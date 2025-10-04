Aaj Ka kanya Rashifal 4 October 2025: कन्या राशि आज प्रमोशन का योग है, घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी
Today Virgo Horoscope 4 October 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal 4 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 6th हाउस में होने से ज्ञात व अज्ञात शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा. पारिवारिक जीवन में आनंद रहेगा और संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है. कार्यक्षेत्र और व्यवसाय दोनों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
खान-पान पर ध्यान दें. अनियमित जीवनशैली और असंतुलित आहार से सेहत बिगड़ सकती है. जीवन की व्यस्तता में स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.
बिजनेस राशिफल
इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. फेस्टिव सीजन को देखते हुए बिजनेस अपनी तय रफ्तार से आगे बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति भी अब बेहतर होने लगेगी.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. मनोरंजन और घूमने-फिरने जैसी गतिविधियाँ आपसी संबंधों को मजबूत करेंगी और परिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा.
जॉब राशिफल
एंप्लॉयड पर्सन को कार्यक्षेत्र में एकाग्र होकर काम करना होगा. वर्किंग वुमन के लिए दिन शुभ है, उन्हें किसी मीटिंग को लीड करने का अवसर मिल सकता है.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. नियमित आय से संतोष रहेगा और भविष्य के लिए निवेश की योजनाएँ बन सकती हैं.
युवा और करियर राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करनी होगी. किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें.
शुभ अंक 9
शुभ रंग नेवी ब्लू
आज का उपाय
भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें. इससे बुद्धि में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.
FAQs
Q1 क्या कन्या राशि वालों के लिए बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक बिजनेस वालों को अच्छा लाभ मिलेगा.
Q2 क्या कन्या राशि के छात्रों के लिए दिन शुभ है?
हाँ, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा में ईर्ष्या से बचना होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
