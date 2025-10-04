Aaj Ka Kark Rashifal 4 October 2025: कर्क राशि आज यात्रा के दौरान विवाद संभव है, कार्यस्थल पर धैर्य से काम लें
Today Cancer Horoscope 4 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 4 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 8th हाउस में होने से यात्रा में किसी से झगड़ा हो सकता है. हालांकि दिन के आगे बढ़ने के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी. पारिवारिक और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर चलना लाभकारी रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और पौष्टिक आहार लें. समय पर आराम करने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
बिजनेस राशिफल
फेस्टिव सीजन पर बिजनेस में नए इक्विपमेंट की खरीद आपके लिए लाभकारी साबित होगी. दिन की शुरुआत व्यस्त रहेगी, लेकिन दोपहर बाद व्यवसायिक परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी.
लव और फैमिली राशिफल
पति-पत्नी के बीच छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी.
जॉब राशिफल
नौकरी में पेपर संबंधी कार्यों को अत्यंत सावधानी से करें. छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. एंप्लॉयड पर्सन अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को निखारने के प्रयासों में सफल होंगे.
धन राशिफल
धन संबंधी मामलों में स्थिरता रहेगी. फेस्टिव सीजन के चलते खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन आय भी साथ बनी रहेगी.
युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन को आज अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान महसूस होगी. अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देने से स्थिति सुधरेगी.
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- क्रीम
आज का उपाय
शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें. इससे पारिवारिक जीवन में मधुरता और मानसिक शांति मिलेगी.
FAQs
Q1 क्या कर्क राशि वालों के लिए बिजनेस निवेश शुभ है?
हाँ, नए इक्विपमेंट की खरीद आपके लिए लाभकारी रहेगी.
Q2 क्या कर्क राशि वालों के वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे?
हाँ, छोटी-मोटी अनबन के बाद पति-पत्नी के संबंध मधुर बने रहेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
