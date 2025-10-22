Aaj Ka Kumbh Rashifal (22 October 2025): भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस में नई शुरुआत और संबंधों में मजबूती आएगी, पढ़ें कुंभ राशिफल
Today Aquarius Horoscope 22 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा के नववें भाव में होने से अच्छे कर्म और धार्मिक/सद्गुणपूर्ण कार्यों से भाग्य चमकेगा. मानसिक उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण से दिन फलदायी रहेगा.
बिजनेस राशिफल
यदि आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो परिणाम शुभ रहेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होंगी. निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.
जॉब राशिफल
वर्किंग वुमन के लिए वर्कप्लेस पर परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. मार्केटिंग या सीनियर सहयोग से काम में सफलता मिलेगी. विरोधियों के प्रति सतर्क रहें और अपने कार्य में ध्यान केंद्रित करें.
लव और पारिवारिक राशिफल
जीवनसाथी की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. मानसिक तनाव के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. पारिवारिक माहौल संतुलित और सहयोगपूर्ण रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
छात्र और युवा वर्ग ऑनलाइन पढ़ाई या क्लासेस में अधिक समय दे सकते हैं, जिससे आंखों और मांसपेशियों पर तनाव हो सकता है. संतुलन बनाए रखें और ब्रेक लेना आवश्यक है.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आज निवेश या बड़े खर्च में सतर्क रहें.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर और आंखों के तनाव पर ध्यान दें. हल्का व्यायाम और ध्यान लाभकारी रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
उपाय: आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज नए व्यवसाय की शुरुआत लाभकारी होगी?
हां, ग्रह स्थिति संकेत देती है कि नया कार्य शुभ फल देगा.
Q2. क्या स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता जरूरी है?
हां, मानसिक तनाव और आंखों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL