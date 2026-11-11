Aaj Ka Panchang: बुधवार, 11 नवंबर 2026 को भाई दूज है. नई दिल्ली-NCR में तिलक का अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक है. इसी दौरान राहुकाल 1:26 बजे तक रहेगा. अगर आपके घर में राहुकाल के बाद तिलक करने की परंपरा है, तो 1:26 बजे के बाद से 3:20 बजे तक का समय रखें. कार्तिक शुक्ल द्वितीया दोपहर 3:53 बजे समाप्त होगी. आइए जानते हैं आज का पंचांग-

भाई दूज के तिलक के लिए ये तीन समय देखें

दोपहर 1:10-1:26: तिलक का मुहूर्त शुरू हो चुका होगा. इसके पहले 16 मिनट राहुकाल में पड़ेंगे.

दोपहर 1:26-3:20: राहुकाल खत्म होने के बाद तिलक के मुहूर्त में 1 घंटा 54 मिनट बचेंगे.

दोपहर 3:20-3:53: तिलक का निर्धारित अपराह्न मुहूर्त समाप्त हो चुका होगा, लेकिन द्वितीया तिथि रहेगी.

दोपहर 3:20 बजे मुहूर्त खत्म होगा और 3:53 बजे तिथि बदलेगी. इन दोनों के बीच 33 मिनट का अंतर है. परिवार के लोग अलग-अलग जगह से आ रहे हैं तो तिलक का समय तय करते हुए 3:20 बजे वाली सीमा देखें. राहुकाल के बाद का समय उन परिवारों के लिए विकल्प है जो यह परंपरा मानते हैं. तिथि बदलने का मतलब रोज की पूजा या पारिवारिक मिलन पर रोक नहीं है.

आज चित्रगुप्त पूजा और शाम को चंद्र दर्शन भी

कार्तिक शुक्ल द्वितीया पर यम द्वितीया और चित्रगुप्त पूजा भी है. नई दिल्ली में चित्रगुप्त पूजा का अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक है. चित्रगुप्त पूजा की परंपरा में कलम, दवात और बहीखाते की पूजा भी की जाती है.

शाम को चंद्र दर्शन का समय 5:29 से 6:38 बजे तक है. चंद्रोदय सुबह 8:36 बजे दर्ज है. वह चंद्रमा के उदय का समय है, जबकि चंद्र दर्शन की अवधि सूर्यास्त के बाद दी गई है. अगर आप दिवाली के बाद चंद्र दर्शन की परंपरा निभाते हैं, तो शाम वाला समय देखें.

11 नवंबर का पंचांग

वार, पक्ष और मास- बुधवार, शुक्ल पक्ष. पूर्णिमांत और अमांत दोनों में कार्तिक

तिथि-द्वितीया दोपहर 3:53 बजे तक, फिर तृतीया

नक्षत्र-अनुराधा सुबह 11:38 बजे तक, फिर ज्येष्ठा

योग-अतिगंड 12 नवंबर तड़के 3:40 बजे तक, फिर सुकर्मा

करण- कौलव दोपहर 3:53 तक, तैतिल 12 नवंबर तड़के 4:58 तक, फिर गर

सूर्य और चंद्र राशि- सूर्य तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में. पंचांग दिवस में राशि परिवर्तन नहीं

सूर्योदय और सूर्यास्त- सुबह 6:40 और शाम 5:29 बजे

चंद्रोदय और चंद्रास्त- सुबह 8:36 और शाम 6:38 बजे

सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सुबह 6:40 से 11:38 बजे तक हैं. आडल योग भी इसी अवधि में दर्ज है. सुबह 11:38 बजे ज्येष्ठा लगते ही गंडमूल और विडाल योग शुरू होंगे. दोनों 12 नवंबर के सूर्योदय, सुबह 6:41 बजे तक दर्ज हैं. सुबह के सिद्धि योग दोपहर के तिलक मुहूर्त तक नहीं रहेंगे. दैनिक सूची में विंछूड़ो पूरे दिन है. भद्रा और चंद्र नक्षत्र वाला पंचक दर्ज नहीं हैं.

बुधवार का राहुकाल और दूसरे मुहूर्त

राहुकाल: दोपहर 12:05-1:26

यमगण्ड: सुबह 8:02-9:23

गुलिक काल: सुबह 10:44-दोपहर 12:05

दुष्टमुहूर्त: सुबह 11:43-दोपहर 12:27

वर्ज्य: शाम 5:51-7:38

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:55-5:48

अभिजीत मुहूर्त: दर्ज नहीं है

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:29-5:56

निशिता मुहूर्त: रात 11:39-12 नवंबर तड़के 12:32

अमृत काल: 12 नवंबर तड़के 4:32-सुबह 6:18

आज के पंचांग में अभिजीत मुहूर्त नहीं दिया गया है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:27 की अवधि दुष्टमुहूर्त के सामने दर्ज है. वहीं अमृत काल और योग का जो समय आधी रात के बाद है, वह कैलेंडर में 12 नवंबर का है. दैनिक पंचांग अगले सूर्योदय तक चलता है, इसलिए वह 11 नवंबर के विवरण में भी दिखता है.

आज की 3 जरूरी बातें

- भाई दूज का तिलक: दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक. राहुकाल के बाद करना हो तो 1:26 बजे के बाद का समय रखें.

- तिथि परिवर्तन: द्वितीया दोपहर 3:53 बजे समाप्त होगी. इसके बाद तृतीया लगेगी.

- चंद्र दर्शन: शाम 5:29 से 6:38 बजे तक.

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