हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal (21 October 2025): आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा, पढ़ें कुंभ राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal (21 October 2025): आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा, पढ़ें कुंभ राशिफल

Today Aquarius Horoscope 21 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Oct 2025 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा के नवें भाव में गोचर के कारण आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और मानसिक शांति की खोज होगी. फेस्टिव सीजन में आतिथ्य और सत्कार में समय व्यतीत होगा, साथ ही किसी एकांत या आध्यात्मिक स्थल पर जाने का विचार मन में आएगा. बिजनेसमैन के लिए समय अनुकूल है, विरोधी मित्रता के प्रस्ताव रख सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तले-भुने और जंक फूड से एसिडिटी की संभावना बनी रहेगी. हल्का और संतुलित भोजन करें. योग और ध्यान आपके मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेंगे.

व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आपकी ग्रह स्थिति अनुकूल है. वित्तीय कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरे होंगे और पार्टनरशिप या क्लाइंट से अच्छे संबंध बनेंगे. विरोधी मित्रता का प्रस्ताव देंगे, जिससे व्यावसायिक परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी. पारिवारिक विरासत में हिस्सेदारी मिलने की संभावना भी बन रही है.

लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार के साथ भावनात्मक चर्चा संभव है. रिश्तों में समझदारी और सहानुभूति बढ़ेगी. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. माता-पिता और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में आपसी संवाद मधुर और सकारात्मक रहेगा.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर उन्नति और मान-सम्मान मिलेगा. लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका सराहनीय रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है.

युवा और छात्र राशिफल:
छात्र, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने परिवार के साथ भावनात्मक और सार्थक चर्चा करेंगे. पढ़ाई और अभ्यास में सफलता पाने के लिए ध्यान केंद्रित रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का फल मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: भगवान विष्णु को ग्रे रंग के वस्त्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 21 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज व्यवसाय में विरोधियों से लाभ हो सकता है?
A1. हाँ, विरोधी मित्रता का प्रस्ताव रख सकते हैं, इसे समझदारी से स्वीकार करें.

Q2. क्या तला-भुना खाने से बचना चाहिए?
A2. हाँ, आज फेस्टिव सीजन में तला-भुना खाने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है, हल्का भोजन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Oct 2025 03:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today Horoscope
और पढ़ें
