हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal (26 October 2025): मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार और नए अवसर, पढ़ें मीन राशि

Aaj Ka Meen Rashifal (26 October 2025): मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार और नए अवसर, पढ़ें मीन राशि

Today Pisces Horoscope 26 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Oct 2025 08:06 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए संतुलन, सामंजस्य और आत्मीय जुड़ाव लेकर आया है. आपकी अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता आज चरम पर होगी, जिससे आप अपने परिवार और मित्रों के साथ गहरी समझ और प्रेमपूर्ण संवाद स्थापित कर पाएंगे. यह समय रिश्तों को मजबूत करने और मित्रता तथा पारिवारिक बंधनों में मिठास बढ़ाने के लिए अनुकूल है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्की सैर या योग से तन और मन दोनों में ताजगी आएगी. पर्याप्त पानी पीएं और पौष्टिक भोजन लें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और श्वास अभ्यास लाभकारी रहेंगे. भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आज महत्वपूर्ण है.

व्यापार राशिफल:
व्यापार में सहयोग और साझेदारी से लाभ होगा. नए प्रोजेक्ट या काम में मिलकर प्रयास करने से सफलता मिलने की संभावना है. किसी साझेदार या क्लाइंट के साथ संवाद में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखें.

करियर राशिफल:
कैरियर में आपकी संवेदनशीलता और सहानुभूति काम आएगी. सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संबंध मजबूत होंगे. टीम वर्क और खुले संवाद से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी. निवेश और व्यय में सोच-समझकर कदम उठाएँ. अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य की योजना पर ध्यान दें.

परिवार और लव राशिफल:
परिवार और प्रेम जीवन में सामंजस्य और समझ बनी रहेगी. भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना लाभदायक रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए आज मित्रता से प्रेम की शुरुआत संभव है.

शुभ अंक: 9
शुभ रंग: समुद्री नीला
उपाय: भगवान शिव को दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज रिश्तों में गहराई आएगी?
A1. हां, संवेदनशीलता और खुले संवाद से रिश्तों में नयापन और मजबूती आएगी.

Q2. क्या आज वित्तीय मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है?
A2. हां, खर्च और निवेश में सोच-समझकर कदम उठाना लाभदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 26 Oct 2025 04:00 AM (IST)
Frequently Asked Questions

आज मीन राशि वालों के लिए क्या खास है?

आज का दिन संतुलन, सामंजस्य और आत्मीय जुड़ाव लेकर आया है. आपकी अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता चरम पर होगी.

स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्की सैर या योग से ताजगी आएगी. पर्याप्त पानी पिएं और पौष्टिक भोजन लें.

व्यापार में क्या उम्मीद करें?

व्यापार में सहयोग और साझेदारी से लाभ होगा. मिलकर प्रयास करने से सफलता मिल सकती है.

करियर में सफलता के लिए क्या उपयोगी होगा?

आपकी संवेदनशीलता और सहानुभूति काम आएगी. सहकर्मियों के साथ संबंध मजबूत होंगे और टीम वर्क से प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी. निवेश और व्यय में सोच-समझकर कदम उठाएं.

Embed widget