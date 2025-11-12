Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 12 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 12 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी राशि में है, आत्मविश्वास, आकर्षण और नेतृत्व का प्रभाव स्पष्ट रहेगा. लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. बस ध्यान रहे, किसी की भावना या अहंकार को ठेस न पहुंचे. परिवार या मित्रों से जुड़ी किसी पुरानी बात का समाधान संभव है. यह समय आत्म-प्रचार और कार्य में अपनी प्रतिभा दिखाने का है.

Career/Business: ऑफिस या व्यापार में नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी.

Love Life: साथी आपके आत्मविश्वास से आकर्षित होंगे.

Education: आर्ट, मीडिया या परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़े छात्रों को पुरस्कार-समान प्रशंसा मिलेगी.

Health: ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी सावधानी रखें.

Finance: आर्थिक लाभ संभव, पर फिजूल खर्च रोकें.

Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य को लाल पुष्प और गुड़-मिश्रित जल से अर्घ्य दें.

कन्या (Virgo) राशिफल, 12 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव में है, आत्ममंथन और रणनीतिक सुधार का समय है. बीते दिनों के निर्णयों पर पुनर्विचार करें. आज आप किसी कठिन परिस्थिति से सीख पाएंगे. विदेश संपर्क या लंबी यात्रा का योग भी बन रहा है. अपने विचार स्पष्ट रखें और अनावश्यक तर्क से बचें.

Career/Business: बैकएंड कार्य या डाटा प्रबंधन में प्रगति.

Love Life: पार्टनर से स्पष्ट संवाद रखें, गलतफहमी मिटेगी.

Education: विदेशी भाषा या रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए शुभ समय.

Health: नींद और मानसिक संतुलन पर ध्यान दें.

Finance: अनपेक्षित खर्च संभव, संयम से चलें.

Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7

उपाय: विष्णु मंत्र जपें, हरी वस्तु दान करें.

तुला (Libra) राशिफल, 12 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में है, इच्छाओं की पूर्ति और प्रतिष्ठा का समय. आपकी योजनाएं फलित होंगी, और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा. पुरानी दोस्ती से कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. आज का दिन उत्साह, मेलजोल और संतुलित निर्णयों के लिए श्रेष्ठ है.

Career/Business: नए कॉन्ट्रैक्ट या डील से लाभ.

Love Life: साथी के साथ मधुर समय, नए रिश्तों की शुरुआत संभव.

Education: टीम वर्क या ग्रुप प्रोजेक्ट में सफलता.

Health: सर्दी या एलर्जी से सावधानी रखें.

Finance: अचानक लाभ या बोनस के संकेत.

Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6

उपाय: सफेद पुष्प से लक्ष्मी पूजन करें.

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 12 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके दशम भाव में है, कर्म, प्रतिष्ठा और सफलता के द्वार खुल रहे हैं. आज आपके प्रयासों का फल सबके सामने आएगा. किसी उच्चाधिकारी की नजर में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी. गुप्त कार्यों में सफलता संभव है.

Career/Business: नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है.

Love Life: गहराई और ईमानदारी से रिश्ता मजबूत बनेगा.

Education: साइंस, टेक या मैनेजमेंट क्षेत्र में विशेष प्रगति.

Health: थकान, सिरदर्द या हार्मोनल समस्या से सतर्क रहें.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर, निवेश से लाभ.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं, ‘ॐ नमः शिवाय’ जपें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.