Aaj Ka Panchang 7 June 2026: अधिकमास भानु सप्तमी और रविवार का संयोग, देखें पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग
Panchang 7 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 7 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार है. भानु सप्तमी पर आज सूर्य देव की विधिवत पूजा करें. पीपल या गाय की सेवा करें तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य चालीसा या सूर्याष्टक का पाठ करें. इस दिन नमक रहित या सात्विक भोजन करने का संकल्प लें और अपनी क्षमता अनुसार व्रत रखें.
7 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 June 2026)
- तिथि - सप्तमी (7 जून 2026, सुबह 2.40 - 8 जून 2026, सुबह 3.24)
- वार- रविवार
- नक्षत्र- धनिष्ठा
- योग- वैधृति, द्विपुष्कर योग, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 12.21
- चंद्रोस्त- सुबह 11.09, 7 जून
- चंद्र राशि- कुंभ
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.07 - दोपहर 12.20
- शाम का चौघड़िया - रात 7.17 - रात 11.06
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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - शाम 5.33 - शाम 7.17
- यमगण्ड काल- दोपहर 12.20 - दोपहर 2.04
- आडल योग - सुबह 5.23 - सुबह 7.55
- गुलिक काल - दोपहर 3.49 - शाम 5.23
- भद्रा काल - सुबह 5.23 - दोपहर 3.07
- पंचक - पूरे दिन
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 June 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - कुंभ
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
7 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
आज का लकी कलर
नारंग और पीला रंग शुभ है.
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