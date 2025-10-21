Aaj Ka Kumbh Rashifal (21 October 2025): आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा, पढ़ें कुंभ राशिफल
Today Aquarius Horoscope 21 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा के नवें भाव में गोचर के कारण आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और मानसिक शांति की खोज होगी. फेस्टिव सीजन में आतिथ्य और सत्कार में समय व्यतीत होगा, साथ ही किसी एकांत या आध्यात्मिक स्थल पर जाने का विचार मन में आएगा. बिजनेसमैन के लिए समय अनुकूल है, विरोधी मित्रता के प्रस्ताव रख सकते हैं.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तले-भुने और जंक फूड से एसिडिटी की संभावना बनी रहेगी. हल्का और संतुलित भोजन करें. योग और ध्यान आपके मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेंगे.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आपकी ग्रह स्थिति अनुकूल है. वित्तीय कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरे होंगे और पार्टनरशिप या क्लाइंट से अच्छे संबंध बनेंगे. विरोधी मित्रता का प्रस्ताव देंगे, जिससे व्यावसायिक परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी. पारिवारिक विरासत में हिस्सेदारी मिलने की संभावना भी बन रही है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार के साथ भावनात्मक चर्चा संभव है. रिश्तों में समझदारी और सहानुभूति बढ़ेगी. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. माता-पिता और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में आपसी संवाद मधुर और सकारात्मक रहेगा.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर उन्नति और मान-सम्मान मिलेगा. लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका सराहनीय रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है.
युवा और छात्र राशिफल:
छात्र, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने परिवार के साथ भावनात्मक और सार्थक चर्चा करेंगे. पढ़ाई और अभ्यास में सफलता पाने के लिए ध्यान केंद्रित रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का फल मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: भगवान विष्णु को ग्रे रंग के वस्त्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 21 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज व्यवसाय में विरोधियों से लाभ हो सकता है?
A1. हाँ, विरोधी मित्रता का प्रस्ताव रख सकते हैं, इसे समझदारी से स्वीकार करें.
Q2. क्या तला-भुना खाने से बचना चाहिए?
A2. हाँ, आज फेस्टिव सीजन में तला-भुना खाने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है, हल्का भोजन करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL