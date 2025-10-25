हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal (25 October 2025): सोच-समझकर निर्णय लें, खर्च नियंत्रित रखें, प्रेम संबंधों में सावधानी, पढ़ें मकर राशि

Aaj Ka Makar Rashifal (25 October 2025): सोच-समझकर निर्णय लें, खर्च नियंत्रित रखें, प्रेम संबंधों में सावधानी, पढ़ें मकर राशि

Today Capricorn Horoscope 25 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Oct 2025 07:52 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 25 October 2025 in Hindi: आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण रहेगा. आप अपनी योजनाओं और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे. कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करें और जल्दबाजी से बचें. दिन का समय आपके लिए सोच-समझकर कदम उठाने का है. पारिवारिक मामलों में धैर्य और संवाद से समाधान मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज हल्की सावधानी बरतें. उच्च रक्तचाप, श्वसन संबंधी समस्याओं और आँखों पर ध्यान दें. हल्का व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त जल सेवन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

व्यापार राशिफल:
आज व्यापार में आपको नए अवसर मिल सकते हैं. निवेश और आर्थिक योजनाओं में सतर्क रहें. कुछ पुराने विवाद या लेन-देन सुलझाने का अनुकूल समय है. अपने वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें.

नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सफलता और प्रशंसा लाने वाला रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. नई जिम्मेदारियाँ लेने में आज लाभकारी समय है.

लव और पारिवारिक राशिफल:
पारिवारिक जीवन में आज आपको धैर्य और समझ बनाए रखने की आवश्यकता है. साथी के साथ खुला संवाद आपके संबंधों को मजबूत करेगा. परिवार में किसी सदस्य की सहायता करने से मनोबल बढ़ेगा.

युवा और छात्र राशिफल:
छात्रों और युवाओं के लिए आज अध्ययन और कौशल विकास में समय देना लाभकारी रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का परिणाम अच्छा मिलेगा. नई योजनाओं और अवसरों में सक्रिय रहें.

भाग्यांक: 8
शुभ रंग: काला
उपाय: शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र पहनें. नीलम रत्न और सात मुखी रुद्राक्ष का विधिपूर्वक धारण करें. धतूरे की जड़ी अपने पास रखें.

FAQs:
Q1: क्या आज निवेश या आर्थिक योजना सफल रहेगी?
A1: हाँ, सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभकारी रहेगा.

Q2: क्या आज स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है?
A2: हाँ, उच्च रक्तचाप, श्वसन और आँखों पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Oct 2025 04:09 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
Embed widget