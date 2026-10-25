Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज शाम 07:22 बजे तक आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व प्रारंभिक शिक्षा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आप स्वभाव से अत्यंत मृदुभाषी (मधुर बोलने वाले) रहेंगे; आपकी मीठी वाणी और सौम्य व्यवहार कठिन से कठिन बिगड़े मामलों को भी सुलझा देगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 October 2026)

दिनांक: 25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा)

25 अक्टूबर 2026, रविवार (शरद पूर्णिमा) तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:57 बजे तक, तत्पश्चात शरद पूर्णिमा तिथि नक्षत्र: रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र

रेवती नक्षत्र शाम 07:22 बजे तक, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा शाम 07:22 बजे तक मीन राशि में (शाम 07:22 बजे तक प्रभावी रहेगा), तत्पश्चात चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे अशुभ समय: सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

सुबह 11:57 से रात्रि 10:53 तक रहेगी. दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा. आज किसी भी नवीन मांगलिक कार्य हेतु शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में मुनाफा: आज बने हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में लाभ के बहुत ही शानदार योग बनेंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पाने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत क्षमता और निर्धारित टारगेट के बीच सटीक संतुलन बनाना होगा.

कर्मचारियों संग मिलकर करें काम: व्यापार में मनचाही सफलता हासिल करने के लिए बिजनेसमैन को अपने कर्मचारियों (Employees) के साथ खुद भी ग्राउंड पर लगना पड़ेगा; तभी बड़े प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स तय समय पर पूरे हो सकेंगे. मुश्किलों में फंसकर धैर्यपूर्वक बाहर निकलना ही एक सफल उद्यमी की पहचान है, और आपके सतत प्रयास आपको हर चुनौती से उबार लेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

बॉस की गुड लिस्ट में नाम, मिलेगी तारीफ: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के काम से वरिष्ठ अधिकारी अत्यधिक प्रभावित होंगे. दफ्तर में आपको बॉस की खुलकर तारीफ बटोरने का मौका मिलेगा और संस्थान में आपकी गिनती बॉस की 'गुड लिस्ट' में हो सकती है.

सहकर्मियों से संपर्क मजबूत करें, स्किल्स करें अपग्रेड: वर्तमान समय में सहकर्मियों (Co-workers) के साथ आपके संपर्क थोड़े कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, जिन्हें तुरंत बातचीत बढ़ाकर मजबूत करने पर ध्यान दें. इसके अलावा करियर में मनचाही पदोन्नति और आगे की तरक्की के लिए अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को लगातार अपडेट और बेहतरीन बनाना बेहद आवश्यक होगा.

3. लव, फैमिली, खेल व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

प्रेम से भरपूर गृहस्थ जीवन, वैवाहिक मधुरता: आपका दांपत्य जीवन पूर्ण रूप से प्रेम और सौहार्द से भरपूर रहेगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत के दौरान अहंकार से बचें और वैवाहिक रिश्तों में किसी भी प्रकार की कटुता न आने दें.

मांसपेशियों में खिंचाव से अभ्यास में अड़चन: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle Strain) और दर्द के चलते प्रैक्टिस के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण अभ्यास बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है; हालांकि इसके बावजूद आपका पूरा मानसिक फोकस अपने लक्ष्य पर बना रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव के चंद्रमा और शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष के चलते गले में खराश या दांतों में हल्का दर्द हो सकता है. गुनगुने पानी का सेवन करें और अत्यधिक ठंडी चीजों से परहेज रखें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 9

विशेष अचूक उपाय: शरद पूर्णिमा की पावन तिथि तथा शाम 07:22 तक प्रभावी विष दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर तांबे या चांदी के लोटे से कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. शरद पूर्णिमा की अमृतमयी धवल चांदनी में गाय के दूध से बनी खीर रखें और मध्यरात्रि में माता महालक्ष्मी को भोग लगाकर परिवारजनों में प्रसाद रूप में वितरित करें. इससे द्वितीय भाव के चंद्रमा का शुभ फल मिलेगा, संचित धन में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में उच्च पद व सम्मान की प्राप्ति होगी.

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