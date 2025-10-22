हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Makar Rashifal (22 October 2025): पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य और सेहत में सुधार के संकेत, पढ़ें मकर राशिफल

Aaj Ka Makar Rashifal (22 October 2025): पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य और सेहत में सुधार के संकेत, पढ़ें मकर राशिफल

Today Capricorn Horoscope 22 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Oct 2025 03:40 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 22 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा के दसवें भाव में होने से घर के बड़े-बुज़ुर्गों के आदर्श और मार्गदर्शन का पालन लाभकारी रहेगा. आज मानसिक सतर्कता और धैर्य से निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है. किसी नए प्रोजेक्ट या बड़े काम में जल्दबाजी न करें. वर्तमान योजना और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से लाभकारी निर्णय लिए जा सकते हैं. नए अवसर आर्थिक और व्यवसायिक दृष्टि से लाभकारी रहेंगे.

जॉब राशिफल

वर्कप्लेस पर आपका डेडीकेशन सकारात्मक बदलाव ला सकता है. नकारात्मक परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने का अवसर मिलेगा. कार्यों में ईमानदारी और धैर्य से सफलता प्राप्त होगी. 

लव और पारिवारिक राशिफल

प्रीति और लक्ष्मी योग के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन तनावमुक्त रहेगा. परिवार में सुख-शांति और सहयोग का वातावरण रहेगा. रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बनाए रखें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्र अपने दैनिक रूटीन के साथ नई चीज़ें सीखने पर ध्यान दें. मेहनत और लगन से सफलता मिलेगी और मन को संतोष प्राप्त होगा.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. निवेश या बड़े खर्च में आज सावधानी रखें.

हेल्थ राशिफल

सेहत में कुछ बदलाव या असुविधा महसूस हो सकती है. संतुलित आहार और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: आज सरस्वती माता को अक्षत और सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना ठीक रहेगा?
नहीं, जल्दबाजी से बचें और पहले योजना बनाएं.

Q2. क्या दाम्पत्य जीवन में आज तनाव रहेगा?
नहीं, ग्रह स्थिति दाम्पत्य जीवन को तनावमुक्त बनाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Oct 2025 03:40 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
Embed widget