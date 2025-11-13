आज का दिन सावधानी और संयम से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. यात्रा के दौरान सतर्कता बरतें और किसी भी जोखिमपूर्ण काम से बचें.
Today Capricorn Horoscope 13 November 2025: मकर राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 13 November 2025 in Hindi: आज का दिन सावधानी और संयम से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे यात्रा के दौरान सतर्कता बरतना आवश्यक है.
किसी भी जोखिमपूर्ण काम से बचें और अनजान व्यक्तियों पर भरोसा न करें.
मकर व्यवसाय राशिफल
बिजनेस में किसी बड़े निवेश या साझेदारी से फिलहाल बचें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण गलत निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आगे बढ़ें. यदि किसी डील को लेकर संशय है, तो आज उसे स्थगित करना ही समझदारी होगी.
मकर नौकरी राशिफल
वर्कप्लेस पर लापरवाही भारी पड़ सकती है. ध्यान केंद्रित रखकर काम करें, वरना त्रुटि पाए जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. कोई अप्रत्याशित निर्णय या खबर आपको तनाव दे सकती है.
मकर वित्त राशिफल
आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा. अनावश्यक खर्च या निवेश से बचें. किसी को उधार देने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. फिलहाल बचत पर ध्यान देना ही बेहतर रहेगा.
मकर लव और फैमिली राशिफल
परिवार में संवाद की कमी महसूस हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें और स्थिति को शांतिपूर्वक संभालें. मौन रहना और समय के साथ परिस्थिति को परिपक्व होने देना आपके लिए बेहतर रहेगा.
मकर युवा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स को पुरानी गलतियों से सीख लेने की जरूरत है. दोबारा वही गलती करने पर परिवार की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. शारीरिक रूप से मांसपेशियों में दर्द या थकान रह सकती है, इसलिए स्ट्रेचिंग और पर्याप्त नींद जरूरी है.
मकर हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से हिमोग्लोबिन की कमी या थकावट महसूस हो सकती है. आयरन और विटामिन-युक्त आहार लें. बीट, सेब, अनार और गुड़ का सेवन लाभकारी रहेगा.
- भाग्यशाली रंग: रेड
- भाग्यशाली अंक: 1
- उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप लगाएं, फिर प्रसाद स्वरूप गुड़-चना बांटें. इससे बाधाएं दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
