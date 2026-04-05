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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 5 April 2026: साल की बड़ी चतुर्थी 5 अप्रैल को, विकट संकष्टी चतुर्थी का पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय, जानें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 5 April 2026: साल की बड़ी चतुर्थी 5 अप्रैल को, विकट संकष्टी चतुर्थी का पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय, जानें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 5 April 2026: 5 अप्रैल को वैशाख की विकट संकष्टी चतुर्थी और रविवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 Apr 2026 07:14 AM (IST)
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Hindi Panchang 5 अप्रैल 2026: 5 अप्रैल 2026 को वैशाख की बड़ी चतुर्थी अर्थात विकट संकष्टी चतुर्थी और रविवार है. गणेश पुराण के अनुसार इस दिन व्रत कर गणपति की पूजा करने वालों को सारे संकटों से मुक्ति मिली है. रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और संतान की रक्षा स्वंय गणेस जी करते हैं. 

आज का व्रत

वैशाख की विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति के विकट स्वरूप की पूजा करें. संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पूर्ण होता है. चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने से विशेष पुण्य मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

चंद्रोदय समय - 5 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी का चांद रात 9.58 निकलेगा.

5 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 5 April 2026)

तिथि

तृतीया (4 अप्रैल 2026, सुबह 10.08 - 5 अप्रैल 2026, सुबह 11.59, इसके बाद चतुर्थी शुरू होगी.)
वार रविवार
नक्षत्र विशाखा
योग वज्र
सूर्योदय सुबह 6.10
सूर्यास्त
 शाम 6.39
चंद्रोदय
 रात 9.58
चंद्रोस्त
 सुबह 7.33
चंद्र राशि
 तुला
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.09 - सुबह 10.51
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.32 - रात 10.58
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 5.07 - शाम 6.41
यमगण्ड काल दोपहर 12.24 - दोपहर 1.58
गुलिक काल
 दोपहर 3.33 - शाम 5.07
विडाल योग सुबह 6.07 - सुबह 12.08, 6 अप्रैल
भद्रा काल सुबह 6.07 - सुबह 11.59
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 5 April 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा तुला
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

5 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष: आत्मविश्वास से भरा दिन, निवेश लाभदायक और पारिवारिक संबंध मजबूत रहेंगे.
  • वृषभ: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन रिश्तों में प्यार और वैवाहिक जीवन में सुधार होगा.
  • मिथुन: आय-व्यय संतुलित रहेगा, परिवार और करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.
  • कर्क: नौकरी-व्यापार में उन्नति के योग, लेकिन लापरवाही से बचना जरूरी है.
  • सिंह: मेहनत भरा दिन, संघर्ष के बाद नए आय के अवसर मिल सकते हैं.
  • कन्या: बुद्धिमानी से काम लेने पर सफलता मिलेगी, विरोधियों से सतर्क रहें.
  • तुला: करियर और बिजनेस में लाभ, सहयोग और प्रमोशन के योग बन रहे हैं.
  • वृश्चिक: निवेश से बचें, समझदारी से काम लें और जीवनसाथी की सलाह मानें.
  • धनु: मेहनत का पूरा फल मिलेगा, विवाह और सम्मान के योग बन रहे हैं.
  • मकर: नया वाहन या संपत्ति खरीदने के योग, परिवार में खुशियां रहेंगी.
  • कुंभ: आर्थिक लाभ और शत्रुओं पर विजय, लेकिन रिश्तों में सावधानी रखें.
  • मीन: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ और रिश्तों में सहयोग मिलेगा.

आज का उपाय 

गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और बप्पा को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. मान्यता है इससे मानसिक परेशानी दूर होती है. 

आज का लकी कलर 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Vaishakh Sankashti Chaturthi 2026
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