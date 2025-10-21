हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal (21 October 2025): योजनाबद्ध तरीके से मिलेगा सफलता का साथ, घर में आएगी खुशियां, पढ़ें मकर राशिफल

Aaj Ka Makar Rashifal (21 October 2025): योजनाबद्ध तरीके से मिलेगा सफलता का साथ, घर में आएगी खुशियां, पढ़ें मकर राशिफल

Today Capricorn Horoscope 21 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए कार्य और जिम्मेदारी का रहेगा. चंद्रमा के दसवें भाव में गोचर होने से आप वर्कोहोलिक मूड में रहेंगे और अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे. लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से समय आपके पक्ष में है, इसलिए योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लागू करें. घर में यंग जनरेशन के विवाह या पारिवारिक कार्यक्रमों की चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में आज दिन अनुकूल रहेगा. अधिक गंभीरता के बावजूद आप अपनी भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती बनाए रखेंगे. नींद नियमित लें और अपने आराम पर ध्यान दें. योग और हल्का व्यायाम दिनभर ऊर्जा बनाए रखेंगे.

व्यापार राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी चातुर्यता और बुद्धिमत्ता से मुश्किल कार्य हल हो सकते हैं. भूमि या वाहन संबंधी निवेश के लिए भी समय अनुकूल है. वर्किंग वुमन को उनके कार्यशैली और व्यवहार के लिए सराहना मिलेगी. नए अवसर आर्थिक और व्यवसायिक दृष्टि से लाभकारी रहेंगे.

लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा. बच्चों या युवा सदस्यों के विवाह या किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा होगी. जीवनसाथी का समर्थन मिलेगा और पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. परिवार के साथ समय बिताना मानसिक संतोष देगा.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर शुभ समाचार मिलने से मनोबल बढ़ेगा. आपके प्रयासों की प्रशंसा होगी. किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में सफलता मिलने की संभावना है. अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग बनाए रखें और काम पर ध्यान केंद्रित करें.

युवा और छात्र राशिफल:
स्पोर्ट्स पर्सन को बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और उनकी कदर होगी. छात्रों को अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी तैयारी में मन लगाने की आवश्यकता है. युवा वर्ग को अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय: भगवान सूर्य को अरग्य दें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज व्यवसाय में कोई नई शुरुआत लाभकारी रहेगी?
A1. हाँ, योजनाबद्ध तरीके से किए गए निर्णय और निवेश आज लाभकारी रहेंगे.

Q2. क्या स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अनुकूल है?
A2. हाँ, दिन आपके पक्ष में रहेगा, भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
दिल्ली NCR
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
बॉलीवुड
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें एजुकेशन और नेटवर्थ
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
दिल्ली NCR
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
बॉलीवुड
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें एजुकेशन और नेटवर्थ
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: यूपी के इस शहर में अलग से मनाई जाती है दिवाली, जानें क्यों होता है ऐसे?
यूपी के इस शहर में अलग से मनाई जाती है दिवाली, जानें क्यों होता है ऐसे?
शिक्षा
84 की उम्र में मशहूर अभिनेता असरानी का निधन! जानिए कहां से पूरी की उन्होंने अपनी एजुकेशन
84 की उम्र में मशहूर अभिनेता असरानी का निधन! जानिए कहां से पूरी की उन्होंने अपनी एजुकेशन
ट्रेंडिंग
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget