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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 7 August 2026: आज शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 7 August 2026: आज शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 7 August 2026: आज सावन कृष्ण नवमी तिथि और शुक्रवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Aug 2026 11:23 AM (IST)
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Hindi Panchang, 7 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार है. माता लक्ष्मी, देवी संतोषी और शुक्र ग्रह की पूजा के लिए ये दिन शुभ माना जाता है. शुक्रवार को घर, विशेषकर पूजा स्थान और तिजोरी की साफ-सफाई करें. मान्यता है कि स्वच्छ स्थान पर ही माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है.

 

  • तिथि – नवमी (7 अगस्त 2026, सुबह 4:36 बजे तक), इसके बाद दशमी आरंभ
  • वार – शुक्रवार
  • नक्षत्र – कृत्तिका (शाम 6:43 बजे तक), इसके बाद रोहिणी
  • योग – वृद्धि (दोपहर 12:11 बजे तक), इसके बाद ध्रुव
  • सूर्योदय – सुबह 5:39 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 7:05 बजे
  • चंद्रोदय – रात्रि 12:16 बजे (8 अगस्त)
  • चंद्रास्त – दोपहर 1:29 बजे
  • चंद्र राशि – वृषभ

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 5:39 - सुबह 10:40
  • शाम का शुभ चौघड़िया – शाम 5:44 - रात 7:05

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल – सुबह 10:46 - दोपहर 12:27
  • यमगण्ड काल – दोपहर 3:47 - शाम 5:27
  • गुलिक काल – सुबह 7:18 - सुबह 9:00 
  • भद्रा – प्रातः 5:47 तक

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar – 7 August 2026)

  • सूर्य – कर्क
  • चंद्रमा – वृषभ
  • मंगल – मिथुन
  • बुध – कर्क
  • गुरु – मिथुन
  • शुक्र – कन्या
  • शनि – मीन
  • राहु – कुंभ
  • केतु – सिंह

मेष राशि (Aries)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार और प्रेम संबंधों में तालमेल बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

कारोबार में सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ देंगे. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल से रुके हुए काम पूरे होंगे. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और छात्रों को सफलता के संकेत हैं.

कर्क राशि (Cancer)

नौकरी और व्यापार में मान-सम्मान व आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

सिंह राशि (Leo)

करियर में नई जिम्मेदारियां और सफलता मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)

कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, लेकिन आपकी सूझबूझ से सभी काम पूरे होंगे. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति देगा.

तुला राशि (Libra)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. लव लाइफ में खुशी रहेगी तथा परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर में नए संपर्क भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे. परिवार में सुख-शांति रहेगी और रिश्तों की परेशानियां दूर होंगी.

धनु राशि (Sagittarius)

भाग्य का साथ मिलने से करियर और कारोबार में अच्छे परिणाम मिलेंगे. घर-परिवार में मांगलिक कार्य और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

मकर राशि (Capricorn)

कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी. जीवनसाथी और परिवार के साथ संबंधों को समय देना लाभदायक रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

नौकरी और बिजनेस में उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

मीन राशि (Pisces)

करियर में रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार व जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.

आज का उपाय

घर में श्री यंत्र स्थापित है, तो शुक्रवार के दिन उसे गंगाजल से शुद्ध कर कुमकुम, अक्षत और सफेद पुष्प अर्पित करें. इससे धन-संपत्ति में वृद्धि की मान्यता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Aug 2026 09:13 AM (IST)
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