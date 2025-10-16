Aaj Ka Makar Rashifal (16 October 2025): मकर राशि काम का दबाव बढ़ेगा, तनाव और थकान से बचें
Today Capricorn Horoscope 16 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 16 October 2025 in Hindi: आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा अष्टम भाव में होने से यात्रा करते समय सावधानी बरतें. कार्यस्थल और व्यवसाय में अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी. ग्रहण दोष के कारण परिवार और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, जिससे तनाव और चिंता बनी रहेगी. दिन भर धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है.
धन राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. निवेश और वित्तीय लेन-देन में सतर्क रहें. अचानक खर्च या देरी हो सकती है. अपने व्यावसायिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें और जल्दबाजी में निर्णय न लें.
बिजनेस राशिफल:
व्यापार में नई योजनाओं को लागू करने में कठिनाइयाँ आएंगी. मार्केट में प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपकी योग्यता और मेहनत की परीक्षा होगी. पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर ही कदम बढ़ाएं. छोटे-मोटे विवादों से दूर रहें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर काम का बोझ बढ़ेगा. नकारात्मक विचारों से बचें और कार्य पर फोकस बनाए रखें. अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे यदि आप अनुशासन और परिश्रम दिखाएंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों में किसी मैसेज या घटना से चोट लग सकती है. परिवार की प्रतिष्ठा और आपसी तालमेल पर ध्यान दें. तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयम बनाए रखना आवश्यक है. यंग जनरेशन को फ्रेंड्स की बातों में आकर कानूनी विवाद में फंसने से बचना चाहिए.
युवा और स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को सफलता पाने के लिए मेहनत बढ़ानी होगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और समय का सदुपयोग करें.
हेल्थ राशिफल:
खान-पान में संयम रखें और अत्यधिक तनाव से बचें. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: वाइट
उपाय: आज शनि देव को तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज मकर राशि वालों को यात्रा करनी चाहिए?
यात्रा करते समय सावधानी रखें और अनावश्यक जोखिम न लें.
Q2. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?
पार्टनरशिप बिजनेस में मेहनत और सहयोग से ही लाभ संभव है, जल्दबाजी न करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
