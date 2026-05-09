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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 9 May 2026: आज थलपति विजय लेंगे CM पद की शपथ, बन रहे खास योग, क्या तय करेंगे तमिलनाडु की किस्मत, देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 9 May 2026: आज थलपति विजय लेंगे CM पद की शपथ, बन रहे खास योग, क्या तय करेंगे तमिलनाडु की किस्मत, देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 9 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 9 मई 2026: आज 9 मई को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शनिवार है. इस दिन कालाष्टमी भी मनाई जा रही है. आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नई सरकार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा. तमिलनाडु में विजय थलपति सीएम पद की शपथ लेंगे तो वहीं बंगाल में जहां बीजेपी के शिवेंदु अधिकारी की ताजपोशी होगी. 

तमिलनाडु शपथ ग्रहण में ग्रह-नक्षत्र की स्थिति

तमिलनाडु में TVK पार्टी के चीफ विजय थलपति 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे. मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार इस दिन चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेगा. मकर राशि शनि की राशि मानी जाती है, जो प्रशासन, अनुशासन, शासन और संगठन क्षमता का कारक है. राजनीतिक शपथ ग्रहण के लिए चंद्रमा का स्थिर और कर्मप्रधान राशि में होना शुभ माना जाता है. इसके अलावा शपथ का जो समय है वो राहुकाल रहित रहेगा.  यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो और राहुकाल से बचकर कार्य आरंभ किया जाए, तो सफलता और स्थिरता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है. 

9 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 9 May 2026)

तिथि

सप्तमी (8 मई 2026, दोपहर 12.21 - 9 मई 2026, दोपहर 02.02)
वार शनिवार
नक्षत्र श्रवण
योग शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 5.36
सूर्यास्त
 शाम 7.00
चंद्रोदय
 सुबह 1.19, 10 मई
चंद्रोस्त
 सुबह  11.22
चंद्र राशि
 मकर
सूर्य राशि मेष
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.15 - सुबह 8.56
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.39 - रात 10.58
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 8.56 - सुबह 10.37
यमगण्ड काल दोपहर 1.59 - दोपहर 3.39
आडल योग रात 11.24 - सुबह 5.34, 10 मई
गुलिक काल
 सुबह 5.34 - सुबह 7.15

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 9 May 2026)

सूर्य मेष
चंद्रमा मकर
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

8 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष राशि (Aries)- कामकाज में व्यस्तता रहेगी, लेकिन पुराने प्रयास सफल होंगे. ऑफिस में बहस से बचें. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
  2. वृषभ राशि (Taurus) - नए कार्यों और योजनाओं के लिए दिन शुभ है. वैवाहिक जीवन रोमांटिक रहेगा.शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
  3. मिथुन राशि (Gemini) - मानसिक तनाव और हल्की कमजोरी रह सकती है. आमदनी अच्छी रहेगी. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
  4. कर्क राशि (Cancer)- व्यापार में लाभ होगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखें. पार्टनर की चिंता हो सकती है. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7
  5. सिंह राशि (Leo)- सम्मान और आय में वृद्धि के योग हैं. कामकाज में सफलता मिलेगी. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1
  6. कन्या राशि (Virgo) - काम में रुकावट से तनाव बढ़ सकता है, लेकिन बुद्धिमानी से सफलता मिलेगी.शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6
  7. तुला राशि (Libra) - परिवार में सुख रहेगा, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं. बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8
  8. वृश्चिक राशि (Scorpio)- नौकरी और करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3
  9. धनु राशि (Sagittarius) - यात्रा से बचें और सेहत का ध्यान रखें. ऑफिस में आपकी समझदारी काम आएगी. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4
  10. मकर राशि (Capricorn) - करियर में सफलता और बदलाव के योग हैं. प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10
  11. कुंभ राशि (Aquarius) - रुके हुए काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार में खुशियां रहेंगी.शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11
  12. मीन राशि (Pisces)- आय बढ़ेगी और काम में सफलता मिलेगी. रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

आज का उपाय 

शनिवार को किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का स्परण करें और जरुरतमंदों को दान दें. 

आज का लकी कलर 

काला, नीला रंग शुभ होगा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 May 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Vijay Thalapathy Todays Panchang Bengal Oath Ceremony Tamilnadu Oath Ceremony

Frequently Asked Questions

शनिवार को शुभ कार्य करने से पहले क्या उपाय करना चाहिए?

शनिवार को किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का स्मरण करें और जरूरतमंदों को दान दें.

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