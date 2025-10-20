Aaj Ka Kumbh Rashifal (20 October 2025): यात्रा में सावधानी, भावुक निर्णय से बचें और कार्यों में रणनीति जरूरी, पढ़ें कुंभ राशिफल
Today Aquarius Horoscope 20 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka kumbh Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए अनुकूल रहेगा. चंद्रमा 9वें हाउस में होने से आपका ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मविश्लेषण की ओर बढ़ेगा. दिन का अधिकतर समय अपने लक्ष्य और व्यक्तिगत उन्नति पर व्यतीत होगा.
व्यवसाय और धन लाभ:
बिजनेसमैन के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है. इस समय विरोधी भी मित्रता का प्रस्ताव दे सकते हैं. वित्तीय कार्य व्यवस्थित और सफलतापूर्वक पूरे होंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में सहयोगी और सीनियर की मदद से लाभ मिलने की संभावना है.
परिवार और सामाजिक जीवन:
फेस्टिव सीजन के अवसर पर पारिवारिक मुलाकात और आतिथ्य में समय व्यतीत होगा. पारिवारिक विरासत या संपत्ति में हिस्सा मिलने की संभावना है. परिवार के साथ भावनात्मक चर्चाएँ आपके संबंधों को और मजबूत करेंगी.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
आज प्रेम और वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा. जीवनसाथी के साथ सहयोग और संवाद से रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.
युवाओं और शिक्षा:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी पढ़ाई और कला में ध्यान केंद्रित करेंगे. परिवार के साथ भावनात्मक संवाद से मानसिक संतुलन मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के लिए सावधानी आवश्यक है. तले-भुने भोजन से एसिडिटी की समस्या हो सकती है. संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और आराम पर ध्यान दें.
उपाय:
घर में हल्के ग्रे रंग के वस्त्र पहनें. किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें. किसी शांत और आध्यात्मिक स्थल पर समय बिताने से मानसिक शांति प्राप्त होगी.
लकी कलर: ग्रे
लकी नंबर: 3
अनलकी नंबर: 9
FAQs:
Q1. बिजनेस में विरोधियों से कैसे निपटें?
सतर्क रहें, सहयोग की पहल स्वीकार करें और अपने हित सुरक्षित रखें.
Q2. स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएँ?
असावधानीपूर्ण खानपान से बचें, हल्का भोजन करें और मानसिक शांति बनाए रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
