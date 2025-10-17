हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal (17 October 2025): पुरानी बीमारी से मिलेगी राहत, व्यापार में होगा आर्थिक लाभ! पढ़ें आज का मीन राशिफल

Aaj Ka Meen Rashifal (17 October 2025): पुरानी बीमारी से मिलेगी राहत, व्यापार में होगा आर्थिक लाभ! पढ़ें आज का मीन राशिफल

Today Pisces Horoscope 17 October 2025: मीन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 04:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा षष्ठम भाव में होने से आज पुरानी गंभीर बीमारी से राहत मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में किए गए सुधार और बदलाव गति लाएंगे. प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंधों को बनाए रखें, ताकि व्यवसाय में लाभ बना रहे.

मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

धन राशिफल

पार्टनरशिप बिजनेस की योजना बनाना आज शुभ रहेगा. वित्तीय मामलों में सतर्कता रखें और किसी भी विवादास्पद निर्णय से बचें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में सुधार और नई योजनाओं का प्रभाव सकारात्मक रहेगा. प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंधों में सौहार्द बनाए रखें. पार्टनरशिप व्यवसाय में सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.

नौकरी राशिफल

वर्कप्लेस पर आत्मविश्वास बढ़ेगा. ऑफिस की गतिविधियों में सक्रियता रहेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. सरकारी कार्यालय में राजनीति या अफवाहों से दूरी बनाए रखें, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

लव और फैमिली राशिफल

छोटे भाई के कारण खुशी और संतोष मिलेगा. पारिवारिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा. दंपत्तियों के बीच थोड़ी नोक-झोंक या तनाव हो सकता है, लेकिन संवाद से स्थिति नियंत्रित रहेगी.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. आज कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जो प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं. पुराने घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार दिनचर्या में बनाए रखें.

  • शुभ अंक 9
  • शुभ रंग नेवी ब्लू
  • उपाय हनुमानजी को गुड़ अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज मीन राशि के लिए पार्टनरशिप व्यवसाय लाभदायक रहेगा?
हां, सोच-समझकर लिए गए निर्णय सकारात्मक परिणाम देंगे.

Q2. क्या स्वास्थ्य में सुधार संभव है?
जी हां, पुराने घुटनों के दर्द और अन्य पुराने रोगों में राहत मिलने के संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 04:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
PAK ने किया जिसे मारने का दावा, वो निकला जिंदा, वीडियो में TTP चीफ बोला- पाकिस्तान में ही हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget