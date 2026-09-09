आज 9 सितंबर 2026, भाद्रपद शिवरात्रि में भोलेनाथ की पूजा का शुभ समय और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 8 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 9 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और बुधवार है. दोपहर के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी, इसलिए रात में भाद्रपद मासिक शिवरात्रि का पूजन किया जाएगा. इस दिन भगवान शिव की आराधना, अभिषेक और मंत्र जाप का विशेष महत्व माना जाता है. निशीथ काल में शिव पूजा करना मासिक शिवरात्रि व्रत का प्रमुख विधान है.
9 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, दोपहर लगभग 12:30 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी
- वार – बुधवार
- नक्षत्र – आश्लेषा, दोपहर लगभग 3:14 बजे तक, इसके बाद मघा
- योग – शिव, रात लगभग 9:52 बजे तक, इसके बाद सिद्ध योग
- चंद्र राशि – कर्क, इसके बाद सिंह
- सूर्य राशि – सिंह
- सूर्योदय – सुबह लगभग 6:02 बजे
- सूर्यास्त – शाम लगभग 6:34 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:31 से 5:16 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह लगभग 5:37 से 6:02 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह लगभग 11:54 से 12:44 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:24 से 3:14 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:34 से 6:56 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:34 से 7:41 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:55 से अगले दिन 12:41 बजे
मासिक शिवरात्रि पूजा मुहूर्त: रात लगभग 11:55 बजे से 12:41 बजे तक. यह निशीथ काल भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है।
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: दोपहर लगभग 12:19 से 1:53 बजे
- यमगण्ड: सुबह लगभग 7:36 से 9:10 बजे
- गुलिक काल: सुबह लगभग 10:44 से 12:19 बजे
- दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 11:32 से 12:23 बजे और दोपहर बाद 3:15 से 4:06 बजे
ग्रहों की स्थिति – 9 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – कर्क राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
9 सितंबर का राशिफल
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