Aaj Ka Meen Rashifal (17 November 2025): मीन राशि को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, बिजनेस और करियर मजबूत होंगे
Today Pisces Horoscope 17 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 17 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के सप्तम भाव में गोचर से जीवनसाथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा. दिन संबंधों को मजबूत करने वाला है और मानसिक संतुलन में सुधार होगा. जिन कार्यों में आप लंबे समय से प्रयासरत थे, उनके सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगेंगे.
व्यवसाय और धन राशिफल:
प्रीति और त्रिग्रही योग के प्रभाव से मेटल, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर और रियल एस्टेट बिजनेस करने वालों के लिए दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी रहेगा. बड़े और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने से नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावनाएँ बढ़ेंगी. बिजनेस के विस्तार के लिए लिया गया निर्णय आगे चलकर लाभ देगा. धन आय बढ़ेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होगा.
जॉब / युवा / छात्र:
वर्कस्पेस पर नए कार्य या तकनीक सीखने की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ स्थितियों में आपको अपने जूनियर्स से भी सीखना पड़ सकता है. एंप्लॉयड व्यक्तियों के लिए करियर में प्रगति के संकेत हैं और सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन की संभावनाएँ बनती दिख रही हैं. छात्र और स्पोर्ट्स पर्सन करियर की चिंता से घिरे रह सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें और फोकस न खोएं.
प्रेम और परिवार:
जीवनसाथी या प्रेमी आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे और पराक्रम योग के कारण आपका पार्टनर आपको कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है. पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. किसी परिजन की सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएँ रहेगी, इसलिए उनकी देखभाल और सहयोग आवश्यक है.
स्वास्थ्य:
तली-भुनी या बाहर का भोजन पेट दर्द और अपच बढ़ा सकता है. आज हल्का भोजन और पानी के सेवन पर ध्यान देना चाहिए.
उपाय:
गुरुवार या बुधवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और गाय को आटे की गोलियां खिलाएँ. शाम को भगवान विष्णु के मंत्र “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का 21 बार जप लाभदायक रहेगा.
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 8
FAQs
प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस में निवेश करना उचित रहेगा?
उत्तर: हाँ, विशेषकर मेटल, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए निवेश आगे चलकर लाभ देगा.
प्रश्न 2: क्या प्रेम संबंधों में कोई बड़ी खुशी मिल सकती है?
उत्तर: हाँ, आज जीवनसाथी या प्रेमी की ओर से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL