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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 2 November 2026: छठे चंद्रमा से सेहत पर अलर्ट, विदेशी कारोबार में विशेष लाभ और बेरोजगारों को नई नौकरी के अवसर

Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 November 2026: छठे चंद्रमा से सेहत पर अलर्ट, विदेशी कारोबार में विशेष लाभ और बेरोजगारों को नई नौकरी के अवसर

Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 November 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! छठे चंद्रमा का प्रभाव, विदेशी व्यापार, पुश्तैनी बिजनेस, नई नौकरी के अवसर व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Nov 2026 08:51 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से छठे भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, सेवा व दैनिक दिनचर्या स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते पाचन तंत्र और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हल्की समस्याएं सामने आ सकती हैं; अपने खान-पान और दिनचर्या पर विशेष निगरानी रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

  • दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Foreign Trade)

विदेशी व्यापार में विशेष लाभ, पुश्तैनी काम में संबल: यदि आपका कारोबार विदेशों से जुड़ा हुआ है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं या मल्टीनेशनल क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, तो आज आपको अप्रत्याशित रूप से विशेष वित्तीय लाभ हासिल होगा. पुश्तैनी कारोबार (Ancestral Business) में परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलने से आपका मानसिक तनाव कम होगा और आप पर काम का अतिरिक्त बोझ हल्का महसूस होगा.

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मार्केट और बिजनेस दोनों पर रखें फोकस: त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए व्यापारियों को केवल बाहरी बाजार के ट्रेंड पर ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक स्टॉक, स्टाफ और वित्तीय प्रबंधन पर भी बराबर ध्यान केंद्रित करना होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग से बढ़ेगी साख, नई नौकरी के अवसर: करियर के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होंगी, जिससे व्यावसायिक बाजार में आपकी साख और गुडविल में जोरदार इजाफा होगा. बेरोजगार जातकों (Unemployed Persons) को रोजगार के नए अवसर मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं; रोजगार में वृद्धि होगी.

विवादों से रहें दूर, कार्यक्षेत्र में रखें संतुलन: कार्यस्थल (Workspace) पर किसी भी सहकर्मी या उच्चाधिकारी के साथ व्यर्थ के विवादों में पड़ने से बचें. मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें, ताकि हर विपरीत परिस्थिति में आप खुद को संतुलित बनाए रख सकें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

मां की सेहत में सुधार, लवर को परिजनों से मिलाने की योजना: माताजी के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार आने से आपकी बहुत बड़ी चिंता दूर होगी. परिजनों से फोन पर लंबी आत्मीय बातचीत करके मन हल्का और प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में आगे बढ़ते हुए आप अपने साथी (Lover) को परिवार के सदस्यों से मिलवाने और रिश्ते को आधिकारिक रूप देने का मन बना सकते हैं.

सुरक्षित वित्तीय निवेश और दोस्तों संग जुड़ाव: आर्थिक मामलों में किसी भी जोखिम भरे कदम से बचें और केवल सुरक्षित व जिम्मेदार निवेश विकल्पों का ही चयन करें; अपनी कीमती वस्तुओं और दस्तावेजों को संभालकर रखें. विद्यार्थी, कला जगत से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) सोशल मीडिया के माध्यम से पुराने और नए दोस्तों संग जुड़े रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान (पाचन से जुड़ी दिक्कतें): छठे चंद्रमा के कारण पेट में गैस, अपच या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. गरिष्ठ, तला-भुना और बासी भोजन करने से बचें तथा भरपूर मात्रा में गुनगुना जल पिएं.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 7

सोमवार विशेष अचूक उपाय: सोमवार और षष्ठ भाव के चंद्रमा के रोग-शत्रु प्रभावों को शांत करने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या रोगी को दवा, फल या दूध का दान करें. इससे स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर होंगे, विरोधी शांत रहेंगे और करियर में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:51 AM (IST)
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