हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal (17 November 2025): मीन राशि को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, बिजनेस और करियर मजबूत होंगे

Aaj Ka Meen Rashifal (17 November 2025): मीन राशि को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, बिजनेस और करियर मजबूत होंगे

Today Pisces Horoscope 17 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Nov 2025 03:14 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 17 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के सप्तम भाव में गोचर से जीवनसाथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा. दिन संबंधों को मजबूत करने वाला है और मानसिक संतुलन में सुधार होगा. जिन कार्यों में आप लंबे समय से प्रयासरत थे, उनके सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगेंगे.

व्यवसाय और धन राशिफल:
प्रीति और त्रिग्रही योग के प्रभाव से मेटल, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर और रियल एस्टेट बिजनेस करने वालों के लिए दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी रहेगा. बड़े और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने से नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावनाएँ बढ़ेंगी. बिजनेस के विस्तार के लिए लिया गया निर्णय आगे चलकर लाभ देगा. धन आय बढ़ेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होगा.

जॉब / युवा / छात्र:
वर्कस्पेस पर नए कार्य या तकनीक सीखने की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ स्थितियों में आपको अपने जूनियर्स से भी सीखना पड़ सकता है. एंप्लॉयड व्यक्तियों के लिए करियर में प्रगति के संकेत हैं और सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन की संभावनाएँ बनती दिख रही हैं. छात्र और स्पोर्ट्स पर्सन करियर की चिंता से घिरे रह सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें और फोकस न खोएं.

प्रेम और परिवार:
जीवनसाथी या प्रेमी आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे और पराक्रम योग के कारण आपका पार्टनर आपको कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है. पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. किसी परिजन की सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएँ रहेगी, इसलिए उनकी देखभाल और सहयोग आवश्यक है.

स्वास्थ्य:
तली-भुनी या बाहर का भोजन पेट दर्द और अपच बढ़ा सकता है. आज हल्का भोजन और पानी के सेवन पर ध्यान देना चाहिए.

उपाय:
गुरुवार या बुधवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और गाय को आटे की गोलियां खिलाएँ. शाम को भगवान विष्णु के मंत्र “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का 21 बार जप लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 8

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस में निवेश करना उचित रहेगा?
उत्तर: हाँ, विशेषकर मेटल, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए निवेश आगे चलकर लाभ देगा.

प्रश्न 2: क्या प्रेम संबंधों में कोई बड़ी खुशी मिल सकती है?
उत्तर: हाँ, आज जीवनसाथी या प्रेमी की ओर से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 03:14 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
क्रिकेट
Shubman Gill Injury: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: फरहाना भट्ट करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? शो जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
फरहाना करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? 'बिग बॉस 19' जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
क्रिकेट
Shubman Gill Injury: शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
शुभमन गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी, दूसरा टेस्ट खेलने पर भी आया अपडेट; यहां जानें
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: फरहाना भट्ट करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? शो जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
फरहाना करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? 'बिग बॉस 19' जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
इंडिया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget