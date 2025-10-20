Aaj Ka Makar Rashifal (20 October 2025): शुभ कार्यों में सफलता, नई बिजनेस वेंचर और मानसिक शांति, पढ़ें मकर राशिफल
Today Capricorn Horoscope 20 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन मेहनत और योजना पर आधारित रहेगा. चंद्रमा 10वें हाउस में होने के कारण आप वर्कोहोलिक रहेंगे और अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे. दिन का अधिकतर समय पेशेवर गतिविधियों में व्यतीत होगा.
व्यवसाय और धन लाभ:
लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी चातुर्यता किसी कठिन कार्य को हल करने में सहायक होगी. योजनाबद्ध तरीके से काम करने से मनोबल बढ़ेगा और शुभ समाचार मिलने की संभावना है. भूमि या वाहन की खरीदारी संबंधी योजनाओं को आज शुरू किया जा सकता है.
परिवार और सामाजिक जीवन:
घर में युवा पीढ़ी के विवाह या रिश्तों की चर्चा हो सकती है. पारिवारिक मामलों में समझदारी और धैर्य बनाए रखें. घर में सुख-शांति और सहयोग का माहौल रहेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
आज प्रेम और वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा. जीवनसाथी के साथ सहयोग और प्रेम बढ़ेगा. रिश्तों में गंभीरता और समझदारी दिखाना लाभकारी रहेगा.
युवाओं और शिक्षा:
स्पोर्ट्स पर्सन और छात्र अपने प्रयासों में सफलता पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगन से काम करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य आपके पक्ष में रहेगा. भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए नींद, संतुलित आहार और विश्राम पर ध्यान दें.
उपाय:
ऑरेंज रंग के वस्त्र पहनें और घर में लक्ष्मी मंत्र “ॐ महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें. किसी जरूरतमंद को दान दें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
लकी कलर: ऑरेंज
लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 5
FAQs:
Q1. बिजनेस में कठिन कार्य कैसे हल हों?
अपने अनुभव और चातुर्यता का उपयोग करते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें.
Q2. स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रखें?
संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति बनाए रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
