Aaj Ka Kark Rashifal 5 October 2025 in Hindi: आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. चन्द्रमा 8वें भाव में विराजमान रहेंगे जिससे ददियाल पक्ष में किसी से मनमुटाव या मतभेद की स्थिति बन सकती है.

बेहतर होगा कि किसी भी वाद-विवाद से दूरी बनाए रखें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. धैर्य और विवेक आज के दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

ग्रहण दोष के कारण मानसिक थकान और बेवजह की चिंता से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. सेहत में हल्की नरमी संभव है. अनावश्यक विचारों से बचें और सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान दें. पर्याप्त विश्राम और मेडिटेशन फायदेमंद रहेगा.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय संबंधी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है. फिलहाल किसी भी नई डील या निवेश से बचें. पुराने कार्यों को पूरा करने पर फोकस करें. व्यावसायिक यात्रा संभव है, जो आपको नए अनुभव और ज्ञान देगी. बिजनेस की बारीकियों को समझने का यह अच्छा समय है.

नौकरी राशिफल

वर्किंग वुमन पर आज वर्कलोड अधिक रहेगा, जिससे तनाव महसूस हो सकता है. आर्थिक दबाव भी बना रहेगा. ऑफिस में समय की परिस्थिति को समझते हुए अपने व्यवहार में लचीलापन लाना जरूरी होगा. सहकर्मियों से अनावश्यक बहस से बचें.

युवा और करियर राशिफल

स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में कम लग सकता है. घरेलू माहौल या भावनात्मक कारणों से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. इस समय धैर्य रखें और फोकस वापस पाने के लिए खुद को शांत वातावरण में रखें.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी या किसी प्रियजन की नकारात्मक सोच आपको परेशान कर सकती है. उन्हें प्यार से समझाएं और साथ समय बिताकर माहौल हल्का करें. परिवार में सहयोग और संवाद से संबंधों में सुधार आएगा.

धन राशिफल

आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्च अधिक हो सकता है. किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निवेश न करें. योजनाबद्ध तरीके से काम करें ताकि आने वाले दिनों में स्थिरता बनी रहे.

शुभ अंक – 4

शुभ रंग – पीला

उपाय – भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1 क्या आज नया व्यापार शुरू करना ठीक रहेगा?

नहीं, फिलहाल समय अनुकूल नहीं है. पुराने कार्यों को ही प्राथमिकता दें.

Q2 क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है?

हाँ, मानसिक तनाव और अनावश्यक विचारों से बचें. विश्राम और ध्यान से सेहत में सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.