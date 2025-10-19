हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Makar Rashifal (19 October 2025): करियर में शुभ समाचार, गुस्से पर नियंत्रण रखना रहेगा जरूरी, पढ़ें आज का मकर राशिफल

Aaj Ka Makar Rashifal (19 October 2025): करियर में शुभ समाचार, गुस्से पर नियंत्रण रखना रहेगा जरूरी, पढ़ें आज का मकर राशिफल

Today Capricorn Horoscope 19 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Oct 2025 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 19 October 2025 in Hindi: आज का दिन सामाजिक और पेशेवर दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा के नववें भाव में होने से सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान बढ़ेगी. युवाओं के लिए करियर संबंधित शुभ समाचार मिलने की संभावना है, इसलिए कार्यों में पूरी लगन और मेहनत बनाए रखें. पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों में मन लगेगा, जो मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

बिजनेस राशिफल

फेस्टिव सीजन में बिजनेसमैन सर्विस रिलेटेड फील्ड में पूरी मेहनत और उत्साह से अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे. व्यवसाय में जिम्मेदारी निभाने से लाभ प्राप्त होगा. छोटे-छोटे विवाद या गुस्से की स्थिति से बचने के लिए सावधानी रखें. पार्टनरशिप या टीमवर्क में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

लव और पारिवारिक राशिफल

गृहस्थ जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत रहकर परिस्थितियों को नियंत्रित कर पाएंगे. यंग जनरेशन को घर पर आए मेहमानों की सेवा करने का अवसर मिलेगा. परिवार में सहयोग और प्रेम बना रहेगा.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. निवेश या खर्च में सावधानी रखें. सेवा और मेहनत के माध्यम से लाभ के योग बन रहे हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दिन उत्तम रहेगा. मेहनत और सही दिशा में प्रयास से अच्छे परिणाम मिलेंगे. यंग जनरेशन को घर और सामाजिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहना पड़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

मौसम परिवर्तन के कारण हल्की सर्दी या गले की परेशानी हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: ब्लैक
  • आज का उपाय: मां सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज करियर में कोई शुभ समाचार मिल सकता है?
हाँ, युवाओं को करियर संबंधित शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

Q2. क्या परिवार में सहयोग और संतुलन बना रहेगा?
हाँ, उतार-चढ़ाव के बावजूद मानसिक दृढ़ता से परिवार में सहयोग और प्रेम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 03:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
पर्सनल कार्नर

Embed widget