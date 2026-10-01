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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 1 October 2026: आज षष्ठी श्राद्ध, रात 9:17 बजे तक सिद्धि योग, जानें राहुकाल

Aaj Ka Panchang 1 October 2026: आज षष्ठी श्राद्ध, रात 9:17 बजे तक सिद्धि योग, जानें राहुकाल

Aaj Ka Panchang 1 October 2026: अक्टूबर के पहले दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा. दोपहर में पंचमी से षष्ठी तिथि लगेगी. पढ़ें आज का पंचांग और दिल्ली के शुभ-अशुभ समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Oct 2026 06:21 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang 1 October 2026: आज गुरुवार को अक्टूबर की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र और सिद्धि योग में हो रही है. पितृ पक्ष का षष्ठी श्राद्ध भी आज है. पंचमी तिथि दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगी, फिर षष्ठी लग जाएगी. चंद्रमा वृषभ राशि में और सूर्य कन्या राशि में रहेगा.

आज रात 9 बजकर 17 मिनट पर सिद्धि योग समाप्त होगा और व्यतीपात शुरू होगा. रोहिणी नक्षत्र रातभर रहेगा. इसका बदलाव 2 अक्टूबर की सुबह होगा. आज क्या विशेष है, जानते हैं आज का पंचांग-

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1 अक्टूबर का पंचांग- एक नजर

आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी है. पंचमी दोपहर 12:35 बजे समाप्त होगी. इसके बाद षष्ठी शुरू होकर 2 अक्टूबर की सुबह 10:15 बजे तक रहेगी. रोहिणी नक्षत्र 2 अक्टूबर की सुबह 4:27 बजे तक है. सिद्धि योग आज रात 9:17 बजे तक रहेगा. 

आज रात पूजा करें तो कौन-सा योग रहेगा?

रात 9:17 बजे से पहले सिद्धि और इसके बाद व्यतीपात योग रहेगा. षष्ठी तिथि दोनों समय रहेगी. रोहिणी नक्षत्र भी नहीं बदलेगा. यानी रात में पंचांग के इन तीन अंगों में केवल योग का बदलाव होगा.

पूजा के संकल्प में योग का नाम बोलते हैं तो समय के अनुसार उसका उल्लेख करें. सुबह पढ़ा हुआ योग देर रात तक वही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. आज दिन में पूजा करने वालों और रात 9:17 बजे के बाद पूजा करने वालों के संकल्प में यह अंतर होगा.

सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि में क्या फर्क है?

नाम मिलते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं. सिद्धि दैनिक पंचांग का एक योग है. सर्वार्थ सिद्धि वार और नक्षत्र के मेल से बनने वाला अलग संयोग है. पंचांग में दोनों का विवरण अलग दिया जाता है.

रोहिणी नक्षत्र कब तक है?

आज सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय रोहिणी नक्षत्र रहेगा. यह 2 अक्टूबर की सुबह 4:27 बजे समाप्त होगा. उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा.

यहाँ तारीख ध्यान से पढ़ें. सुबह 4:27 बजे तक का समय अगले दिन का है. इसे आज सुबह का समय मानने पर नक्षत्र की जानकारी गलत हो जाएगी.

आज का राहुकाल और शुभ मुहूर्त

आज Panchang में राहुकाल दोपहर 1:39 से 3:09 बजे तक दिया गया है. यमगण्ड सुबह 6:13 से 7:43 बजे और गुलिक काल सुबह 9:12 से 10:41 बजे तक है.

अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 बजे तक रहेगा. ये स्थानीय समय Dev Panchang के अनुसार हैं; Drik Panchang के दिल्ली पेज से इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

आज किन पितरों का श्राद्ध करें?

जिन परिजनों का निधन षष्ठी तिथि को हुआ था, उनका श्राद्ध आज किया जाता है. निधन शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ हो या कृष्ण पक्ष की, दोनों के लिए पितृ पक्ष में यही दिन है.

सुबह पंचमी रहने से भ्रम हो सकता है. श्राद्ध की तारीख तय करने में अपराह्न की तिथि महत्वपूर्ण है. आज अपराह्न में षष्ठी रहेगी, इसलिए षष्ठी श्राद्ध आज है. पंचमी श्राद्ध 30 सितंबर को था.

आज करण कब बदलेगा?

तैतिल करण दोपहर 12:35 बजे तक रहेगा. पंचमी समाप्त होते ही गर करण शुरू होगा. यह रात 11:25 बजे तक रहेगा और इसके बाद वणिज करण लगेगा.

आज की तीन जरूरी बातें

आज षष्ठी श्राद्ध है. सिद्धि योग रात 9:17 बजे तक रहेगा. रोहिणी नक्षत्र का बदलाव आज दिन में नहीं, 2 अक्टूबर की तड़के होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 01 Oct 2026 06:21 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ka Rahu Kaal Pitru Paksha 2026
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