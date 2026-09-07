आज 7 सितंबर 2026, अजा एकादशी और बछ बारस एकसाथ, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang, 7 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि है यानी अजा एकादशी और बछ बारस का व्रत एक ही दिन है. इस दिन व्रत, विष्णु पूजा, तुलसी अर्पण तथा भगवान के नाम का जाप करना विष्णु लोक में स्थान दिलाता है, ऐसी मान्यता है.
वहीं बछ बारस पर गाय और बछड़े की पूजा कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है. इस दिन गाय-बछड़े को स्नान कराकर तिलक, फूल और माला से सजाएं तथा मूंग, मोठ और बाजरे का भोग लगाएं. एकादशी व्रत रखने वाले लोग बछ बारस की पूजा श्रद्धापूर्वक करें और व्रत के नियमों का पालन करें.
7 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – कृष्ण पक्ष एकादशी, शाम लगभग 5:04 बजे तक, इसके बाद द्वादशी
- वार – सोमवार
- नक्षत्र – पुनर्वसु, शाम लगभग 6:14 बजे तक, इसके बाद पुष्य
- योग – व्यतीपात, सुबह लगभग 6:40–6:41 बजे तक, इसके बाद वरीयान योग
- चंद्र राशि – मिथुन, दोपहर लगभग 12:38 बजे तक, इसके बाद कर्क
- सूर्य राशि – सिंह
- सूर्योदय – सुबह लगभग 6:01–6:03 बजे
- सूर्यास्त – शाम लगभग 6:34–6:36 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:30 से 5:16 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:53 से 6:01 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह लगभग 11:53 से 12:44 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:24 से 3:15 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:24 से 6:48 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:36 से 7:44 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:56 से अगले दिन 12:42 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: सुबह लगभग 7:36 से 9:10 बजे
- यमगण्ड: सुबह लगभग 10:44 से 12:19 बजे
- गुलिक काल: दोपहर लगभग 1:53 से 3:27 बजे
- दुर्मुहूर्त: दोपहर लगभग 12:44 से 1:34 बजे और 3:15 से 4:05 बजे
ग्रहों की स्थिति – 7 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – मिथुन राशि से दोपहर बाद कर्क राशि में
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि में
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
- मेष- काम का दबाव बढ़ेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें और तनाव से बचें.
- वृषभ- व्यापार में लाभ, करियर में सफलता और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.
- मिथुन- काम में सफलता मिलेगी, धन संचय बढ़ेगा और दिनचर्या व्यवस्थित रखें.
- कर्क- रुके काम पूरे होंगे, धन लाभ होगा और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.
- सिंह- जोखिम और बड़े निवेश से बचें, रिश्तों में संयम रखें और स्वास्थ्य का ध्यान दें.
- कन्या- व्यापार में लाभ, पुराने धन की वापसी और करियर में सहयोग मिलेगा.
- तुला- मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, नौकरी में बदलाव सफल और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- वृश्चिक- करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और निवेश में सावधानी रखें.
- धनु- धन के लेन-देन में सावधानी रखें, खर्च नियंत्रित करें और तनाव से बचें.
- मकर-कारोबार में वृद्धि, करियर में प्रतिष्ठा और आय के नए साधन बनेंगे.
- कुंभ-करियर में मेहनत से सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध विवाह की ओर बढ़ सकते हैं.
- मीन-व्यापार और आय में लाभ होगा, करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी और विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है.
आज का उपाय
अजा एकादशी तिथि में जरुरतमंदों को अन्न दान करें, और फिर प्रदोष काल में गाय बछड़े की पूजा करें. संतान सुख के लिए ये उपाय कारगर हैय
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