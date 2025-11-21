स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की भागदौड़ के बावजूद ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में सफलता मिलेगी.
Makar Rashifal 21 November 2025: धन लाभ के साथ यात्रा पर जाने के भी अवसर, जानें आज मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं?
Today Capricorn Horoscope 21 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला है. चन्द्रमा एकादश भाव में होने से लाभ और प्रॉफिट बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. सही दिशा में प्रयास करने से कमाई में वृद्धि होगी.
मकर व्यवसाय राशिफल
अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस में आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को अवसर में बदलने में सफल होंगे. जो नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई भी आप कर लेंगे.
बिजनेसमैन के लिए यह समय काम को प्राथमिकता देने का है, क्योंकि कार्य की गुणवत्ता आपकी प्रतिष्ठा और लाभ, दोनों तय करेगी.
मकर नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर कोवर्कर्स का मजबूत सहयोग मिलेगा, जिससे अटके हुए प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे. एंप्लॉयड व्यक्तियों को भाग्य का साथ मिलेगा. काम में मन लगेगा और परिणाम भी संतोषजनक रहेंगे.
मकर परिवार और लव राशिफल
घर में विपरीत परिस्थितियों में कम बोलना ही बेहतर रहेगा. कई बार मौन रहने से बड़े तनाव टल जाते हैं. परिवार में किसी सदस्य की सेहत में सुधार आने से माहौल हल्का होगा और आपके चेहरे पर भी राहत झलकेगी.
लव और मैरिड लाइफ में लंबे समय बाद पार्टनर के साथ डिनर या क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा.
मकर युवा और छात्र राशिफल
पराक्रम योग से स्पोर्ट्स पर्सन का जज़्बा और कोशिशें आज सबका ध्यान आकर्षित करेंगी. यह आने वाले बड़े टूर्नामेंट में परिणाम सुधारने में मदद देगा.
सामाजिक स्तर पर आपका व्यवहार जितना स्मूथ होगा, उतना अधिक लाभ मिलेगा. बिना जरूरत तीखे रवैये से बचें.
मकर हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की भागदौड़ के बावजूद ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में सफलता मिलेगी.
अतिरिक्त संकेत
विकेंड से पहले किसी बाहरी यात्रा की योजना बन सकती है, जो आपके लिए मानसिक रूप से भी ताजगी देने वाली होगी.
- भाग्यशाली रंग गोल्डन
- भाग्यशाली अंक 4
- अशुभ अंक 2
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
