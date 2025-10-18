हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Makar Rashifal (18 October 2025): अनसुलझे मामलों में समस्या, फैक्ट्री-शॉप में सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक, पढ़ें आज का मकर राशिफल

Today Capricorn Horoscope 18 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Oct 2025 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 18 October 2025 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी और सतर्कता का रहेगा. चंद्रमा आपके आठवें भाव में हैं, जिससे अनसुलझे मामलों और पुराने विवादों से परेशानी हो सकती है. फेस्टिव सीजन में सुरक्षा और सावधानी पर विशेष ध्यान दें, खासकर फैक्ट्री, शॉप या कार्यस्थल पर आग और सुरक्षा व्यवस्थाओं का ख्याल रखें. परिवार और कार्यस्थल में तनाव के कारण मानसिक दबाव रह सकता है.

व्यवसाय राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर का सहयोग न मिलने से काम में बाधा आ सकती है. किसी महत्वपूर्ण निर्णय को तुरंत न लें. पुराने प्रोजेक्ट या लंबित कार्यों पर ध्यान दें. जोखिम वाले निवेश और नए समझौते टालें.

नौकरी और करियर राशिफल:
यदि आप जॉब चेंज करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले नया अवसर सुनिश्चित होने दें. कार्यस्थल पर चल रही समस्याओं को धैर्य और समझदारी से हल करें. वरिष्ठों से सहयोग लेने में कोई हिचक न रखें.

लव और पारिवारिक जीवन:
परिवार में छोटे-मोटे विवाद और तनाव रह सकता है. घरेलू मामलों में धैर्य और संयम बनाए रखें. बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है, उनकी देखभाल में सावधानी रखें. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च और जोखिम भरे निवेश से बचें. पुराने बकाए की प्राप्ति संभव है.

युवा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स को अपने डर और चिंता को दूर करने के लिए परिवार और शिक्षक पर भरोसा करना चाहिए. युवा अपने करियर और लक्ष्य को लेकर कुछ परेशान रहेंगे, पर निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
तनाव और मानसिक दबाव के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और हल्की एक्सरसाइज पर ध्यान दें.

शुभ रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
उपाय: घर के मुख्य द्वार पर तांबे का शुभ संकेत लगाएँ और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

FAQs:
Q1. क्या आज नया व्यापार शुरू करना शुभ रहेगा?
आज नया व्यापार शुरू करना ठीक नहीं रहेगा, पहले सुरक्षा और मौजूदा काम संभालें.

Q2. क्या आज परिवार में तनाव कम किया जा सकता है?
हाँ, संयम और संवाद से घरेलू तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Oct 2025 03:40 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Today Horoscope
