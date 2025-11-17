Aaj Ka Kark Rashifal (17 November 2025): कर्क राशि में साहस बढ़ेगा, नई जॉब और करियर के अवसर मिल सकते हैं
Today Cancer Horoscope 17 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka kark Rashifal 17 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास, साहस और निर्णय क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा. चन्द्रमा तीसरे भाव में होने से करेज और पराक्रम में वृद्धि होगी, और आप कठिन कार्य भी दृढ़ता से पूरा कर पाएंगे. आज लिया गया निर्णय आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम दे सकता है, इसलिए स्वयं पर भरोसा रखें.
बिजनेस / व्यापार राशिफल
प्रीति और त्रिग्रही योग के प्रभाव से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, डेयरी, ऑर्गैनिक बिजनेस, सीड्स और एग्री-इक्विपमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार रहेगा. बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी और नए लाभ के अवसर मिलेंगे. साझेदारी में काम कर रहे लोग पारदर्शिता बनाए रखें. बैंकिंग, फाइनेंस और कंसल्टेंसी सेक्टर से जुड़े लोगों के अचानक ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं.
जॉब / करियर
लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को उम्मीद से बेहतर और मनचाही जॉब मिल सकती है. वहीं कार्यरत लोगों को दूसरी कंपनी से ऑफर मिलने की संभावना है, लेकिन जॉब स्विच करने से पहले सिर्फ पैसे ही नहीं, पद और प्रतिष्ठा पर भी गंभीरता से विचार करें. जल्दबाज़ी में निर्णय नुकसानदायक हो सकता है.
युवा, छात्र और प्रतियोगी
युवाओं में ऊर्जा और साहस बढ़ेगा. स्टूडेंट्स कठिन विषयों में भी आज बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षा के छात्र रिवीजन पर ध्यान दें.
लव व फैमिली राशिफल
पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, जिनसे बचने के बजाय समझदारी से निभाना उचित होगा. बड़े-बुजुर्ग की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. पार्टनर और परिवार के साथ व्यवहार में संयम रखें. सोशल स्तर पर जल्दबाज़ी में किए गए कार्य समस्या ला सकते हैं.
धन राशिफल
आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे. वित्तीय लेन-देन सोच-समझकर करें.
हेल्थ राशिफल
डायबिटीज के रोगी आज विशेष सावधानी बरतें. खान-पान में लापरवाही न करें और शुगर लेवल मॉनिटर करें.
भाग्यशाली अंक — 7
भाग्यशाली रंग — काला
उपाय: आज माता काली या भगवान शिव को तिल और काले उड़द अर्पित करें. इससे बाधाएँ कम होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
FAQs
Q1. क्या आज नई नौकरी स्वीकार करना सही रहेगा?
हाँ, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले पद, प्रतिष्ठा और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान दें.
Q2. क्या बिजनेस में निवेश करना लाभदायक रहेगा?
कृषि और वित्तीय क्षेत्रों में निवेश लाभदायक रहेगा, परंतु जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
