Aaj Ka Panchang 7 August 2026: आज शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 7 August 2026: आज सावन कृष्ण नवमी तिथि और शुक्रवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 7 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार है. माता लक्ष्मी, देवी संतोषी और शुक्र ग्रह की पूजा के लिए ये दिन शुभ माना जाता है. शुक्रवार को घर, विशेषकर पूजा स्थान और तिजोरी की साफ-सफाई करें. मान्यता है कि स्वच्छ स्थान पर ही माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है.
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- तिथि – नवमी (7 अगस्त 2026, सुबह 4:36 बजे तक), इसके बाद दशमी आरंभ
- वार – शुक्रवार
- नक्षत्र – कृत्तिका (शाम 6:43 बजे तक), इसके बाद रोहिणी
- योग – वृद्धि (दोपहर 12:11 बजे तक), इसके बाद ध्रुव
- सूर्योदय – सुबह 5:39 बजे
- सूर्यास्त – शाम 7:05 बजे
- चंद्रोदय – रात्रि 12:16 बजे (8 अगस्त)
- चंद्रास्त – दोपहर 1:29 बजे
- चंद्र राशि – वृषभ
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 5:39 - सुबह 10:40
- शाम का शुभ चौघड़िया – शाम 5:44 - रात 7:05
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)
- राहुकाल – सुबह 10:46 - दोपहर 12:27
- यमगण्ड काल – दोपहर 3:47 - शाम 5:27
- गुलिक काल – सुबह 7:18 - सुबह 9:00
- भद्रा – प्रातः 5:47 तक
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar – 7 August 2026)
- सूर्य – कर्क
- चंद्रमा – वृषभ
- मंगल – मिथुन
- बुध – कर्क
- गुरु – मिथुन
- शुक्र – कन्या
- शनि – मीन
- राहु – कुंभ
- केतु – सिंह
मेष राशि (Aries)
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार और प्रेम संबंधों में तालमेल बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
वृषभ राशि (Taurus)
कारोबार में सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ देंगे. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.
मिथुन राशि (Gemini)
आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल से रुके हुए काम पूरे होंगे. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और छात्रों को सफलता के संकेत हैं.
कर्क राशि (Cancer)
नौकरी और व्यापार में मान-सम्मान व आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
सिंह राशि (Leo)
करियर में नई जिम्मेदारियां और सफलता मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा.
कन्या राशि (Virgo)
कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, लेकिन आपकी सूझबूझ से सभी काम पूरे होंगे. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति देगा.
तुला राशि (Libra)
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. लव लाइफ में खुशी रहेगी तथा परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर में नए संपर्क भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे. परिवार में सुख-शांति रहेगी और रिश्तों की परेशानियां दूर होंगी.
धनु राशि (Sagittarius)
भाग्य का साथ मिलने से करियर और कारोबार में अच्छे परिणाम मिलेंगे. घर-परिवार में मांगलिक कार्य और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.
मकर राशि (Capricorn)
कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी. जीवनसाथी और परिवार के साथ संबंधों को समय देना लाभदायक रहेगा.
कुंभ राशि (Aquarius)
नौकरी और बिजनेस में उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.
मीन राशि (Pisces)
करियर में रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार व जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.
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