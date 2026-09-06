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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 6 सितंबर 2026 से लग जाएगी एकादशी तिथि, देखें समय और पूरा पंचांग

आज 6 सितंबर 2026 से लग जाएगी एकादशी तिथि, देखें समय और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 6 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 06 Sep 2026 06:37 AM (IST)
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Hindi Panchang, 6 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि शाम 7.29 तक है, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी. ऐसे में दशमी के दिन सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए ताकि अगले दिन व्रती के पेट में अन्न का अंश न रहे. मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन न करें. इसके अलावा एकादशी तिथि शुरू होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें. 

6 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष दशमी, शाम के आसपास 7:30 बजे तक, इसके बाद एकादशी
  • वार – रविवार
  • नक्षत्र – आर्द्रा, शाम के आसपास 7:50 बजे तक, इसके बाद पुनर्वसु
  • योग – सिद्धि, सुबह के आसपास 9:45 बजे तक, इसके बाद व्यतीपात योग
  • चंद्र राशि – मिथुन
  • सूर्य राशि – सिंह
  • सूर्योदय – सुबह 6:01 बजे के आसपास
  • सूर्यास्त – शाम 6:37–6:38 बजे के आसपास

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:30 से 5:16 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:53 से 6:01 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह लगभग 11:54 से 12:45 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:26 से 3:16 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:38 से 7:01 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:38 से 7:47 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:57 से अगले दिन 12:43 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: शाम लगभग 5:00 से 6:38 बजे
  • यमगण्ड: दोपहर लगभग 12:30 से 2:05 बजे
  • गुलिक काल: दोपहर लगभग 3:30 से 5:00 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह के समय लगभग 4:30–5:20 बजे के आसपास

ग्रहों की स्थिति – 6 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – मिथुन राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – सिंह राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

6 सितंबर का राशिफल

मेष: कामकाज में सफलता और लाभ के अवसर मिलेंगे, परिवार में सुख-शांति रहेगी और आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है.

वृषभ: कारोबार में लाभ, कार्यक्षेत्र में सहयोग और परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.

मिथुन: आर्थिक प्रयास सफल होंगे, अटके काम पूरे होंगे और आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

कर्क: काम का दबाव बढ़ सकता है, निवेश में सावधानी रखें और जीवनसाथी से बातचीत में संयम बरतें.

सिंह: व्यापार में लाभ और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग बना रहेगा.

कन्या: नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पारिवारिक माहौल शांत रहेगा.

तुला: कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा, नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और रिश्तों में मधुरता रहेगी.

वृश्चिक: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, खर्च बढ़ सकते हैं और पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें.

धनु: व्यापार में सफलता, करियर में नई जिम्मेदारी और आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं.

मकर: निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कुंभ: कारोबार में धन की आवक बढ़ेगी, काम की नई जिम्मेदारी मिल सकती है और रुका धन वापस आ सकता है.

मीन: कारोबार में विवाद से बचें, कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

आज का उपाय

दशमी तिथि और एकादशी के संयोग में सात्विक जीवन अपनाएं, मन, कर्म वचन से शुद्ध रहें. 

आज का लकी कलर

नारंगी

FAQ

Aja Ekadashi 2026: एकादशी व्रत 24 घंटे के लिए क्यों रखते हैं, शास्त्रों से जानें इसका असली महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 06 Sep 2026 06:37 AM (IST)
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