हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Rashifal 21 November 2025: धन लाभ के साथ यात्रा पर जाने के भी अवसर, जानें आज मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं?

Makar Rashifal 21 November 2025: धन लाभ के साथ यात्रा पर जाने के भी अवसर, जानें आज मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं?

Today Capricorn Horoscope 21 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 21 Nov 2025 04:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Makar Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला है. चन्द्रमा एकादश भाव में होने से लाभ और प्रॉफिट बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. सही दिशा में प्रयास करने से कमाई में वृद्धि होगी.

मकर व्यवसाय राशिफल

अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस में आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को अवसर में बदलने में सफल होंगे. जो नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई भी आप कर लेंगे.

बिजनेसमैन के लिए यह समय काम को प्राथमिकता देने का है, क्योंकि कार्य की गुणवत्ता आपकी प्रतिष्ठा और लाभ, दोनों तय करेगी.

मकर नौकरी राशिफल

वर्कस्पेस पर कोवर्कर्स का मजबूत सहयोग मिलेगा, जिससे अटके हुए प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे. एंप्लॉयड व्यक्तियों को भाग्य का साथ मिलेगा. काम में मन लगेगा और परिणाम भी संतोषजनक रहेंगे.

मकर परिवार और लव राशिफल

घर में विपरीत परिस्थितियों में कम बोलना ही बेहतर रहेगा. कई बार मौन रहने से बड़े तनाव टल जाते हैं. परिवार में किसी सदस्य की सेहत में सुधार आने से माहौल हल्का होगा और आपके चेहरे पर भी राहत झलकेगी.

लव और मैरिड लाइफ में लंबे समय बाद पार्टनर के साथ डिनर या क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा.

मकर युवा और छात्र राशिफल

पराक्रम योग से स्पोर्ट्स पर्सन का जज़्बा और कोशिशें आज सबका ध्यान आकर्षित करेंगी. यह आने वाले बड़े टूर्नामेंट में परिणाम सुधारने में मदद देगा.

सामाजिक स्तर पर आपका व्यवहार जितना स्मूथ होगा, उतना अधिक लाभ मिलेगा. बिना जरूरत तीखे रवैये से बचें.

मकर हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की भागदौड़ के बावजूद ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में सफलता मिलेगी.

अतिरिक्त संकेत

विकेंड से पहले किसी बाहरी यात्रा की योजना बन सकती है, जो आपके लिए मानसिक रूप से भी ताजगी देने वाली होगी.

  • भाग्यशाली रंग गोल्डन
  • भाग्यशाली अंक 4
  • अशुभ अंक 2

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Nov 2025 04:45 AM (IST)
21 नवंबर 2025 को मकर राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की भागदौड़ के बावजूद ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में सफलता मिलेगी.

