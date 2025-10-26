Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Meen Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए संतुलन, सामंजस्य और आत्मीय जुड़ाव लेकर आया है. आपकी अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता आज चरम पर होगी, जिससे आप अपने परिवार और मित्रों के साथ गहरी समझ और प्रेमपूर्ण संवाद स्थापित कर पाएंगे. यह समय रिश्तों को मजबूत करने और मित्रता तथा पारिवारिक बंधनों में मिठास बढ़ाने के लिए अनुकूल है.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्की सैर या योग से तन और मन दोनों में ताजगी आएगी. पर्याप्त पानी पीएं और पौष्टिक भोजन लें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और श्वास अभ्यास लाभकारी रहेंगे. भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आज महत्वपूर्ण है.

व्यापार राशिफल:

व्यापार में सहयोग और साझेदारी से लाभ होगा. नए प्रोजेक्ट या काम में मिलकर प्रयास करने से सफलता मिलने की संभावना है. किसी साझेदार या क्लाइंट के साथ संवाद में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखें.

करियर राशिफल:

कैरियर में आपकी संवेदनशीलता और सहानुभूति काम आएगी. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संबंध मजबूत होंगे. टीम वर्क और खुले संवाद से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

धन राशिफल:

आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी. निवेश और व्यय में सोच-समझकर कदम उठाएँ. अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य की योजना पर ध्यान दें.

परिवार और लव राशिफल:

परिवार और प्रेम जीवन में सामंजस्य और समझ बनी रहेगी. भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना लाभदायक रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए आज मित्रता से प्रेम की शुरुआत संभव है.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: समुद्री नीला

उपाय: भगवान शिव को दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या आज रिश्तों में गहराई आएगी?

A1. हां, संवेदनशीलता और खुले संवाद से रिश्तों में नयापन और मजबूती आएगी.

Q2. क्या आज वित्तीय मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है?

A2. हां, खर्च और निवेश में सोच-समझकर कदम उठाना लाभदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.