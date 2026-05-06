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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 6 May 2026: आज बुधवार को सिद्ध योग, ये कार्य करना शुभ होगा, जानें मुहूर्त, राशिफल और पंचांग

Aaj Ka Panchang 6 May 2026: आज बुधवार को सिद्ध योग, ये कार्य करना शुभ होगा, जानें मुहूर्त, राशिफल और पंचांग

Aaj Ka Panchang 6 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 06 May 2026 08:50 AM (IST)
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Hindi Panchang, 6 मई 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और बुधवार है. आज जेनऊ संस्कार, गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त बन रहा है. बुधवार के दिन तांबा या कांसे के बर्तन जरूरतमंद को दें. किताबें, कॉपी या पेन छात्रों को दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है

6 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 6 May 2026)

तिथि

चतुर्थी (6 मई 2026 सुबह 7.51 तक है)
वार बुधवार
नक्षत्र मूल
योग सिद्ध
सूर्योदय सुबह 5.41
सूर्यास्त
 शाम 6.56
चंद्रोदय
 रात 10.20
चंद्रोस्त
 सुबह 8.02
चंद्र राशि
 धनु
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.01 - सुबह 8.17
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 7.27 - रात 11.33
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 11.33 - दोपहर 1.11
यमगण्ड काल सुबह 6.39 - सुबह 8.17
गुलिक काल
 सुबह 9.55 - सुबह 11.33
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 6 May 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा तुला
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

6 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

 

मेष राशि (Aries)
आज जोश और जल्दबाजी दोनों साथ रहेंगे, फैसले सोच-समझकर लें. दिन के अंत में छोटी सफलता खुशी देगी.

वृषभ राशि (Taurus)
दिन शांत रहेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

मिथुन राशि (Gemini)
बातचीत और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, नए आइडिया आएंगे. पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है.

कर्क राशि (Cancer)
भावनाएं हावी रह सकती हैं, काम और मन में संतुलन जरूरी है. शाम तक राहत महसूस होगी.

सिंह राशि (Leo)
आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में सराहना मिलेगी. अहंकार से बचकर आगे बढ़ें.

कन्या राशि (Virgo)
प्लानिंग और मेहनत से काम में सुधार होगा. ओवरथिंकिंग से बचें, दिन बेहतर रहेगा.

तुला राशि (Libra)
रिश्तों में मिठास और संतुलन बना रहेगा. नई डील या अवसर मिल सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
काम में फोकस रहेगा, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल जरूरी है. धैर्य से सफलता मिलेगी.

धनु राशि (Sagittarius)
कुछ नया करने का मन होगा, नई योजना बन सकती है. फोकस बनाए रखना जरूरी है.

मकर राशि (Capricorn)
काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप संभाल लेंगे. अनुशासन से सफलता मिलेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)
नए आइडिया और क्रिएटिविटी से लाभ होगा. नए प्रयोग सफलता दिला सकते हैं.

मीन राशि (Pisces)
मन शांत और आध्यात्मिक रहेगा. धीरे-धीरे काम में सफलता और स्थिरता मिलेगी.

आज का उपाय 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जप करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और वाणी व बुद्धि में सुधार आता है.

आज का लकी कलर 

हरा रंग सबसे अधिक शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 06 May 2026 08:50 AM (IST)
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