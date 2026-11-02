Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से छठे भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, सेवा व दैनिक दिनचर्या स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते पाचन तंत्र और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हल्की समस्याएं सामने आ सकती हैं; अपने खान-पान और दिनचर्या पर विशेष निगरानी रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार

2 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Foreign Trade)

विदेशी व्यापार में विशेष लाभ, पुश्तैनी काम में संबल: यदि आपका कारोबार विदेशों से जुड़ा हुआ है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं या मल्टीनेशनल क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, तो आज आपको अप्रत्याशित रूप से विशेष वित्तीय लाभ हासिल होगा. पुश्तैनी कारोबार (Ancestral Business) में परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलने से आपका मानसिक तनाव कम होगा और आप पर काम का अतिरिक्त बोझ हल्का महसूस होगा.

मार्केट और बिजनेस दोनों पर रखें फोकस: त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए व्यापारियों को केवल बाहरी बाजार के ट्रेंड पर ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक स्टॉक, स्टाफ और वित्तीय प्रबंधन पर भी बराबर ध्यान केंद्रित करना होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग से बढ़ेगी साख, नई नौकरी के अवसर: करियर के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होंगी, जिससे व्यावसायिक बाजार में आपकी साख और गुडविल में जोरदार इजाफा होगा. बेरोजगार जातकों (Unemployed Persons) को रोजगार के नए अवसर मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं; रोजगार में वृद्धि होगी.

विवादों से रहें दूर, कार्यक्षेत्र में रखें संतुलन: कार्यस्थल (Workspace) पर किसी भी सहकर्मी या उच्चाधिकारी के साथ व्यर्थ के विवादों में पड़ने से बचें. मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें, ताकि हर विपरीत परिस्थिति में आप खुद को संतुलित बनाए रख सकें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

मां की सेहत में सुधार, लवर को परिजनों से मिलाने की योजना: माताजी के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार आने से आपकी बहुत बड़ी चिंता दूर होगी. परिजनों से फोन पर लंबी आत्मीय बातचीत करके मन हल्का और प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में आगे बढ़ते हुए आप अपने साथी (Lover) को परिवार के सदस्यों से मिलवाने और रिश्ते को आधिकारिक रूप देने का मन बना सकते हैं.

सुरक्षित वित्तीय निवेश और दोस्तों संग जुड़ाव: आर्थिक मामलों में किसी भी जोखिम भरे कदम से बचें और केवल सुरक्षित व जिम्मेदार निवेश विकल्पों का ही चयन करें; अपनी कीमती वस्तुओं और दस्तावेजों को संभालकर रखें. विद्यार्थी, कला जगत से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) सोशल मीडिया के माध्यम से पुराने और नए दोस्तों संग जुड़े रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान (पाचन से जुड़ी दिक्कतें): छठे चंद्रमा के कारण पेट में गैस, अपच या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. गरिष्ठ, तला-भुना और बासी भोजन करने से बचें तथा भरपूर मात्रा में गुनगुना जल पिएं.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 7

सोमवार विशेष अचूक उपाय: सोमवार और षष्ठ भाव के चंद्रमा के रोग-शत्रु प्रभावों को शांत करने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या रोगी को दवा, फल या दूध का दान करें. इससे स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर होंगे, विरोधी शांत रहेंगे और करियर में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा.

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