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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAquarius Daily Horoscope 25 October 2026: स्किल्स अपग्रेड करने से मिलेगी मनचाही तरक्की, मांसपेशियों में खिंचाव से संभलें खिलाड़ी

Aquarius Daily Horoscope 25 October 2026: स्किल्स अपग्रेड करने से मिलेगी मनचाही तरक्की, मांसपेशियों में खिंचाव से संभलें खिलाड़ी

Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 October 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! शरद पूर्णिमा पर 2nd चंद्रमा का प्रभाव, सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापारिक लाभ, बॉस से तारीफ, गृहस्थ जीवन और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Oct 2026 07:34 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व प्रारंभिक शिक्षा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आप स्वभाव से अत्यंत मृदुभाषी (मधुर बोलने वाले) रहेंगे; आपकी मीठी वाणी और सौम्य व्यवहार कठिन से कठिन बिगड़े मामलों को भी सुलझा देगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

  • दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे
  • अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में मुनाफा: आज बने हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में लाभ के बहुत ही शानदार योग बनेंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पाने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत क्षमता और निर्धारित टारगेट के बीच सटीक संतुलन बनाना होगा.

कर्मचारियों संग मिलकर करें काम: व्यापार में मनचाही सफलता हासिल करने के लिए बिजनेसमैन को अपने कर्मचारियों (Employees) के साथ खुद भी ग्राउंड पर लगना पड़ेगा; तभी बड़े प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स तय समय पर पूरे हो सकेंगे. मुश्किलों में फंसकर धैर्यपूर्वक बाहर निकलना ही एक सफल उद्यमी की पहचान है, और आपके सतत प्रयास आपको हर चुनौती से उबार लेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

बॉस की गुड लिस्ट में नाम, मिलेगी तारीफ: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के काम से वरिष्ठ अधिकारी अत्यधिक प्रभावित होंगे. दफ्तर में आपको बॉस की खुलकर तारीफ बटोरने का मौका मिलेगा और संस्थान में आपकी गिनती बॉस की 'गुड लिस्ट' में हो सकती है.

सहकर्मियों से संपर्क मजबूत करें, स्किल्स करें अपग्रेड: वर्तमान समय में सहकर्मियों (Co-workers) के साथ आपके संपर्क थोड़े कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, जिन्हें तुरंत बातचीत बढ़ाकर मजबूत करने पर ध्यान दें. इसके अलावा करियर में मनचाही पदोन्नति और आगे की तरक्की के लिए अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को लगातार अपडेट और बेहतरीन बनाना बेहद आवश्यक होगा.

3. लव, फैमिली, खेल व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

प्रेम से भरपूर गृहस्थ जीवन, वैवाहिक मधुरता: आपका दांपत्य जीवन पूर्ण रूप से प्रेम और सौहार्द से भरपूर रहेगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत के दौरान अहंकार से बचें और वैवाहिक रिश्तों में किसी भी प्रकार की कटुता न आने दें.

मांसपेशियों में खिंचाव से अभ्यास में अड़चन: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle Strain) और दर्द के चलते प्रैक्टिस के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण अभ्यास बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है; हालांकि इसके बावजूद आपका पूरा मानसिक फोकस अपने लक्ष्य पर बना रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव के चंद्रमा और शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष के चलते गले में खराश या दांतों में हल्का दर्द हो सकता है. गुनगुने पानी का सेवन करें और अत्यधिक ठंडी चीजों से परहेज रखें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 9

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर तांबे या चांदी के लोटे से कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. शरद पूर्णिमा की अमृतमयी धवल चांदनी में गाय के दूध से बनी खीर रखें और मध्यरात्रि में माता महालक्ष्मी को भोग लगाकर परिवारजनों में प्रसाद रूप में वितरित करें. इससे द्वितीय भाव के चंद्रमा का शुभ फल मिलेगा, संचित धन में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में उच्च पद व सम्मान की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:34 AM (IST)
Tags :
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