आज कब-कब बदलेगा पंचांग?

- दोपहर 12:16 बजे: वणिज करण समाप्त होगा और विष्टि करण शुरू होगा.
- रात 8:39 बजे: आयुष्मान के बाद सौभाग्य योग आएगा.
- 15 अक्टूबर, रात 1:13 बजे: चतुर्थी और भद्रा समाप्त होंगी. पंचमी तथा बव करण शुरू होंगे.
- 15 अक्टूबर, सुबह 4:03 बजे: अनुराधा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे. नक्षत्र बदलने पर भी उसी समय राशि परिवर्तन नहीं होगा.

आज का राहुकाल

राहुकाल दोपहर 12:07-1:34 बजे
यमगण्ड सुबह 7:47-9:14 बजे
गुलिक काल सुबह 10:41-दोपहर 12:07 बजे
दुर्मुहूर्त सुबह 11:44-दोपहर 12:30 बजे

पूर्णिमांत और अमांत, दोनों पद्धतियों में आश्विन मास है. विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 चल रहा है. सूर्य कन्या राशि में हैं. दिल्ली-NCR की गणना के अनुसार चंद्रोदय सुबह 9:44 बजे और चंद्रास्त रात 8:01 बजे है.
आज की 3 जरूरी बातें

1. मां कूष्मांडा की पूजा के साथ आज कपर्दिश चतुर्थी भी है.
2. सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग रहेंगे, लेकिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है.
3. नए काम का समय चुनते हुए दोपहर के राहुकाल और भद्रा को भी देखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Rahukaal Navratri 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का मकर राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से समाज सेवा की प्रेरणा, डिफेंस में नई नौकरी व प्रमोशन के योग
आज का मकर राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से समाज सेवा की प्रेरणा, डिफेंस में नई नौकरी व प्रमोशन के योग
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 14 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से मजबूत दृढ़ संकल्प, MNC कर्मचारियों को विदेश यात्रा का मौका
आज का वृश्चिक राशिफल 14 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से मजबूत दृढ़ संकल्प, MNC कर्मचारियों को विदेश यात्रा का मौका
धर्म
आज का तुला राशिफल 14 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से वित्तीय प्रबंधन में सतर्कता, अनुभवी की सलाह से बड़ा मुनाफा, ऑफिस में ज्ञान-कौशल की तारीफ
आज का तुला राशिफल 14 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से वित्तीय प्रबंधन में सतर्कता, अनुभवी की सलाह से बड़ा मुनाफा, ऑफिस में ज्ञान-कौशल की तारीफ
धर्म
Shardiya Navratri Day 4: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा, अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश
Navratri 2026 Wishes: नवरात्रि का चौथा दिन आज, मां कूष्मांडा की आराधना के साथ परिजनों को भेजें ये खास संदेश
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी और डीके शिवकुमार के वीडियो पर बवाल, BJP ने बताया कर्नाटक का अपमान
राहुल गांधी और डीके शिवकुमार के वीडियो पर बवाल, BJP ने बताया कर्नाटक का अपमान
दिल्ली NCR
आशुतोष रांका, सौरव दास पर किन धाराओं में FIR, हो सकती है कितनी सजा?
आशुतोष रांका, सौरव दास पर किन धाराओं में FIR, हो सकती है कितनी सजा?
विश्व
फ्लाईदुबई विमान घटनाः UAE पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मालदीव के दो पायलट गिरफ्तार
फ्लाईदुबई विमान घटनाः UAE पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मालदीव के दो पायलट गिरफ्तार
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के इन 3 रिकॉर्ड्स को कोई नहीं तोड़ पाएगा, विराट-रूट के लिए भी असंभव
सचिन तेंदुलकर के इन 3 रिकॉर्ड्स को कोई नहीं तोड़ पाएगा, विराट-रूट के लिए भी असंभव
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कहीं बारिश तो कहीं मौसम रहेगा शुष्क, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में कहीं बारिश तो कहीं मौसम रहेगा शुष्क, IMD ने दिया अलर्ट
बिहार
अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'
अनुष्का के भाई आकाश यादव का बड़ा आरोप, '…पूरे परिवार की हत्या हो जाएगी'
जनरल नॉलेज
जंतर-मंतर पर नहीं होंगे प्रदर्शन, यह जगह कैसे बनी थी लोकतंत्र की आवाज?
जंतर-मंतर पर नहीं होंगे प्रदर्शन, यह जगह कैसे बनी थी लोकतंत्र की आवाज?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget