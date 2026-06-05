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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 5 June 2026: मां लक्ष्मी के प्रिय दिन ब्रह्म योग, ऐसे पाएं लाभ, जानें पंचांग, मुहूर्त, राशिफल

Aaj Ka Panchang 5 June 2026: मां लक्ष्मी के प्रिय दिन ब्रह्म योग, ऐसे पाएं लाभ, जानें पंचांग, मुहूर्त, राशिफल

Panchang 5 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 5 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार है. इस दिन सुबह या शाम के समय ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. श्रीसूक्त का पाठ भी अत्यंत शुभ माना गया है.छोटी कन्याओं को भोजन कराने या सफेद वस्त्र, मिठाई अथवा दक्षिणा देने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

5 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 5 June 2026)

  • तिथि - पंचमी (4 जून 2026, रात 11.30 - 6 जून 2026, सुबह 1.20)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- श्रवण
  • योग- ब्रह्म, सर्वार्थ सिद्धि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 11.19
  • चंद्रोस्त- सुबह 9.15
  • चंद्र राशि- मकर

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 10.36
  • शाम का चौघड़िया - रात 9.48 - रात 11.04

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 10.36 - दोपहर 12.20
  • यमगण्ड काल- दोपहर 3.48 - शाम 5.42
  • गुलिक काल - सुबह 7.07 - सुबह 8.51 
  • विडाल योग - सुबह 5.27 - सुबह 5.23, 6 जून

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 4 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - धनु
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

5 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
राजनीतिक और प्रोफेशनल क्षेत्र में प्रगति होगी. बिजनेस में टीम के सहयोग से सफलता मिलेगी और परिवार की स्थिति भी बेहतर होगी.

वृषभ राशि (Taurus)
भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और पुरानी आर्थिक समस्या दूर हो सकती है. करियर और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)
कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं और मन थोड़ा परेशान रह सकता है. नौकरी और प्रेम संबंधों में सतर्क रहने की जरूरत है.

कर्क राशि (Cancer)
जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना है, लेकिन सम्मान और सहयोग मिलेगा. बिजनेस और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

सिंह राशि (Leo)
स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर सावधानी रखें. कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहना होगा.

कन्या राशि (Virgo)
आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. बिजनेस, नौकरी और प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

तुला राशि (Libra)
घरेलू चिंताएं और अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. बिजनेस और नौकरी में धैर्य और सतर्कता से काम लें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे. छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius)
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. करियर और बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे.

मकर राशि (Capricorn)
बौद्धिक विकास होगा और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा. बिजनेस और करियर में योजनाएं सफल हो सकती हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)
काम का दबाव बढ़ सकता है और बिजनेस में लाभ कम रह सकता है. विवादों और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें.

मीन राशि (Pisces)
लाभ और सफलता के अच्छे योग हैं. बिजनेस, प्रेम जीवन और प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

आज का उपाय

पूजा में 11 कौड़ियां या गोमती चक्र रखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें और बाद में उन्हें तिजोरी में रख दें। इसे धन वृद्धि का उपाय माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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