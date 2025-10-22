Aaj Ka Meen Rashifal (22 October 2025): सेहत पर ध्यान दें, बिजनेस में संयम रखें और विवादों से बचें, पढ़ें मीन राशिफल
Today Pisces Horoscope 22 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 22 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से घर में कठिन मामलों का सामना करना पड़ सकता है. मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. जल्दबाज़ी और आवेश में फैसले लेने से बचें.
बिजनेस राशिफल
पार्टनरशिप बिजनेस में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. गुस्से और आवेश में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है. वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान दें और धैर्यपूर्वक कार्य करें.
जॉब राशिफल
वर्कस्पेस पर कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. व्यर्थ वाद-विवाद और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें. संयम और धैर्य से कार्य सफलता दिलाएगा.
लव और पारिवारिक राशिफल
परिवार का सहयोग सीमित रहेगा. जीवनसाथी काम में आपका योगदान करेंगे. पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ग्रह स्थिति विपरीत होने से सफलता सीमित रहेगी. बजट और खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें.
धन राशिफल
सुख-सुविधाओं और अनावश्यक खर्चों में सावधानी रखें. बजट का ध्यान रखना लाभकारी रहेगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य में समस्या का सामना हो सकता है. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: ग्रीन
उपाय: आज भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में कोई बड़ा लाभ संभव है?
नहीं, आज मंदी के संकेत हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक निर्णय लें.
Q2. क्या स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता जरूरी है?
हां, विशेष रूप से मानसिक तनाव और सामान्य स्वास्थ्य पर ध्यान दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
