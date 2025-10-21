Aaj Ka Meen Rashifal (21 October 2025): ननिहाल में मतभेद की आशंका, सेहत पर दें खास ध्यान, पढ़ें मीन राशिफल
Today Pisces Horoscope 21 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए चुनौतियों और सतर्कता का है. चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर के कारण ननिहाल में किसी से मनमुटाव हो सकता है. फेस्टिव सीजन में इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या व्यापार संबंधी गतिविधियों में मंदी की संभावना है. पार्टनरशिप बिजनेस में खर्च और निर्णय को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है. दिन के पूर्वार्ध में तनाव रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल हो जाएंगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य विशेष ध्यान का विषय रहेगा. अत्यधिक कार्य और मानसिक तनाव के कारण आंख में दर्द या थकान हो सकती है. मौसम परिवर्तन के चलते स्पोर्ट्स पर्सन की प्रैक्टिस के दौरान तबियत बिगड़ सकती है. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज कुछ मंदी और खर्च को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है. पार्टनरशिप व्यवसाय में विचार और योजना में मतभेद हो सकते हैं. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें और किसी भी निवेश में जल्दबाजी न करें.
लव और पारिवारिक राशिफल:
दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां संभव हैं. पारिवारिक आचार-व्यवहार तनावपूर्ण और अप्रिय रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद में संयम रखें और अनावश्यक तकरार से बचें.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के अवसर बनते-बनते रह सकते हैं. कार्यस्थल पर अत्यधिक काम और दबाव रहेगा. सहयोगियों से तालमेल बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग पर कार्य का दबाव रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी. छात्र अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी तैयारी में ध्यान केंद्रित करें.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: किसी पवित्र जल स्रोत में क्रीम रंग का वस्त्र अर्पित करें और “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मीनाय नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में विवाद हो सकता है?
A1. हाँ, खर्च और निर्णय को लेकर मतभेद संभव हैं, समझदारी से समाधान करें.
Q2. क्या आज स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है?
A2. हाँ, अत्यधिक काम और मौसम परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आराम और संतुलित भोजन आवश्यक है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
