हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal (18 October 2025): कर्ज से राहत, यंग जेनरेशन को अच्छे अवसर, पढ़ें आज का मीन राशिफल

Aaj Ka Meen Rashifal (18 October 2025): कर्ज से राहत, यंग जेनरेशन को अच्छे अवसर, पढ़ें आज का मीन राशिफल

Today Pisces Horoscope 18 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Oct 2025 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 18 October 2025 in Hindi: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यवसाय और करियर में सकारात्मक अवसर लेकर आएगा. चंद्रमा आपके छठे भाव में हैं, जिससे कर्ज और आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी. ब्रह्म योग के प्रभाव से व्यावसायिक संपर्क लाभदायक रहेंगे. अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से व्यापार में नई ऊँचाई हासिल होगी और फेस्टिव सीजन में विशेष मुनाफे के अवसर बनेंगे.

व्यवसाय राशिफल:
आज व्यवसाय में अनुभवी और विश्वसनीय लोगों को शामिल करें. उनके अनुभव का लाभ उठाकर व्यापार को आगे बढ़ाएँ. पार्टनरशिप में तालमेल बेहतर होगा और नए अवसर बनेंगे. एंप्लॉयड पर्सन के कार्यशैली के कारण विरोधियों में जलन हो सकती है, पर आपकी रणनीति से आप सफलता हासिल करेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल:
ऑफिस में आपकी काबिलियत और महत्वाकांक्षा को देखकर लीडरशिप जिम्मेदारी दी जा सकती है. अपने काम में निष्पक्षता और मेहनत बनाए रखें. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे.

लव और पारिवारिक जीवन:
परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना आपके लिए आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. घर के वातावरण को सुखमय और शांत बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने कर्ज से छुटकारा मिलेगा. निवेश के लिए आज का दिन मध्यम है, फालतू खर्च से बचें.

युवा और छात्र राशिफल:
यंग जनरेशन को करियर और शिक्षा से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं. उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने में समय लग सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन को अपने प्रयास लगातार जारी रखने होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य स्थिर रहेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन से दिन अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 1
उपाय: भगवान विष्णु को पीले या सुनहरे फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज व्यापार में नए अवसर लाभदायक रहेंगे?
हाँ, अनुभवी सहयोगियों के साथ व्यापार में लाभ के योग हैं.

Q2. क्या आज कर्ज से मुक्ति मिल सकती है?
हाँ, चंद्रमा के छठे भाव में होने से आर्थिक बोझ कम होगा और कर्ज से राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Oct 2025 04:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope
Embed widget