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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 5 May 2026: आज संकष्टी चतुर्थी व्रत का पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूरा पंचांग और राशिफल देखें

Aaj Ka Panchang 5 May 2026: आज संकष्टी चतुर्थी व्रत का पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूरा पंचांग और राशिफल देखें

Aaj Ka Panchang 5 May 2026: ज्येष्ठ माह की एकदंत संकष्टी चतुर्थी और बंड़ा मंगल व्रत है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 5 मई 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी एकदंत संकष्टी चतुर्थी और पहला बड़ा मंगल व्रत, मंगलवार है. एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है तभी व्रत पूर्ण होता है. बड़ा मंगल के दिन बजरंगबली और श्रीराम को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा करना शुभ होता है. 

आज का व्रत 

आज संकष्टी चतुर्थी और बड़ा मंगल व्रत का संयोग बना है. संकष्टी चतुर्थी जहां गणेश जी को समर्पित है तो वहीं ग्रंथों में बड़ा मंगल को श्रीराम और हनुमान जी की पहली मुलाकात का दिन माना जाता है.. मान्यता है कि बड़ा मंगल के दिन व्रत और दान, भंडारा करने वालों के जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं.

एकदंत संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय समय - रात 10.35 

6 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 5 May 2026)

तिथि

चतुर्थी (5 मई 2026, सुबह 5.24 - 6 मई 2026, पूर्ण रात्रि तक)
वार मंगलवार
नक्षत्र ज्येष्ठा
योग शिव
सूर्योदय सुबह 5.41
सूर्यास्त
 शाम 6.56
चंद्रोदय
 रात 10.35
चंद्रोस्त
 सुबह 7.39
चंद्र राशि
 वृश्चिक
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.58 - दोपहर 1.58
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.18 - रात 9.38
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.38 - शाम 5.19
यमगण्ड काल सुबह 8.58 - सुबह 10.38
गुलिक काल
 दोपहर 12.18 - दोपहर 1.58
विडाल योग सुबह 5.37 - दोपहर 12.55
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 5 May 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा वृश्चिक
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

5 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष (Aries):
आज दिन सामान्य रहेगा, यात्रा के योग हैं लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है.
करियर में उतार-चढ़ाव रहेगा, आर्थिक मामलों में मित्रों का सहयोग मिलेगा.

वृषभ (Taurus):
भागदौड़ और मानसिक तनाव बना रह सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
व्यापार में सावधानी जरूरी है, परिवार से जुड़ी चिंता बढ़ सकती है.

मिथुन (Gemini):
दिन सकारात्मक रहेगा, कर्ज से राहत मिल सकती है.
करियर और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में खुशियां आएंगी.

कर्क (Cancer):
आज सफलता मिलने के योग हैं, अटके काम पूरे होंगे.
साझेदारी से लाभ मिलेगा, परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

सिंह (Leo):
चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विवादों से दूर रहें.
धन और रिश्तों में सावधानी रखें, सेहत कमजोर रह सकती है.

कन्या (Virgo):
करीबी व्यक्ति से मन दुखी हो सकता है, सतर्क रहें.
आर्थिक और रिश्तों में सावधानी जरूरी है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

तुला (Libra):
दिन खुशियों भरा रहेगा, खास व्यक्ति से मुलाकात होगी.
आर्थिक स्थिति सुधरेगी, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

वृश्चिक (Scorpio):
सफलता मिलने के योग हैं, करियर में उन्नति होगी.
धन लाभ और नई खरीदारी के योग हैं, सेहत में सुधार होगा.

धनु (Sagittarius):
दिन थोड़ा कठिन रह सकता है, स्वास्थ्य और तनाव बढ़ सकता है.
व्यापार में नुकसान की आशंका है, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें.

मकर (Capricorn):
चुनौतियां बढ़ सकती हैं, मन दुखी रह सकता है.
निवेश में सावधानी रखें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कुंभ (Aquarius):
दिन शानदार रहेगा, रुके काम पूरे होंगे.
आर्थिक मदद मिलेगी, करियर में लाभ के योग हैं.

मीन (Pisces):
दिन बेहद शुभ रहेगा, नए काम की शुरुआत के योग हैं.
धन लाभ और पारिवारिक सहयोग मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी.

आज का उपाय 

गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. जरुरतमंदों को शरबत, ठंडी चीजें बांटें.

आज का लकी कलर 

नारंगी, हरा शुभ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 May 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Sankashti Chaturthi 2026

Frequently Asked Questions

5 मई 2026 को कौन से व्रत रखे जाएंगे?

5 मई 2026 को एकदंत संकष्टी चतुर्थी और पहला बड़ा मंगल व्रत रखा जाएगा।

एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर किसकी पूजा होती है?

एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर गणपति जी की पूजा की जाती है। व्रत पूर्ण करने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना महत्वपूर्ण है।

बड़ा मंगल व्रत के दिन क्या करना शुभ होता है?

बड़ा मंगल के दिन बजरंगबली और श्रीराम को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है।

5 मई 2026 को चंद्रोदय का समय क्या है?

5 मई 2026 को चंद्रोदय का समय रात 10.35 बजे है।

5 मई 2026 को राहुकाल कब है?

5 मई 2026 को राहुकाल दोपहर 3.38 बजे से शाम 5.19 बजे तक है।

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