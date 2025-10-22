Aaj Ka Makar Rashifal (22 October 2025): पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य और सेहत में सुधार के संकेत, पढ़ें मकर राशिफल
Today Capricorn Horoscope 22 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 22 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा के दसवें भाव में होने से घर के बड़े-बुज़ुर्गों के आदर्श और मार्गदर्शन का पालन लाभकारी रहेगा. आज मानसिक सतर्कता और धैर्य से निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा.
बिजनेस राशिफल
बिजनेस में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है. किसी नए प्रोजेक्ट या बड़े काम में जल्दबाजी न करें. वर्तमान योजना और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से लाभकारी निर्णय लिए जा सकते हैं. नए अवसर आर्थिक और व्यवसायिक दृष्टि से लाभकारी रहेंगे.
जॉब राशिफल
वर्कप्लेस पर आपका डेडीकेशन सकारात्मक बदलाव ला सकता है. नकारात्मक परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने का अवसर मिलेगा. कार्यों में ईमानदारी और धैर्य से सफलता प्राप्त होगी.
लव और पारिवारिक राशिफल
प्रीति और लक्ष्मी योग के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन तनावमुक्त रहेगा. परिवार में सुख-शांति और सहयोग का वातावरण रहेगा. रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बनाए रखें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्र अपने दैनिक रूटीन के साथ नई चीज़ें सीखने पर ध्यान दें. मेहनत और लगन से सफलता मिलेगी और मन को संतोष प्राप्त होगा.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. निवेश या बड़े खर्च में आज सावधानी रखें.
हेल्थ राशिफल
सेहत में कुछ बदलाव या असुविधा महसूस हो सकती है. संतुलित आहार और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: आज सरस्वती माता को अक्षत और सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना ठीक रहेगा?
नहीं, जल्दबाजी से बचें और पहले योजना बनाएं.
Q2. क्या दाम्पत्य जीवन में आज तनाव रहेगा?
नहीं, ग्रह स्थिति दाम्पत्य जीवन को तनावमुक्त बनाएगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
