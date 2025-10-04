हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Makar Rashifal 4 October 2025: मकर राशि आज धन लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में हल्की खटपट रह सकती है

Aaj Ka Makar Rashifal 4 October 2025: मकर राशि आज धन लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में हल्की खटपट रह सकती है

Today Capricorn Horoscope 4 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Oct 2025 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 4 October 2025 in Hindi: मकर राशि आज चन्द्रमा 2वें हाउस में होने से फाइनेंस से होगा लाभ. सुकर्मा योग के प्रभाव से विनम्र और संतुलित व्यवहार आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या महत्वपूर्ण अवसर हासिल करने में मदद करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
अत्यधिक व्यस्तता के कारण सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है. समय पर इलाज और पर्याप्त आराम से स्वास्थ्य में सुधार होगा.

बिजनेस राशिफल
पार्टनरशिप बिजनेस से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. वित्तीय मामलों में संतुलित निर्णय से मन प्रसन्न रहेगा और लाभ बढ़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार के सहयोग से आत्मबल और विश्वास में वृद्धि होगी. हालांकि व्यस्तता के कारण परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता के कारण ओवरटाइम करना पड़ सकता है. वर्किंग वुमन को प्रमोशन और इन्क्रिमेंट का अवसर मिलेगा, जिसे वे स्टाफ के साथ साझा कर सकती हैं.

धन राशिफल
वित्तीय स्थिति संतोषजनक रहेगी. पार्टनरशिप और व्यावसायिक प्रयासों से लाभ मिलेगा.

युवा और करियर राशिफल
प्रतिष्ठित लोगों के साथ समय बिताने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से व्यक्तित्व में निखार आएगा.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: ग्रीन

आज का उपाय
भगवान गणेश को मूंगफली अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें. इससे कार्यों में सफलता और मानसिक संतुलन मिलेगा. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करना सही रहेगा.

FAQs
Q1 क्या मकर राशि वालों के लिए बिजनेस लाभकारी रहेगा?
हाँ, पार्टनरशिप और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से लाभ मिलने की संभावना है.

Q2 क्या मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में सतर्कता जरूरी है?
हाँ, सिरदर्द और माइग्रेन से बचने के लिए समय पर आराम और इलाज आवश्यक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 04 Oct 2025 03:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Makar Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
