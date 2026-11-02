ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 2 November 2026: 5वें चंद्रमा और शुभ-लक्ष्मी योग से बिजनेस में बंपर मुनाफा, नौकरी की तलाश होगी पूरी व कला में बढ़ेगी प्रतिभा

Aaj Ka Meen Rashifal 2 November 2026: 5वें चंद्रमा और शुभ-लक्ष्मी योग से बिजनेस में बंपर मुनाफा, नौकरी की तलाश होगी पूरी व कला में बढ़ेगी प्रतिभा

Aaj Ka Meen Rashifal 2 November 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! 5वें चंद्रमा व शुभ-लक्ष्मी योग का प्रभाव, बिजनेस विस्तार, नई नौकरी के अवसर, फैमिली अपडेट और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Nov 2026 09:09 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, कला, ज्ञान व आकस्मिक लाभ स्थान) में अपनी ही स्वराशि कर्क में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से कला, संगीत, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों में आपकी प्रतिभा में जबर्दस्त निखार आएगा; आपकी मौलिक सोच लोगों को प्रभावित करेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

  • दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Expansion)

साकार होगी बिजनेस एक्सटेंशन की प्लानिंग, बढ़ेगी आय: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए आपने अपने कारोबार को विस्तारित करने की जो भी योजनाएं तैयार की थीं, वे अब धरातल पर साकार रूप लेती नजर आएंगी. आज बन रहे शुभ योग और लक्ष्मी योग के प्रभाव से व्यापार सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और दैनिक आय में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज होगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Panchang 2 November 2026: अष्टमी 1:10 बजे तक, राहुकाल 7:56 से, जानें शुभ समय और पंचांग
2 नवंबर 2026 का पंचांग: अष्टमी दोपहर 1:10 तक, चंद्रमा 3 नवंबर सुबह 3:46 बजे बदलेंगे राशि
धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 November 2026: छठे चंद्रमा से सेहत पर अलर्ट, विदेशी कारोबार में विशेष लाभ और बेरोजगारों को नई नौकरी के अवसर
Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 November 2026: छठे चंद्रमा से सेहत पर अलर्ट, विदेशी कारोबार में विशेष लाभ और बेरोजगारों को नई नौकरी के अवसर
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 2 November 2026: 7वें चंद्रमा से संबंधों में भावनात्मक संतुष्टि, वीक स्टार्टिंग में अप्रत्याशित भारी प्रॉफिट और करियर में नए द्वार
Aaj Ka Makar Rashifal 2 November 2026: 7वें चंद्रमा से संबंधों में भावनात्मक संतुष्टि, वीक स्टार्टिंग में अप्रत्याशित भारी प्रॉफिट और करियर में नए द्वार
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026: 9वें चंद्रमा के प्रभाव से धर्म-दर्शन में रुचि, दोपहर बाद व्यापार में बड़ी गुड न्यूज व नौकरी में अवार्ड के योग
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026: 9वें चंद्रमा के प्रभाव से धर्म-दर्शन में रुचि, दोपहर बाद व्यापार में बड़ी गुड न्यूज व नौकरी में अवार्ड के योग

स्मार्ट वर्क से बढ़ेगा मुनाफा: बाजार में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए आपको और आपके व्यावसायिक साझेदार को पारंपरिक तरीकों से हटकर स्मार्ट वर्क (Smart Work) पर फोकस करना होगा; आधुनिक टूल्स और डिजिटल माध्यमों का प्रयोग लाभ दिलाएगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरी में बदलाव व शुभ समाचार, दूर होगी बेरोजगारी: नौकरीपेशा जातकों के कार्यक्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव होने के संकेत हैं. दफ्तर से कोई उत्साहवर्धक और शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा. जो जातक लंबे समय से एक अदद अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, इस त्योहारी सीजन पर उनकी यह बहुप्रतीक्षित मुराद पूरी होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स रहें अलर्ट: फील्ड और मार्केटिंग सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों (Marketing Persons) को आज विशेष रूप से सतर्क रहना होगा. आपके प्रतिस्पर्धी व प्रतिद्वंद्वी पीठ पीछे काफी सक्रिय रह सकते हैं, जो आपके काम या क्लाइंट्स के बीच समस्याएं खड़ी करने की कोशिश करेंगे; अपनी रणनीति गोपनीय रखें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

घर-बाहर प्रसन्नता, वीडियो कॉलिंग से जुड़ेंगे परिजन: पारिवारिक वातावरण में चारों तरफ प्रसन्नता और उल्लास बना रहेगा. परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने का मन बन सकता है, हालांकि किसी तात्कालिक कारणवश यह आउटिंग प्लान कैंसिल भी करना पड़ सकता है. घर से दूर रह रहे किसी करीबी पारिवारिक सदस्य से वीडियो कॉल के जरिए आत्मीय बातचीत होगी, जिससे मन भावुक और प्रसन्न रहेगा.

छात्रों के करियर में जगी नई उम्मीद: विद्यार्थी वर्ग (Students) के करियर निर्माण के क्षेत्र में आज एक नई और सुखद उम्मीद की किरण जागेगी, जो आने वाले भविष्य में आपको बड़ा लाभ, प्रतिष्ठा और मानसिक सुख प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक चीजें शामिल करें और बदलते मौसम के असर से बचाव के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, केसर, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को केसरिया खीर, दूध या पीले फल का दान करें. इससे मार्केटिंग क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी शांत होंगे, मनचाही नौकरी के मार्ग खुलेंगे और व्यापार में स्थायी आर्थिक समृद्धि आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 2 November 2026: अष्टमी 1:10 बजे तक, राहुकाल 7:56 से, जानें शुभ समय और पंचांग
2 नवंबर 2026 का पंचांग: अष्टमी दोपहर 1:10 तक, चंद्रमा 3 नवंबर सुबह 3:46 बजे बदलेंगे राशि
धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 November 2026: छठे चंद्रमा से सेहत पर अलर्ट, विदेशी कारोबार में विशेष लाभ और बेरोजगारों को नई नौकरी के अवसर
Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 November 2026: छठे चंद्रमा से सेहत पर अलर्ट, विदेशी कारोबार में विशेष लाभ और बेरोजगारों को नई नौकरी के अवसर
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 2 November 2026: 7वें चंद्रमा से संबंधों में भावनात्मक संतुष्टि, वीक स्टार्टिंग में अप्रत्याशित भारी प्रॉफिट और करियर में नए द्वार
Aaj Ka Makar Rashifal 2 November 2026: 7वें चंद्रमा से संबंधों में भावनात्मक संतुष्टि, वीक स्टार्टिंग में अप्रत्याशित भारी प्रॉफिट और करियर में नए द्वार
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026: 9वें चंद्रमा के प्रभाव से धर्म-दर्शन में रुचि, दोपहर बाद व्यापार में बड़ी गुड न्यूज व नौकरी में अवार्ड के योग
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026: 9वें चंद्रमा के प्रभाव से धर्म-दर्शन में रुचि, दोपहर बाद व्यापार में बड़ी गुड न्यूज व नौकरी में अवार्ड के योग
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
'पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
इंडिया
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
क्रिकेट
न्यूजीलैंड से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
NZ से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
इंडिया
‘मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो!’ दिल्ली में लाल हिट जनता पार्टी ने किया मार्च
‘मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो!’ दिल्ली में लाल हिट जनता पार्टी ने किया मार्च
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौत के एक साल बाद BJP की टीम में बनाया पदाधिकारी, लिस्ट जारी होत ही बवाल
मौत के एक साल बाद BJP की टीम में बनाया पदाधिकारी, लिस्ट जारी होत ही बवाल
ट्रेंडिंग
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget