Aaj Ka Panchang 9 April 2026: आज गुरुवार रवि योग में होगी विष्णु जी की पूजा, देखें मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग
Aaj Ka Panchang 9 April 2026: 9 अप्रैल को वैशाख कृष्ण सप्तमी तिथि और गुरुवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 9 अप्रैल 2026: 9 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार है. स्कंद पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और व्यक्ति को सौभाग्य, संतान सुख और विवाह में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है.
9 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 9 April 2026)
|तिथि
|
सप्तमी (8 अप्रैल 2026, रात 7.01 - 9 अप्रैल 2026, रात 9.19)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|मूल
|योग
|परिघ
|सूर्योदय
|सुबह 6.10
|सूर्यास्त
|शाम 6.39
|चंद्रोदय
|सुबह 1.28
|चंद्रोस्त
|सुबह 10.38, 10 अप्रैल
|चंद्र राशि
|धनु
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.02 - सुबह 7.38
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.43 - रात 9.33
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.58 - दोपहर 3.33
|यमगण्ड काल
|सुबह 6.02 - सुबह 7.38
|आडल योग
|सुबह 8.48 - सुबह 6.01
|गुलिक काल
|सुबह 9.13 - सुबह 10.38
|विडाल योग
|सुबह 6.02 - सुबह 8.48
|भद्रा काल
|सुबह 6.02 - सुबह 8.12
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 9 April 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|मीन
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
9 अप्रैल 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष राशि- आज ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, नई जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा, फैसले सोच-समझकर लें.
- वृषभ राशि - मूड थोड़ा अस्थिर रह सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा. धैर्य रखें और पुराने काम पूरे करने पर ध्यान दें.
- मिथुन राशि- नए लोगों से जुड़ने और नेटवर्क बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा. काम और पढ़ाई में उत्साह रहेगा, दोस्तों से मिलना फायदेमंद होगा.
- कर्क राशि- भावनाएं अधिक रहेंगी, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें. काम में जल्दबाजी न करें, योग और ध्यान से राहत मिलेगी.
- सिंह राशि - आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके काम की सराहना होगी. परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी है.
- कन्या राशि- समझदारी और योजना से काम करने का दिन है, धीरे-धीरे प्रगति होगी. छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़ा लाभ मिलेगा.
- तुला राशि- मूड अच्छा रहेगा और लोग आपकी ऊर्जा से प्रभावित होंगे. नए विचारों पर काम शुरू करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- वृश्चिक राशि - फोकस और एकाग्रता बढ़ेगी, मेहनत का परिणाम मिलेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और जरूरी काम पहले करें.
- धनु राशि - नए अवसर मिलेंगे और उत्साह बना रहेगा. सोच-समझकर कदम बढ़ाएं, नए आइडिया आपके लिए फायदेमंद होंगे.
- मकर राशि -धैर्य और मेहनत से काम लें, सफलता धीरे-धीरे मिलेगी. महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी से बचें.
- कुम्भ राशि - सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा. पुराने काम पूरे करने पर ध्यान दें, सफलता मिलेगी.
- मीन राशि - रचनात्मक कामों में मन लगेगा और मानसिक शांति मिलेगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर फैसले लें.
आज का उपाय
नमक रहित या पीला भोजन करना शुभ होता है. केले के पेड़ की पूजा करने से विशेष फल मिलता है.
आज का लकी कलर
गुरुवार के दिन नींबू पीला रंग शुभ होता है. हल्दी का दान करें, स्नान के पानी में हल्दी मिलाकर नहाने से गुरु मजबूत होता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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