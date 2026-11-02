Aaj Ka Meen Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, कला, ज्ञान व आकस्मिक लाभ स्थान) में अपनी ही स्वराशि कर्क में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से कला, संगीत, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों में आपकी प्रतिभा में जबर्दस्त निखार आएगा; आपकी मौलिक सोच लोगों को प्रभावित करेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार

2 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Expansion)

साकार होगी बिजनेस एक्सटेंशन की प्लानिंग, बढ़ेगी आय: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए आपने अपने कारोबार को विस्तारित करने की जो भी योजनाएं तैयार की थीं, वे अब धरातल पर साकार रूप लेती नजर आएंगी. आज बन रहे शुभ योग और लक्ष्मी योग के प्रभाव से व्यापार सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और दैनिक आय में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज होगी.

स्मार्ट वर्क से बढ़ेगा मुनाफा: बाजार में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए आपको और आपके व्यावसायिक साझेदार को पारंपरिक तरीकों से हटकर स्मार्ट वर्क (Smart Work) पर फोकस करना होगा; आधुनिक टूल्स और डिजिटल माध्यमों का प्रयोग लाभ दिलाएगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरी में बदलाव व शुभ समाचार, दूर होगी बेरोजगारी: नौकरीपेशा जातकों के कार्यक्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव होने के संकेत हैं. दफ्तर से कोई उत्साहवर्धक और शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा. जो जातक लंबे समय से एक अदद अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, इस त्योहारी सीजन पर उनकी यह बहुप्रतीक्षित मुराद पूरी होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स रहें अलर्ट: फील्ड और मार्केटिंग सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों (Marketing Persons) को आज विशेष रूप से सतर्क रहना होगा. आपके प्रतिस्पर्धी व प्रतिद्वंद्वी पीठ पीछे काफी सक्रिय रह सकते हैं, जो आपके काम या क्लाइंट्स के बीच समस्याएं खड़ी करने की कोशिश करेंगे; अपनी रणनीति गोपनीय रखें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

घर-बाहर प्रसन्नता, वीडियो कॉलिंग से जुड़ेंगे परिजन: पारिवारिक वातावरण में चारों तरफ प्रसन्नता और उल्लास बना रहेगा. परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने का मन बन सकता है, हालांकि किसी तात्कालिक कारणवश यह आउटिंग प्लान कैंसिल भी करना पड़ सकता है. घर से दूर रह रहे किसी करीबी पारिवारिक सदस्य से वीडियो कॉल के जरिए आत्मीय बातचीत होगी, जिससे मन भावुक और प्रसन्न रहेगा.

छात्रों के करियर में जगी नई उम्मीद: विद्यार्थी वर्ग (Students) के करियर निर्माण के क्षेत्र में आज एक नई और सुखद उम्मीद की किरण जागेगी, जो आने वाले भविष्य में आपको बड़ा लाभ, प्रतिष्ठा और मानसिक सुख प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक चीजें शामिल करें और बदलते मौसम के असर से बचाव के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, केसर, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को केसरिया खीर, दूध या पीले फल का दान करें. इससे मार्केटिंग क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी शांत होंगे, मनचाही नौकरी के मार्ग खुलेंगे और व्यापार में स्थायी आर्थिक समृद्धि आएगी.

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