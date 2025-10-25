हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Meen Rashifal (25 October 2025): शत्रु और कलह से सतर्क रहें, मित्रों का सहयोग लाभकारी रहेगा, पढ़ें मीन राशि

Aaj Ka Meen Rashifal (25 October 2025): शत्रु और कलह से सतर्क रहें, मित्रों का सहयोग लाभकारी रहेगा, पढ़ें मीन राशि

Today Pisces Horoscope 25 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Oct 2025 07:29 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 25 October 2025 in Hindi: आज मीन राशि के जातकों के लिए दिन भावनाओं और निर्णयों का संतुलन बनाने वाला रहेगा. व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है. अवसर और चुनौतियाँ दोनों समान रूप से उपस्थित होंगी, इसलिए जल्दबाजी से बचें और धैर्यपूर्वक निर्णय लें.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है. विशेषकर मधुमेह, मोटापा, सूजन और एलर्जी जैसी समस्याओं से सतर्क रहें. हल्का व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त जल सेवन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा.

व्यापार राशिफल:
व्यापार और वित्तीय मामलों में आज सतर्कता बरतें. नए निवेश या सौदे सोच-समझकर करें. पुराने आर्थिक विवादों का समाधान करने के लिए दिन अनुकूल है. धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना लाभकारी रहेगा.

नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का है. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को सराहेंगे. नई जिम्मेदारियाँ लेने में सावधानी और समयबद्धता बनाए रखें.

लव और पारिवारिक राशिफल:
आज पारिवारिक जीवन में समझ और सहयोग बनाए रखना आवश्यक है. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद और सहयोग मजबूत करेगा. परिवार में किसी सदस्य की मदद करना मन को संतोष देगा.

युवा और छात्र राशिफल:
छात्र और युवा जातकों के लिए आज अध्ययन और कौशल विकास में समय देना लाभकारी रहेगा. परीक्षा और प्रतियोगिताओं में मेहनत का परिणाम सकारात्मक मिलेगा. नए अवसरों को अपनाने में सक्रिय रहें.

भाग्यांक: 3, 7
शुभ रंग: पीला
उपाय: गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनें. पुखराज रत्न और पाँच मुखी रुद्राक्ष विधिपूर्वक धारण करें. भारंगी की जड़ को अपने पास रखें.

FAQs:
Q1: क्या आज नया निवेश या वित्तीय निर्णय लाभकारी रहेगा?
A1: हाँ, सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ देगा.

Q2: क्या आज स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है?
A2: हाँ, मधुमेह, मोटापा और एलर्जी पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 04:22 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
