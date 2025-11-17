हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kanya Rashifal (17 November 2025): कन्या राशि में आत्मविश्वास और स्मार्ट वर्क से कार्यस्थल पर पहचान बढ़ेगी

Today Virgo Horoscope 17 November 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Nov 2025 02:23 AM (IST)
Aaj Ka Kanya Rashifal 17 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी और मन सकारात्मक रहेगा. आज आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देने और उन्हें पूरा करने के लिए उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, और आपके प्रयासों का उचित परिणाम प्राप्त होगा.

बिजनेस / व्यापार राशिफल

बिजनेस में सही स्थान और सही लोगों के साथ किया गया निवेश लाभदायक रहेगा. आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय आगे बढ़ेगा और नए अवसर उपलब्ध होंगे. समूह में किया गया कार्य अधिक परिणाम देगा. प्रीति और त्रिग्रही योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर आपका स्मार्ट वर्क आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगा. व्यापार में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना सफलता की कुंजी साबित होगी.

जॉब / करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन परिवर्तनशील हो सकता है. जिस ब्रांच या विभाग में आप अभी काम कर रहे हैं, वहां से किसी दूसरी ब्रांच में कार्यालय कार्य हेतु भेजे जाने का योग बन सकता है. नई परिस्थितियाँ शुरुआत में कठिन लग सकती हैं लेकिन आगे चलकर करियर ग्रोथ में सहयोगी बनेंगी.

युवा, छात्र और प्रतियोगी

स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य को लेकर फोकस्ड रहेंगे और अच्छे प्रदर्शन से सफलता प्राप्त करेंगे. छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई में सहायता करने की जिम्मेदारी बढ़ सकती है. बिजी शेड्यूल होने पर उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था कर सकते हैं.

लव व फैमिली राशिफल

पारिवारिक वातावरण में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. माता-पिता के साथ संबंध मधुर होंगे. लव और मैरिड लाइफ में रोमांटिक और खुशनुमा पल बढ़ेंगे. पार्टनर के साथ संवाद सकारात्मक रहेगा.

धन राशिफल

आर्थिक प्रगति के स्पष्ट संकेत हैं. बढ़ती आमदनी से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप जीवन की कई समस्याओं को सहजता से हल कर पाएंगे.

हेल्थ राशिफल

मानसिक शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. लेकिन पर्याप्त नींद और पानी का सेवन जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

उपाय: आज किसी जरूरतमंद की मदद करें और अपने घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें. इससे ग्रहों की अनुकूलता बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
 हाँ, लेकिन सही अवसर और सही सहयोगियों के साथ ही निवेश करें. लाभ मिलने के योग मजबूत हैं.

Q2. क्या नौकरी में होने वाला बदलाव करियर के लिए सही है?
 हाँ, प्रारंभिक असुविधाओं के बाद यह बदलाव करियर ग्रोथ में मदद करेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Nov 2025 02:23 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal
