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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 9 April 2026: आज गुरुवार रवि योग में होगी विष्णु जी की पूजा, देखें मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग

Aaj Ka Panchang 9 April 2026: आज गुरुवार रवि योग में होगी विष्णु जी की पूजा, देखें मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग

Aaj Ka Panchang 9 April 2026: 9 अप्रैल को वैशाख कृष्ण सप्तमी तिथि और गुरुवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang 9 अप्रैल 2026: 9 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार है. स्कंद पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और व्यक्ति को सौभाग्य, संतान सुख और विवाह में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है.

9 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 9 April 2026)

तिथि

सप्तमी (8 अप्रैल 2026, रात 7.01 - 9 अप्रैल 2026, रात 9.19)
वार गुरुवार
नक्षत्र मूल
योग परिघ
सूर्योदय सुबह 6.10
सूर्यास्त
 शाम 6.39
चंद्रोदय
 सुबह 1.28
चंद्रोस्त
 सुबह 10.38, 10 अप्रैल
चंद्र राशि
 धनु
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.02 - सुबह 7.38
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.43 - रात 9.33
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 1.58 - दोपहर 3.33
यमगण्ड काल सुबह 6.02 - सुबह 7.38 
आडल योग सुबह 8.48 - सुबह 6.01
गुलिक काल
 सुबह 9.13 - सुबह 10.38
विडाल योग सुबह 6.02 - सुबह 8.48
भद्रा काल सुबह 6.02 - सुबह 8.12
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 9 April 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा धनु
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

9 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष राशि- आज ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, नई जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा, फैसले सोच-समझकर लें.
  2. वृषभ राशि - मूड थोड़ा अस्थिर रह सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा. धैर्य रखें और पुराने काम पूरे करने पर ध्यान दें.
  3. मिथुन राशि- नए लोगों से जुड़ने और नेटवर्क बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा. काम और पढ़ाई में उत्साह रहेगा, दोस्तों से मिलना फायदेमंद होगा.
  4. कर्क राशि- भावनाएं अधिक रहेंगी, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें. काम में जल्दबाजी न करें, योग और ध्यान से राहत मिलेगी.
  5. सिंह राशि - आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके काम की सराहना होगी. परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी है.
  6. कन्या राशि- समझदारी और योजना से काम करने का दिन है, धीरे-धीरे प्रगति होगी.  छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़ा लाभ मिलेगा.
  7. तुला राशि- मूड अच्छा रहेगा और लोग आपकी ऊर्जा से प्रभावित होंगे. नए विचारों पर काम शुरू करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  8. वृश्चिक राशि - फोकस और एकाग्रता बढ़ेगी, मेहनत का परिणाम मिलेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और जरूरी काम पहले करें.
  9. धनु राशि - नए अवसर मिलेंगे और उत्साह बना रहेगा. सोच-समझकर कदम बढ़ाएं, नए आइडिया आपके लिए फायदेमंद होंगे.
  10. मकर राशि -धैर्य और मेहनत से काम लें, सफलता धीरे-धीरे मिलेगी. महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी से बचें.
  11. कुम्भ राशि - सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा. पुराने काम पूरे करने पर ध्यान दें, सफलता मिलेगी.
  12. मीन राशि - रचनात्मक कामों में मन लगेगा और मानसिक शांति मिलेगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर फैसले लें.

आज का उपाय 

 

नमक रहित या पीला भोजन करना शुभ होता है. केले के पेड़ की पूजा करने से विशेष फल मिलता है.

 

आज का लकी कलर 

गुरुवार के दिन नींबू पीला रंग शुभ होता है. हल्दी का दान करें, स्नान के पानी में हल्दी मिलाकर नहाने से गुरु मजबूत होता है.

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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