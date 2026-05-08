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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 8 May 2026: आज लक्षमी जी की पूजा में सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें पंचांग, राशिफल, पूजा मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 8 May 2026: आज लक्षमी जी की पूजा में सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें पंचांग, राशिफल, पूजा मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 8 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 08 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 8 मई 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है. ये मां लक्ष्मी का दिन है. इस दिन लाल कपड़े में 5 कौड़ियां और थोड़ा सा केसर बांधकर तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रखें. मान्यता है कि इससे धन में स्थिरता आती है. धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं. शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलाना शुभ माना जाता है. इससे मां लक्ष्मी घर में स्थाई रुप से ठहरती है.

8 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 May 2026)

तिथि

षष्ठी (7 मई 2026, सुबह 10.15 - 8 मई 2026, दोपहर 12.21)
वार गुरुवार
नक्षत्र उत्तराषाढ़ा
योग शुभ, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
सूर्योदय सुबह 5.36
सूर्यास्त
 शाम 7.00
चंद्रोदय
 सुबह 12.44, 9 मई
चंद्रोस्त
 सुबह  10.24
चंद्र राशि
 मकर
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.35 - सुबह 10.37
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.39 - रात 10.58
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.37 -दोपहर 12.18
यमगण्ड काल दोपहर 3.39 - शाम 5.20
आडल योग दोपहर 2.43 - रात 11.05
गुलिक काल
 सुबह 7.16 - सुबह 8.56
विडाल योग सुबह 5.35 - दोपहर 2.43
भद्रा काल दोपहर 12.21 - सुबह 1.17, 9 मई
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 May 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा मकर
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

8 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

 

  • मेष राशि (Aries) - आज का दिन उत्साह और तरक्की से भरा रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. लव लाइफ मधुर रहेगी, शिवलिंग पर दूध अर्पित करें. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
  • वृष राशि (Taurus) - भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे, निवेश में अच्छी सलाह मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, सुबह धरती मां को प्रणाम करें. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
  • मिथुन राशि (Gemini) - पुरानी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और सामाजिक दायरा बढ़ेगा, व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी, जरूरतमंद को भोजन कराएं. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
  • कर्क राशि (Cancer) - भागदौड़ वाला दिन रहेगा, फैसले सोच-समझकर लें और आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते सुधरेंगे, पक्षियों के लिए पानी रखें. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7
  • सिंह राशि (Leo) - दिन सामान्य रहेगा लेकिन अचानक मेहमान आ सकते हैं, ऑफिस में माहौल ठीक रहेगा. पुरानी बातों से तनाव हो सकता है, गायत्री मंत्र का 24 बार जप करें. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1
  • कन्या राशि (Virgo) - व्यापार और करियर में लाभ मिलेगा, वरिष्ठों का सहयोग और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, शिवजी को बेलपत्र चढ़ाएं. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6
  • तुला राशि (Libra) - करियर में नए अवसर मिलेंगे और रुके हुए कार्य शाम तक पूरे हो सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जंक फूड से बचें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8
  • वृश्चिक राशि (Scorpio) - विदेश यात्रा या नए ऑफर्स के योग बन रहे हैं, बड़े फैसले सोच-समझकर लें. दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, मंदिर में इत्र दान करें. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3
  • धनु राशि (Sagittarius) - परिवार का सहयोग मिलेगा और नए स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4
  • मकर राशि (Capricorn) - पारिवारिक सहयोग मिलेगा लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा, कुत्ते को रोटी खिलाएं. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10
  • कुंभ राशि (Aquarius)- नई जिम्मेदारियां और प्रोजेक्ट्स सफलता दिलाएंगे, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. जीवनसाथी की सफलता से खुशी मिलेगी, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11
  • मीन राशि (Pisces) - धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले सफलता दिलाएंगे, कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे. जीवनसाथी का सहयोग लाभदायक रहेगा, छोटी कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लें. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

आज का उपाय 

“ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

आज का लकी कलर 

गुलाबी, लाल, सफेद शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 May 2026 05:10 AM (IST)
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