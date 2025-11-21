हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Rashifal 21 November 2025: आज भाग्य देगा साथ! नौकरी, प्यार, स्वास्थ्य पर बड़ा असर! पढ़ें मीन राशिफल

Meen Rashifal 21 November 2025: आज भाग्य देगा साथ! नौकरी, प्यार, स्वास्थ्य पर बड़ा असर! पढ़ें मीन राशिफल

Today Pisces Horoscope 21 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Nov 2025 04:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा. चन्द्रमा नवम भाव में होने से शुभ कार्यों में सफलता मिलेगी और भाग्य का साथ मिलेगा. नए कामों की शुरुआत करना लाभदायक रहेगा.

मीन व्यवसाय राशिफल

अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस में समय आपके पक्ष में रहेगा. नए अवसर मिलेंगे और परिस्थितियाँ अनुकूल बनेंगी. बिजनेसमैन को किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना चाहिए. मेहनत का रास्ता भले धीमा हो, लेकिन वही सुरक्षित और सफल परिणाम देगा.

मीन नौकरी राशिफल

अन-एम्प्लॉइड लोगों को जॉब से संबंधित ईमेल या इंटरव्यू कॉल मिलने की संभावना है. एम्प्लॉयड पर्सन को आज दिन की शुरुआत स्पष्ट प्लानिंग के साथ करनी होगी. कार्यों को नियमबद्ध तरीके से पूरा करेंगे तो परिणाम बेहतर होंगे.

मीन परिवार और लव राशिफल

परिवार में चल रही अनबन आपकी मध्यस्थता से दूर होगी और माहौल में सुधार आएगा. सुनफा योग के प्रभाव से लव और मैरिड लाइफ में मधुरता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ शॉपिंग या कोई आउटिंग प्लान हो सकता है, जिससे रिश्ते में निकटता बढ़ेगी.

समाज से जुड़े कामों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और किसी कल्याणकारी कार्य में योगदान देने का अवसर मिलेगा.

मीन युवा और छात्र राशिफल

किसी बड़े या प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन तीनों के लिए दिन बेहतर रहेगा. नई सीख, प्रदर्शन और रचनात्मकता में उन्नति होगी.

मीन हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. खान-पान और रूटीन में थोड़ी लापरवाही भी परेशानी दे सकती है.

  • भाग्यशाली रंग नेवी ब्लू
  • भाग्यशाली अंक 1
  • अशुभ अंक 4

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Nov 2025 04:55 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज मीन राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए शुभ फलदायी साबित होगा. भाग्य का साथ मिलेगा और नए कामों की शुरुआत करना लाभदायक रहेगा.

मीन राशि वालों के व्यवसाय के लिए आज का दिन कैसा है?

अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस में समय आपके पक्ष में रहेगा. बिजनेसमैन को शॉर्टकट से बचना चाहिए और मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए.

नौकरी के क्षेत्र में मीन राशि वालों के लिए आज क्या संभावनाएं हैं?

अन-एम्प्लॉइड लोगों को जॉब से संबंधित ईमेल या इंटरव्यू कॉल मिलने की संभावना है. एम्प्लॉयड पर्सन को स्पष्ट प्लानिंग के साथ काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

परिवार और लव लाइफ में मीन राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

आपकी मध्यस्थता से परिवार में चल रही अनबन दूर होगी. सुनफा योग के प्रभाव से लव और मैरिड लाइफ में मधुरता बढ़ेगी.

मीन राशि के युवाओं और छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन के लिए यह समय अनुकूल है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन बेहतर रहेगा, रचनात्मकता में उन्नति होगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Tihar Cow Therapy: तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
यूटिलिटी
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget