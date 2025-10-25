Aaj Ka Makar Rashifal (25 October 2025): सोच-समझकर निर्णय लें, खर्च नियंत्रित रखें, प्रेम संबंधों में सावधानी, पढ़ें मकर राशि
Today Capricorn Horoscope 25 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 25 October 2025 in Hindi: आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण रहेगा. आप अपनी योजनाओं और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे. कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करें और जल्दबाजी से बचें. दिन का समय आपके लिए सोच-समझकर कदम उठाने का है. पारिवारिक मामलों में धैर्य और संवाद से समाधान मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज हल्की सावधानी बरतें. उच्च रक्तचाप, श्वसन संबंधी समस्याओं और आँखों पर ध्यान दें. हल्का व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त जल सेवन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
व्यापार राशिफल:
आज व्यापार में आपको नए अवसर मिल सकते हैं. निवेश और आर्थिक योजनाओं में सतर्क रहें. कुछ पुराने विवाद या लेन-देन सुलझाने का अनुकूल समय है. अपने वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सफलता और प्रशंसा लाने वाला रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. नई जिम्मेदारियाँ लेने में आज लाभकारी समय है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
पारिवारिक जीवन में आज आपको धैर्य और समझ बनाए रखने की आवश्यकता है. साथी के साथ खुला संवाद आपके संबंधों को मजबूत करेगा. परिवार में किसी सदस्य की सहायता करने से मनोबल बढ़ेगा.
युवा और छात्र राशिफल:
छात्रों और युवाओं के लिए आज अध्ययन और कौशल विकास में समय देना लाभकारी रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का परिणाम अच्छा मिलेगा. नई योजनाओं और अवसरों में सक्रिय रहें.
भाग्यांक: 8
शुभ रंग: काला
उपाय: शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र पहनें. नीलम रत्न और सात मुखी रुद्राक्ष का विधिपूर्वक धारण करें. धतूरे की जड़ी अपने पास रखें.
FAQs:
Q1: क्या आज निवेश या आर्थिक योजना सफल रहेगी?
A1: हाँ, सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभकारी रहेगा.
Q2: क्या आज स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है?
A2: हाँ, उच्च रक्तचाप, श्वसन और आँखों पर ध्यान दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
