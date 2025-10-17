Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा षष्ठम भाव में होने से आज पुरानी गंभीर बीमारी से राहत मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में किए गए सुधार और बदलाव गति लाएंगे. प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंधों को बनाए रखें, ताकि व्यवसाय में लाभ बना रहे.

मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

धन राशिफल

पार्टनरशिप बिजनेस की योजना बनाना आज शुभ रहेगा. वित्तीय मामलों में सतर्कता रखें और किसी भी विवादास्पद निर्णय से बचें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में सुधार और नई योजनाओं का प्रभाव सकारात्मक रहेगा. प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंधों में सौहार्द बनाए रखें. पार्टनरशिप व्यवसाय में सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.

नौकरी राशिफल

वर्कप्लेस पर आत्मविश्वास बढ़ेगा. ऑफिस की गतिविधियों में सक्रियता रहेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. सरकारी कार्यालय में राजनीति या अफवाहों से दूरी बनाए रखें, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

लव और फैमिली राशिफल

छोटे भाई के कारण खुशी और संतोष मिलेगा. पारिवारिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा. दंपत्तियों के बीच थोड़ी नोक-झोंक या तनाव हो सकता है, लेकिन संवाद से स्थिति नियंत्रित रहेगी.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. आज कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जो प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं. पुराने घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार दिनचर्या में बनाए रखें.

शुभ अंक 9

9 शुभ रंग नेवी ब्लू

नेवी ब्लू उपाय हनुमानजी को गुड़ अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि के लिए पार्टनरशिप व्यवसाय लाभदायक रहेगा?

हां, सोच-समझकर लिए गए निर्णय सकारात्मक परिणाम देंगे.

Q2. क्या स्वास्थ्य में सुधार संभव है?

जी हां, पुराने घुटनों के दर्द और अन्य पुराने रोगों में राहत मिलने के संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.