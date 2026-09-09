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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 9 सितंबर 2026, भाद्रपद शिवरात्रि में भोलेनाथ की पूजा का शुभ समय और पूरा पंचांग देखें

आज 9 सितंबर 2026, भाद्रपद शिवरात्रि में भोलेनाथ की पूजा का शुभ समय और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 8 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 09 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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Hindi Panchang, 9 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और बुधवार है. दोपहर के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी, इसलिए रात में भाद्रपद मासिक शिवरात्रि का पूजन किया जाएगा. इस दिन भगवान शिव की आराधना, अभिषेक और मंत्र जाप का विशेष महत्व माना जाता है. निशीथ काल में शिव पूजा करना मासिक शिवरात्रि व्रत का प्रमुख विधान है.

9 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, दोपहर लगभग 12:30 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी
  • वारबुधवार
  • नक्षत्रआश्लेषा, दोपहर लगभग 3:14 बजे तक, इसके बाद मघा
  • योगशिव, रात लगभग 9:52 बजे तक, इसके बाद सिद्ध योग
  • चंद्र राशिकर्क, इसके बाद सिंह
  • सूर्य राशिसिंह
  • सूर्योदय – सुबह लगभग 6:02 बजे
  • सूर्यास्त – शाम लगभग 6:34 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:31 से 5:16 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 5:37 से 6:02 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह लगभग 11:54 से 12:44 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:24 से 3:14 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:34 से 6:56 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:34 से 7:41 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:55 से अगले दिन 12:41 बजे

मासिक शिवरात्रि पूजा मुहूर्त: रात लगभग 11:55 बजे से 12:41 बजे तक. यह निशीथ काल भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है।

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: दोपहर लगभग 12:19 से 1:53 बजे
  • यमगण्ड: सुबह लगभग 7:36 से 9:10 बजे
  • गुलिक काल: सुबह लगभग 10:44 से 12:19 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 11:32 से 12:23 बजे और दोपहर बाद 3:15 से 4:06 बजे

ग्रहों की स्थिति – 9 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – कर्क राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कन्या राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – तुला राशि
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

9 सितंबर का राशिफल

  • मेष: काम में सफलता और प्रमोशन के योग हैं, छात्रों को मेहनत करनी होगी. शिव पूजा करें.
  • वृष: नए कारोबार और तरक्की के अवसर मिलेंगे, परिवार का सहयोग रहेगा. श्रीहरि का ध्यान करें.
  • मिथुन: छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी, नवविवाहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा. गाय को रोटी खिलाएं.
  • कर्क: एडमिशन के प्रयास सफल होंगे, विदेश शिक्षा के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. फूल चढ़ाएं.
  • सिंह: कारोबार में विशेषज्ञ की सलाह लें, ऑफिस में सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
  • कन्या: नए आइडिया से सफलता मिलेगी, काम और प्रेम जीवन अच्छा रहेगा. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
  • तुला: लेन-देन में सावधानी रखें, नौकरी और परिवार से सहयोग मिलेगा. घी का दीपक जलाएं.
  • वृश्चिक: घर बदलने की योजना सफल हो सकती है, वाणी पर संयम रखें. वृद्ध महिला का आशीर्वाद लें.
  • धनु: अटका धन वापस मिलेगा, करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे. भगवान को शहद चढ़ाएं.
  • मकर: कारोबार में सुधार होगा, नई ब्रांच की योजना बन सकती है. पिता का सहयोग मिलेगा.
  • कुंभ: अटकी योजना पूरी होगी, कला-संगीत से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी. वाहन के कागज साथ रखें.
  • मीन: फैसले लाभ देंगे, प्रेम जीवन अच्छा रहेगा; बेवजह शक करने से बचें. सूर्य देव को प्रणाम करें.

आज का उपाय

भोलेनाथ को एक बेलपत्र अर्पित करें और फिर उसे तिजोरी में रख लें. मान्यता है इससे धन आवक में कमी नहीं आती. 

आज का लकी कलर

हरा

FAQ

  1. 9 सितंबर 2026 को कौन-सी तिथि है?
    दोपहर 12:30 बजे तक त्रयोदशी और इसके बाद चतुर्दशी तिथि है.
  2. भाद्रपद मासिक शिवरात्रि की पूजा कब करें?
    रात 11:55 बजे से 12:41 बजे तक निशीथ काल में पूजा करें.
  3. मासिक शिवरात्रि पर क्या करना चाहिए?
    भगवान शिव का अभिषेक, बेलपत्र अर्पण और मंत्र जाप करना शुभ माना जाता है.
  4. 9 सितंबर का लकी कलर क्या है?
    9 सितंबर का लकी कलर हरा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Shiv Ji Masik Shivratri 2026
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