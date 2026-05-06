Aaj Ka Panchang 6 May 2026: आज बुधवार को सिद्ध योग, ये कार्य करना शुभ होगा, जानें मुहूर्त, राशिफल और पंचांग
Aaj Ka Panchang 6 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 6 मई 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और बुधवार है. आज जेनऊ संस्कार, गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त बन रहा है. बुधवार के दिन तांबा या कांसे के बर्तन जरूरतमंद को दें. किताबें, कॉपी या पेन छात्रों को दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है
6 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 6 May 2026)
|तिथि
|
चतुर्थी (6 मई 2026 सुबह 7.51 तक है)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|मूल
|योग
|सिद्ध
|सूर्योदय
|सुबह 5.41
|सूर्यास्त
|शाम 6.56
|चंद्रोदय
|रात 10.20
|चंद्रोस्त
|सुबह 8.02
|चंद्र राशि
|धनु
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 5.01 - सुबह 8.17
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.27 - रात 11.33
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.33 - दोपहर 1.11
|यमगण्ड काल
|सुबह 6.39 - सुबह 8.17
|गुलिक काल
|सुबह 9.55 - सुबह 11.33
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 6 May 2026)
|सूर्य
|मेष
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|मीन
|बुध
|मेष
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृषभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
6 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
मेष राशि (Aries)
आज जोश और जल्दबाजी दोनों साथ रहेंगे, फैसले सोच-समझकर लें. दिन के अंत में छोटी सफलता खुशी देगी.
वृषभ राशि (Taurus)
दिन शांत रहेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.
मिथुन राशि (Gemini)
बातचीत और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, नए आइडिया आएंगे. पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है.
कर्क राशि (Cancer)
भावनाएं हावी रह सकती हैं, काम और मन में संतुलन जरूरी है. शाम तक राहत महसूस होगी.
सिंह राशि (Leo)
आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में सराहना मिलेगी. अहंकार से बचकर आगे बढ़ें.
कन्या राशि (Virgo)
प्लानिंग और मेहनत से काम में सुधार होगा. ओवरथिंकिंग से बचें, दिन बेहतर रहेगा.
तुला राशि (Libra)
रिश्तों में मिठास और संतुलन बना रहेगा. नई डील या अवसर मिल सकता है.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
काम में फोकस रहेगा, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल जरूरी है. धैर्य से सफलता मिलेगी.
धनु राशि (Sagittarius)
कुछ नया करने का मन होगा, नई योजना बन सकती है. फोकस बनाए रखना जरूरी है.
मकर राशि (Capricorn)
काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप संभाल लेंगे. अनुशासन से सफलता मिलेगी.
कुंभ राशि (Aquarius)
नए आइडिया और क्रिएटिविटी से लाभ होगा. नए प्रयोग सफलता दिला सकते हैं.
मीन राशि (Pisces)
मन शांत और आध्यात्मिक रहेगा. धीरे-धीरे काम में सफलता और स्थिरता मिलेगी.
आज का उपाय
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जप करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और वाणी व बुद्धि में सुधार आता है.
आज का लकी कलर
हरा रंग सबसे अधिक शुभ है.
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