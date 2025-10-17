Aaj Ka Makar Rashifal (17 October 2025): परिवार में अनबन, आर्थिक जोखिम उठाने से बचें! पढ़ें आज का मकर राशिफल
Today Capricorn Horoscope 17 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा अष्टम भाव में होने से ननिहाल या दूर के रिश्तेदारों के बीच अनबन की संभावना है. पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाए रखें. आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव अधिक रहेगा, इसलिए किसी विवाद में सीधे शामिल न हों.
धन राशिफल
आज आर्थिक स्थिति संतुलित नहीं रहेगी. खर्च कुछ अधिक हो सकता है और सरकारी कामकाज में असफलता मिलने के योग हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को टालें. निवेश या नया आर्थिक निर्णय लेने से बचें.
बिजनेस राशिफल
व्यवसायिक मामलों में संयम आवश्यक है. पार्टनरशिप में विवाद या गलत निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है. प्रशासनिक अधिकारी आज अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं देख पाएंगे. अपने कार्य पर ही फोकस रखें और अनावश्यक बहस में शामिल न हों.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में नकारात्मक प्रवृत्ति वाले सहकर्मियों से दूरी बनाए रखें. कार्य में ध्यान बनाए रखने की जरूरत है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन संयम से काम करने पर नुकसान टला जा सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
शादीशुदा लोग अपने जीवनसाथी में मानसिक दूरी या उदासी महसूस कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में धोखा या असमंजस के योग बन सकते हैं. पारिवारिक संबंधों में समझदारी और संयम बनाए रखें.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स दूसरों की सफलता देखकर डिप्रेशन या हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं. यंग जनरेशन फ्रेंड के कारण किसी कानूनी या विवादास्पद स्थिति में फंस सकता है, इसलिए सतर्क रहें.
हेल्थ राशिफल
आज शारीरिक और मानसिक तनाव दोनों रहेंगे. थकान और अवसाद की संभावना है. हल्की एक्सरसाइज और ध्यान से मानसिक शांति बनाए रखें.
- शुभ अंक 5
- शुभ रंग क्रीम
- उपाय भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज मकर राशि के लिए नया बिजनेस करना उचित है?
नहीं, आज कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.
Q2. क्या नौकरी में परेशानियां आएंगी?
हां, नकारात्मक प्रवृत्ति वाले सहकर्मियों और कार्यभार के कारण चुनौतीपूर्ण दिन रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL