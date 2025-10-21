Aaj Ka Makar Rashifal (21 October 2025): योजनाबद्ध तरीके से मिलेगा सफलता का साथ, घर में आएगी खुशियां, पढ़ें मकर राशिफल
Today Capricorn Horoscope 21 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए कार्य और जिम्मेदारी का रहेगा. चंद्रमा के दसवें भाव में गोचर होने से आप वर्कोहोलिक मूड में रहेंगे और अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे. लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से समय आपके पक्ष में है, इसलिए योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लागू करें. घर में यंग जनरेशन के विवाह या पारिवारिक कार्यक्रमों की चर्चा हो सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में आज दिन अनुकूल रहेगा. अधिक गंभीरता के बावजूद आप अपनी भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती बनाए रखेंगे. नींद नियमित लें और अपने आराम पर ध्यान दें. योग और हल्का व्यायाम दिनभर ऊर्जा बनाए रखेंगे.
व्यापार राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी चातुर्यता और बुद्धिमत्ता से मुश्किल कार्य हल हो सकते हैं. भूमि या वाहन संबंधी निवेश के लिए भी समय अनुकूल है. वर्किंग वुमन को उनके कार्यशैली और व्यवहार के लिए सराहना मिलेगी. नए अवसर आर्थिक और व्यवसायिक दृष्टि से लाभकारी रहेंगे.
लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा. बच्चों या युवा सदस्यों के विवाह या किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा होगी. जीवनसाथी का समर्थन मिलेगा और पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. परिवार के साथ समय बिताना मानसिक संतोष देगा.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर शुभ समाचार मिलने से मनोबल बढ़ेगा. आपके प्रयासों की प्रशंसा होगी. किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में सफलता मिलने की संभावना है. अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग बनाए रखें और काम पर ध्यान केंद्रित करें.
युवा और छात्र राशिफल:
स्पोर्ट्स पर्सन को बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और उनकी कदर होगी. छात्रों को अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी तैयारी में मन लगाने की आवश्यकता है. युवा वर्ग को अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय: भगवान सूर्य को अरग्य दें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज व्यवसाय में कोई नई शुरुआत लाभकारी रहेगी?
A1. हाँ, योजनाबद्ध तरीके से किए गए निर्णय और निवेश आज लाभकारी रहेंगे.
Q2. क्या स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अनुकूल है?
A2. हाँ, दिन आपके पक्ष में रहेगा, भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती बनाए रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
