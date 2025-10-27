हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal (27 October 2025): धैर्य और मेहनत से मिलेगा अपेक्षित परिणाम, कार्यक्षेत्र में सफलता के योग, पढ़ें मकर राशि

Aaj Ka Makar Rashifal (27 October 2025): धैर्य और मेहनत से मिलेगा अपेक्षित परिणाम, कार्यक्षेत्र में सफलता के योग, पढ़ें मकर राशि

Today Capricorn Horoscope 27 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 27 Oct 2025 01:26 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Makar Rashifal 27 October 2025 in Hindi: आज का दिन मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा. मानसिक दबाव या तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. पुरानी बीमारियाँ या किसी लंबी समस्या में इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए खर्चे की संभावना रहेगी. पुराने मित्रों से मुलाकात करने का समय शुभ रहेगा, यह आपके मनोबल को बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य में सामान्य सुधार रहेगा. हालांकि पुरानी बीमारियों या किसी दीर्घकालिक समस्या पर ध्यान देना आवश्यक है. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके दिन को ऊर्जावान बनाएगी. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान या हल्की सैर लाभकारी होगी.

लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम और दांपत्य जीवन में आज भावनात्मक पल अनुभव होंगे. जीवनसाथी से किसी छोटे कार्य या सराहनीय प्रयास की प्रतीक्षा आपके मन को प्रसन्न करेगी. पुराने मित्रों के साथ समय बिताना आपके सामाजिक जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा देगा.

व्यवसाय और करियर राशिफल:
कार्यक्षेत्र में आज सही संपर्क और रणनीति से प्रगति संभव है. आपकी मेहनत और प्रस्तुति की सराहना होगी. बाहरी सहयोग या नेटवर्किंग से लाभ प्राप्त हो सकता है. व्यक्तिगत रूप से अपने पहनावे और प्रस्तुतिकरण में सुधार करने के प्रयास सफल रहेंगे.

वित्तीय राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. धन के निवेश या आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं. घर पर धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए आटे, कच्चे चीनी और घी का मिश्रण नारियल में भरकर पीपल के पेड़ के नीचे रखना शुभ रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: आज पीपल के पेड़ के नीचे आटे, कच्चे चीनी और घी का मिश्रण नारियल में रखकर धन-समृद्धि की प्रार्थना करें. यह आपके वित्तीय भाग्य को मजबूत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 27 Oct 2025 01:26 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

27 अक्टूबर 2025 को मकर राशि वालों का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा. आपको मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मकर राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य में सामान्य सुधार रहेगा. पुरानी बीमारियों पर ध्यान देना आवश्यक है. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद ऊर्जावान बनाएगी.

मकर राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए क्या शुभ है?

प्रेम और दांपत्य जीवन में भावनात्मक पल अनुभव होंगे. जीवनसाथी से किसी छोटे कार्य की प्रतीक्षा मन को प्रसन्न करेगी.

व्यवसाय और करियर के क्षेत्र में मकर राशि वालों के लिए क्या संभव है?

कार्यक्षेत्र में सही संपर्क और रणनीति से प्रगति संभव है. आपकी मेहनत और प्रस्तुति की सराहना होगी.

मकर राशि वालों को आर्थिक रूप से क्या करना चाहिए?

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. धन-समृद्धि बढ़ाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आटे, कच्चे चीनी और घी का मिश्रण नारियल में भरकर रखना शुभ रहेगा.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
ट्रेंडिंग
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे- वीडियो वायरल
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे
शिक्षा
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget