हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kark Rashifal 5 October 2025: रविवार के दिन सावधानी बरतें, कार्यक्षेत्र पर तनाव से बचें! पढ़ें आज का कर्क राशिफल

Aaj Ka Kark Rashifal 5 October 2025: रविवार के दिन सावधानी बरतें, कार्यक्षेत्र पर तनाव से बचें! पढ़ें आज का कर्क राशिफल

Today Cancer Horoscope 5 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 05 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Aaj Ka Kark Rashifal 5 October 2025 in Hindi: आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. चन्द्रमा 8वें भाव में विराजमान रहेंगे जिससे ददियाल पक्ष में किसी से मनमुटाव या मतभेद की स्थिति बन सकती है.

बेहतर होगा कि किसी भी वाद-विवाद से दूरी बनाए रखें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. धैर्य और विवेक आज के दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
ग्रहण दोष के कारण मानसिक थकान और बेवजह की चिंता से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. सेहत में हल्की नरमी संभव है. अनावश्यक विचारों से बचें और सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान दें. पर्याप्त विश्राम और मेडिटेशन फायदेमंद रहेगा.

बिज़नेस राशिफल
व्यवसाय संबंधी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है. फिलहाल किसी भी नई डील या निवेश से बचें. पुराने कार्यों को पूरा करने पर फोकस करें. व्यावसायिक यात्रा संभव है, जो आपको नए अनुभव और ज्ञान देगी. बिजनेस की बारीकियों को समझने का यह अच्छा समय है.

नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन पर आज वर्कलोड अधिक रहेगा, जिससे तनाव महसूस हो सकता है. आर्थिक दबाव भी बना रहेगा. ऑफिस में समय की परिस्थिति को समझते हुए अपने व्यवहार में लचीलापन लाना जरूरी होगा. सहकर्मियों से अनावश्यक बहस से बचें.

युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में कम लग सकता है. घरेलू माहौल या भावनात्मक कारणों से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. इस समय धैर्य रखें और फोकस वापस पाने के लिए खुद को शांत वातावरण में रखें.

लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी या किसी प्रियजन की नकारात्मक सोच आपको परेशान कर सकती है. उन्हें प्यार से समझाएं और साथ समय बिताकर माहौल हल्का करें. परिवार में सहयोग और संवाद से संबंधों में सुधार आएगा.

धन राशिफल
आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्च अधिक हो सकता है. किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निवेश न करें. योजनाबद्ध तरीके से काम करें ताकि आने वाले दिनों में स्थिरता बनी रहे.

शुभ अंक – 4
शुभ रंग – पीला
उपाय – भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs
Q1 क्या आज नया व्यापार शुरू करना ठीक रहेगा?
नहीं, फिलहाल समय अनुकूल नहीं है. पुराने कार्यों को ही प्राथमिकता दें.

Q2 क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है?
हाँ, मानसिक तनाव और अनावश्यक विचारों से बचें. विश्राम और ध्यान से सेहत में सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 05 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope
