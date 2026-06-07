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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 7 June 2026: अधिकमास भानु सप्तमी और रविवार का संयोग, देखें पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 7 June 2026: अधिकमास भानु सप्तमी और रविवार का संयोग, देखें पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग

Panchang 7 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 07 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 7 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार है. भानु सप्तमी पर आज सूर्य देव की विधिवत पूजा करें. पीपल या गाय की सेवा करें तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य चालीसा या सूर्याष्टक का पाठ करें. इस दिन नमक रहित या सात्विक भोजन करने का संकल्प लें और अपनी क्षमता अनुसार व्रत रखें.

 

 

7 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 June 2026)

  • तिथि - सप्तमी (7 जून 2026, सुबह 2.40 - 8 जून 2026, सुबह 3.24)
  • वार- रविवार
  • नक्षत्र- धनिष्ठा
  • योग- वैधृति, द्विपुष्कर योग, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 12.21
  • चंद्रोस्त- सुबह 11.09, 7 जून
  • चंद्र राशि- कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.07 - दोपहर 12.20
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.17 - रात 11.06

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - शाम 5.33 - शाम 7.17
  • यमगण्ड काल- दोपहर 12.20 - दोपहर 2.04
  • आडल योग - सुबह 5.23 - सुबह 7.55
  • गुलिक काल - दोपहर 3.49 - शाम 5.23
  • भद्रा काल - सुबह 5.23 - दोपहर 3.07
  • पंचक - पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - कुंभ
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

7 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष: कल कार्यक्षेत्र में स्मार्ट वर्क के दम पर आप सीनियर्स और बॉस को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. व्यापार में सही निवेश से लाभ होगा और परिवार में पैतृक संपत्ति से जुड़ा फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.
  2. वृषभ: करियर और कारोबार में प्रगति के योग हैं, बेरोजगार लोगों को मनचाही नौकरी मिलने की संभावना है. व्यापार में साझेदार के साथ तालमेल बनाकर चलें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.
  3. मिथुन: व्यापार में प्रभावशाली लोगों के सहयोग से लाभ मिलेगा और नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि प्रेम संबंधों में अनबन की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें.
  4. कर्क: कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त दबाव और अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें. व्यापार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और परिवार में बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
  5. सिंह: व्यापार में फंसा हुआ धन वापस मिलने और अच्छे मुनाफे के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जबकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जुड़ी शुभ खबर मिल सकती है.
  6. कन्या: पुराने कर्ज से राहत मिलने के साथ व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा लोगों की मेहनत रंग लाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है.
  7. तुला: व्यापार में पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं, वहीं विद्यार्थियों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है.
  8. वृश्चिक: व्यापार में सरकारी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी रहेगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर मतभेद संभव हैं.
  9. धनु: पुराने स्टॉक से बड़ा लाभ मिलने और कारोबार में धन वृद्धि के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी, हालांकि दूसरों से तुलना करने से बचना बेहतर रहेगा.
  10. मकर: आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नया अवसर मिल सकता है और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी.
  11. कुंभ: आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन आलस्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में देरी न होने दें.
  12. मीन: व्यापार में अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और मानसिक तनाव से बचने के लिए संयम बनाए रखना होगा.
आज का उपाय

सरकारी नौकरी, पद-प्रतिष्ठा और करियर में सफलता के लिए सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें.

आज का लकी कलर 

नारंग और पीला रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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