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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 7 सितंबर 2026, अजा एकादशी और बछ बारस एकसाथ, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

आज 7 सितंबर 2026, अजा एकादशी और बछ बारस एकसाथ, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 7 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण एकादशी और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Sep 2026 07:31 AM (IST)
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Hindi Panchang, 7 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि है यानी अजा एकादशी और बछ बारस का व्रत एक ही दिन है. इस दिन व्रत, विष्णु पूजा, तुलसी अर्पण तथा भगवान के नाम का जाप करना विष्णु लोक में स्थान दिलाता है, ऐसी मान्यता है.

वहीं बछ बारस पर गाय और बछड़े की पूजा कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है. इस दिन गाय-बछड़े को स्नान कराकर तिलक, फूल और माला से सजाएं तथा मूंग, मोठ और बाजरे का भोग लगाएं. एकादशी व्रत रखने वाले लोग बछ बारस की पूजा श्रद्धापूर्वक करें और व्रत के नियमों का पालन करें.

7 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष एकादशी, शाम लगभग 5:04 बजे तक, इसके बाद द्वादशी
  • वारसोमवार
  • नक्षत्रपुनर्वसु, शाम लगभग 6:14 बजे तक, इसके बाद पुष्य
  • योगव्यतीपात, सुबह लगभग 6:40–6:41 बजे तक, इसके बाद वरीयान योग
  • चंद्र राशिमिथुन, दोपहर लगभग 12:38 बजे तक, इसके बाद कर्क
  • सूर्य राशिसिंह
  • सूर्योदय – सुबह लगभग 6:01–6:03 बजे
  • सूर्यास्त – शाम लगभग 6:34–6:36 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:30 से 5:16 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:53 से 6:01 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह लगभग 11:53 से 12:44 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:24 से 3:15 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:24 से 6:48 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:36 से 7:44 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:56 से अगले दिन 12:42 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: सुबह लगभग 7:36 से 9:10 बजे
  • यमगण्ड: सुबह लगभग 10:44 से 12:19 बजे
  • गुलिक काल: दोपहर लगभग 1:53 से 3:27 बजे
  • दुर्मुहूर्त: दोपहर लगभग 12:44 से 1:34 बजे और 3:15 से 4:05 बजे

ग्रहों की स्थिति – 7 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – मिथुन राशि से दोपहर बाद कर्क राशि में
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुधकन्या राशि में
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्रतुला राशि
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

7 सितंबर का राशिफल

  • मेष- काम का दबाव बढ़ेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें और तनाव से बचें.
  • वृषभ- व्यापार में लाभ, करियर में सफलता और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.
  • मिथुन- काम में सफलता मिलेगी, धन संचय बढ़ेगा और दिनचर्या व्यवस्थित रखें.
  • कर्क- रुके काम पूरे होंगे, धन लाभ होगा और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.
  • सिंह- जोखिम और बड़े निवेश से बचें, रिश्तों में संयम रखें और स्वास्थ्य का ध्यान दें.
  • कन्या- व्यापार में लाभ, पुराने धन की वापसी और करियर में सहयोग मिलेगा.
  • तुला- मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, नौकरी में बदलाव सफल और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • वृश्चिक- करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और निवेश में सावधानी रखें.
  • धनु- धन के लेन-देन में सावधानी रखें, खर्च नियंत्रित करें और तनाव से बचें.
  • मकर-कारोबार में वृद्धि, करियर में प्रतिष्ठा और आय के नए साधन बनेंगे.
  • कुंभ-करियर में मेहनत से सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध विवाह की ओर बढ़ सकते हैं.
  • मीन-व्यापार और आय में लाभ होगा, करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी और विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है.

आज का उपाय

अजा एकादशी तिथि में जरुरतमंदों को अन्न दान करें, और फिर प्रदोष काल में गाय बछड़े की पूजा करें. संतान सुख के लिए ये उपाय कारगर हैय

आज का लकी कलर

लाल, पीला, हरा

FAQ

  1. क्या अजा एकादशी के दिन बछ बारस की पूजा कर सकते हैं?
    हां, दोनों व्रतों के नियमों का ध्यान रखते हुए गाय-बछड़े की पूजा की जा सकती है.
  2. अजा एकादशी पर तुलसी चढ़ाने का क्या महत्व है?
    भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय मानी गई है, इसलिए पूजा में तुलसी अर्पित करना शुभ माना जाता है.
  3. बछ बारस पर गाय को क्या खिलाएं?
    मूंग, मोठ और बाजरे का भोग लगाकर गाय-बछड़े को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें.
  4. दोनों व्रत एक दिन पड़ने पर सबसे जरूरी काम क्या करें?
    विष्णु नाम का जाप, अन्न दान और गाय-बछड़े की पूजा—तीनों को श्रद्धा से करना शुभ माना जाता है.

Aja Ekadashi 2026: एकादशी व्रत 24 घंटे के लिए क्यों रखते हैं, शास्त्रों से जानें इसका असली महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Sep 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Aja Ekadashi 2026 Bach Baras 2026
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