Aaj Ka Meen Rashifal (20 October 2025): जीवनसाथी के साथ मजबूती, बिजनेस व निवेश में शुभ फल और परिवार में खुशियां, पढ़ें मीन राशिफल
Today Pisces Horoscope 20 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन मिलाजुला रहेगा. चंद्रमा 8वें हाउस में होने से ननिहाल या घर-द्वारा किसी से मनमुटाव होने की संभावना है. दिन का अधिकतर समय पारिवारिक और पेशेवर जिम्मेदारियों में व्यतीत होगा.
व्यवसाय और धन लाभ:
फेस्टिव सीजन के चलते इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में एक्सपेंडिचर और निवेश को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है. ऐसे में किसी भी वित्तीय निर्णय को जल्दबाजी में न लें.
परिवार और सामाजिक जीवन:
पारिवारिक आचार-व्यवहार में तनाव और अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परिवार और शुभचिंतकों की सलाह लें. दिन के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियों का सामना होगा. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखना आवश्यक है. किसी भी गलतफहमी को तुरंत सुलझाने की कोशिश करें.
युवाओं और शिक्षा:
यंग जनरेशन पर काम का दबाव रहेगा. स्टूडेंट्स को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है, लेकिन दोपहर बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. आंख में पीड़ा या मानसिक तनाव हो सकता है. मौसम बदलाव को देखते हुए शरीर को गर्म रखें और पर्याप्त आराम करें.
उपाय:
क्रीम रंग के वस्त्र पहनें. घर में दान-पुण्य करें, विशेषकर जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दें. शाम को थोड़ी प्राणायाम और ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी.
लकी कलर: क्रीम
लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 1
FAQs:
Q1. पारिवारिक तनाव से कैसे निपटें?
संवाद बनाए रखें, भावनाओं को संयमित करें और किसी भी निर्णय से पहले परिवार की राय लें.
Q2. व्यवसाय में मंदी से कैसे बचें?
बजट और निवेश का पुनरावलोकन करें, विवाद को टालें और समझदारी से कदम बढ़ाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
