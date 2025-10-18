Aaj Ka Makar Rashifal (18 October 2025): अनसुलझे मामलों में समस्या, फैक्ट्री-शॉप में सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक, पढ़ें आज का मकर राशिफल
Today Capricorn Horoscope 18 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 18 October 2025 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी और सतर्कता का रहेगा. चंद्रमा आपके आठवें भाव में हैं, जिससे अनसुलझे मामलों और पुराने विवादों से परेशानी हो सकती है. फेस्टिव सीजन में सुरक्षा और सावधानी पर विशेष ध्यान दें, खासकर फैक्ट्री, शॉप या कार्यस्थल पर आग और सुरक्षा व्यवस्थाओं का ख्याल रखें. परिवार और कार्यस्थल में तनाव के कारण मानसिक दबाव रह सकता है.
व्यवसाय राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर का सहयोग न मिलने से काम में बाधा आ सकती है. किसी महत्वपूर्ण निर्णय को तुरंत न लें. पुराने प्रोजेक्ट या लंबित कार्यों पर ध्यान दें. जोखिम वाले निवेश और नए समझौते टालें.
नौकरी और करियर राशिफल:
यदि आप जॉब चेंज करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले नया अवसर सुनिश्चित होने दें. कार्यस्थल पर चल रही समस्याओं को धैर्य और समझदारी से हल करें. वरिष्ठों से सहयोग लेने में कोई हिचक न रखें.
लव और पारिवारिक जीवन:
परिवार में छोटे-मोटे विवाद और तनाव रह सकता है. घरेलू मामलों में धैर्य और संयम बनाए रखें. बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है, उनकी देखभाल में सावधानी रखें. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च और जोखिम भरे निवेश से बचें. पुराने बकाए की प्राप्ति संभव है.
युवा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स को अपने डर और चिंता को दूर करने के लिए परिवार और शिक्षक पर भरोसा करना चाहिए. युवा अपने करियर और लक्ष्य को लेकर कुछ परेशान रहेंगे, पर निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
तनाव और मानसिक दबाव के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और हल्की एक्सरसाइज पर ध्यान दें.
शुभ रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
उपाय: घर के मुख्य द्वार पर तांबे का शुभ संकेत लगाएँ और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
FAQs:
Q1. क्या आज नया व्यापार शुरू करना शुभ रहेगा?
आज नया व्यापार शुरू करना ठीक नहीं रहेगा, पहले सुरक्षा और मौजूदा काम संभालें.
Q2. क्या आज परिवार में तनाव कम किया जा सकता है?
हाँ, संयम और संवाद से घरेलू तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
