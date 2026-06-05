Aaj Ka Panchang 5 June 2026: मां लक्ष्मी के प्रिय दिन ब्रह्म योग, ऐसे पाएं लाभ, जानें पंचांग, मुहूर्त, राशिफल
Panchang 5 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 5 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार है. इस दिन सुबह या शाम के समय ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. श्रीसूक्त का पाठ भी अत्यंत शुभ माना गया है.छोटी कन्याओं को भोजन कराने या सफेद वस्त्र, मिठाई अथवा दक्षिणा देने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.
5 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 5 June 2026)
- तिथि - पंचमी (4 जून 2026, रात 11.30 - 6 जून 2026, सुबह 1.20)
- वार- शुक्रवार
- नक्षत्र- श्रवण
- योग- ब्रह्म, सर्वार्थ सिद्धि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 11.19
- चंद्रोस्त- सुबह 9.15
- चंद्र राशि- मकर
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 10.36
- शाम का चौघड़िया - रात 9.48 - रात 11.04
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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 10.36 - दोपहर 12.20
- यमगण्ड काल- दोपहर 3.48 - शाम 5.42
- गुलिक काल - सुबह 7.07 - सुबह 8.51
- विडाल योग - सुबह 5.27 - सुबह 5.23, 6 जून
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 4 June 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - धनु
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
5 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
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