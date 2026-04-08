8 अप्रैल 2026 को मूल नक्षत्र पड़ रहा है, जो शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है।
Aaj Ka Panchang 8 April 2026: आज मूल नक्षत्र, न करें ये 5 शुभ काम, षष्ठी तिथि पर पूजा का मुहूर्त, राहुकाल जानें पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 8 April 2026: 8 अप्रैल को वैशाख कृष्ण षष्ठी तिथि और बुधवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 8 अप्रैल 2026: 8 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है. आज मूल नक्षत्र भी पड़ रहा है जो शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है. ऐसे में मूल नक्षत्र कोई भी नया, शुभ या मांगलिक कार्य जैसे- विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, विद्यारंभ, या नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. हालांकि बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा से सारे कार्यों बिना विघ्न के संपन्न होते हैं.
8 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 April 2026)
|तिथि
|
षष्ठी (7 अप्रैल 2026, शाम 4.34 - 8 अप्रैल 2026, रात 7.01)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|मूल
|योग
|वरीयान, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 6.10
|सूर्यास्त
|शाम 6.39
|चंद्रोदय
|सुबह 12.51
|चंद्रोस्त
|सुबह 9.35, 9 अप्रैल
|चंद्र राशि
|धनु
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.09 - सुबह 9.13
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.08 - देर रात 12.23
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.23 - दोपहर 1.58
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.38 - सुबह 9.13
|गुलिक काल
|सुबह 10.38 - दोपहर 12.23
|विडाल योग
|पूरे दिन
|भद्रा काल
|रात 7.01 - सुबह 6.07, 9 अप्रैल
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 April 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|मीन
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
8 अप्रैल 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: आर्थिक उन्नति और नेतृत्व क्षमता के दम पर सफलता मिलेगी.
- वृष: सम्मान बढ़ेगा, लेकिन रिश्तों में संयम रखना जरूरी है.
- मिथुन: भाग्य साथ देगा और रुके काम पूरे होंगे.
- कर्क: जोखिम से बचें, सोच-समझकर फैसले लें.
- सिंह: साझेदारी में लाभ और रिश्तों में मधुरता आएगी.
- कन्या: काम में सफलता और परिवार में खुशखबरी मिल सकती है.
- तुला: आर्थिक स्थिति मजबूत और करियर में नए अवसर मिलेंगे.
- वृश्चिक: निवेश के लिए अच्छा समय, लेकिन जल्दबाजी से बचें.
- धनु: प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.
- मकर: सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और मेहनत का फल मिलेगा.
- कुंभ: भौतिक सुख बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें.
- मीन: सावधानी से काम लें और खर्चों को नियंत्रित रखें.
आज का उपाय
बुधवार के दिन 3 इलायची हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखें. मान्यता है इससे पर्स कभी खाली नहीं रहता हमेशा पैसों की आवक बनी रहती हैय
आज का लकी कलर
बुधवार को रंग हरा शुभ है. इस दिन हरे रंग के कपड़े पहने या रुमाल भी रख सकते हैं. हरी चीजों का दान करें.
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Frequently Asked Questions
8 अप्रैल 2026 को कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है?
8 अप्रैल 2026 को कौन से शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं?
8 अप्रैल 2026 को सुबह 6:09 से सुबह 9:13 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। शाम को लाभ चौघड़िया रात 8:08 से देर रात 12:23 तक है।
8 अप्रैल 2026 को राहुकाल कब है?
8 अप्रैल 2026 को राहुकाल दोपहर 12:23 से दोपहर 1:58 तक है, इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।
8 अप्रैल 2026 को किस रंग को शुभ माना गया है?
बुधवार को रंग हरा शुभ माना गया है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना या रुमाल रखना शुभ होता है।
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