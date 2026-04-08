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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 8 April 2026: आज मूल नक्षत्र, न करें ये 5 शुभ काम, षष्ठी तिथि पर पूजा का मुहूर्त, राहुकाल जानें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 8 April 2026: आज मूल नक्षत्र, न करें ये 5 शुभ काम, षष्ठी तिथि पर पूजा का मुहूर्त, राहुकाल जानें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 8 April 2026: 8 अप्रैल को वैशाख कृष्ण षष्ठी तिथि और बुधवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 08 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang 8 अप्रैल 2026: 8 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है. आज मूल नक्षत्र भी पड़ रहा है जो शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है. ऐसे में मूल नक्षत्र कोई भी नया, शुभ या मांगलिक कार्य जैसे- विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, विद्यारंभ, या नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. हालांकि बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा से सारे कार्यों बिना विघ्न के संपन्न होते हैं.

8 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 April 2026)

तिथि

षष्ठी (7 अप्रैल 2026, शाम 4.34 - 8 अप्रैल 2026, रात 7.01)
वार बुधवार
नक्षत्र मूल
योग वरीयान, रवि योग
सूर्योदय सुबह 6.10
सूर्यास्त
 शाम 6.39
चंद्रोदय
 सुबह 12.51
चंद्रोस्त
 सुबह 9.35, 9 अप्रैल
चंद्र राशि
 धनु
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.09 - सुबह 9.13
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.08 - देर रात 12.23
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.23 - दोपहर 1.58
यमगण्ड काल सुबह 7.38 - सुबह 9.13
गुलिक काल
 सुबह 10.38 - दोपहर 12.23
विडाल योग पूरे दिन
भद्रा काल रात 7.01 - सुबह 6.07, 9 अप्रैल
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 April 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा धनु
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

8 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

 

  • मेष: आर्थिक उन्नति और नेतृत्व क्षमता के दम पर सफलता मिलेगी.
  • वृष: सम्मान बढ़ेगा, लेकिन रिश्तों में संयम रखना जरूरी है.
  • मिथुन: भाग्य साथ देगा और रुके काम पूरे होंगे.
  • कर्क: जोखिम से बचें, सोच-समझकर फैसले लें.
  • सिंह: साझेदारी में लाभ और रिश्तों में मधुरता आएगी.
  • कन्या: काम में सफलता और परिवार में खुशखबरी मिल सकती है.
  • तुला: आर्थिक स्थिति मजबूत और करियर में नए अवसर मिलेंगे.
  • वृश्चिक: निवेश के लिए अच्छा समय, लेकिन जल्दबाजी से बचें.
  • धनु: प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.
  • मकर: सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और मेहनत का फल मिलेगा.
  • कुंभ: भौतिक सुख बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें.
  • मीन: सावधानी से काम लें और खर्चों को नियंत्रित रखें.

 

आज का उपाय 

बुधवार के दिन 3 इलायची हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखें. मान्यता है इससे पर्स कभी खाली नहीं रहता हमेशा पैसों की आवक बनी रहती हैय

आज का लकी कलर 

बुधवार को रंग हरा शुभ है. इस दिन हरे रंग के कपड़े पहने या रुमाल भी रख सकते हैं. हरी चीजों का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

8 अप्रैल 2026 को कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है?

8 अप्रैल 2026 को मूल नक्षत्र पड़ रहा है, जो शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है।

8 अप्रैल 2026 को कौन से शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं?

8 अप्रैल 2026 को सुबह 6:09 से सुबह 9:13 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। शाम को लाभ चौघड़िया रात 8:08 से देर रात 12:23 तक है।

8 अप्रैल 2026 को राहुकाल कब है?

8 अप्रैल 2026 को राहुकाल दोपहर 12:23 से दोपहर 1:58 तक है, इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।

8 अप्रैल 2026 को किस रंग को शुभ माना गया है?

बुधवार को रंग हरा शुभ माना गया है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना या रुमाल रखना शुभ होता है।

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